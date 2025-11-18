Matches (22)
Chitwan vs Karnali, 2nd Match at Kirtipur, NPL, Nov 18 2025 - Live Cricket Score

2nd Match, Kirtipur, November 18, 2025, Nepal Premier League
Chitwan Rhinos (NPL) FlagChitwan Rhinos (NPL)
Karnali Yaks (NPL) FlagKarnali Yaks (NPL)
Tomorrow
6:00 AM

Match yet to begin

Points Table
Teams
M
W
L
N/R
PT
Chitwan Rhinos (NPL)Chitwan Rhinos (NPL)
-----
Karnali Yaks (NPL)Karnali Yaks (NPL)
-----
Recent Performance
Last five matches
Match centre Ground time: 14:10
batters to watch(Recent stats)
RS Bopara
8 M • 286 Runs • 40.86 Avg • 135.54 SR
Kushal Malla
8 M • 223 Runs • 27.88 Avg • 121.19 SR
WG Bosisto
7 M • 194 Runs • 38.8 Avg • 119.01 SR
Gulsan Jha
9 M • 132 Runs • 18.86 Avg • 110 SR
bowlers to watch(Recent stats)
Sohail Tanvir
8 M • 14 Wkts • 5.74 Econ • 13 SR
R Dhakal
8 M • 13 Wkts • 8.05 Econ • 13.3 SR
BP Sharma
8 M • 13 Wkts • 5.9 Econ • 13.38 SR
WG Bosisto
7 M • 9 Wkts • 6.83 Econ • 16 SR
Head to headLast 2 Matches
Squad
CHR
KAY
Player
Role
Bipin Acharya 
-
Ravi Bopara 
Batting Allrounder
Deepak Bohara 
-
Rijan Dhakal 
Bowler
Gautam KC 
-
Dev Khanal 
Top order Batter
Ranjit Kumar 
-
Kushal Malla 
Batting Allrounder
Dawid Malan 
Top order Batter
Alpesh Ramjani 
Allrounder
Bipin Rawal 
-
Amar Routela 
-
Arjun Saud 
Wicketkeeper Batter
Sohail Tanvir 
Bowler
Saif Zaib 
Batting Allrounder
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Series
Season2025/26
Match days18 November 2025 - day (20-over match)
