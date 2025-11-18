Matches (22)
IND vs SA (1)
PAK vs SL (1)
Ranji Trophy (19)
NZ vs WI (1)
Chitwan vs Karnali, 2nd Match at Kirtipur, NPL, Nov 18 2025 - Live Cricket Score
2nd Match, Kirtipur, November 18, 2025, Nepal Premier League
Points Table
Recent Performance
Last five matches
Chitwan
W
L
L
W
L
Karnali
W
W
L
W
L
Unlocking the magic of Statsguru
Match centre Ground time: 14:10
batters to watch(Recent stats)
CHR8 M • 286 Runs • 40.86 Avg • 135.54 SR
CHR8 M • 223 Runs • 27.88 Avg • 121.19 SR
KAY7 M • 194 Runs • 38.8 Avg • 119.01 SR
KAY9 M • 132 Runs • 18.86 Avg • 110 SR
bowlers to watch(Recent stats)
CHR8 M • 14 Wkts • 5.74 Econ • 13 SR
CHR8 M • 13 Wkts • 8.05 Econ • 13.3 SR
KAY8 M • 13 Wkts • 5.9 Econ • 13.38 SR
KAY7 M • 9 Wkts • 6.83 Econ • 16 SR
Head to headLast 2 Matches
Squad
CHR
KAY
Player
Role
|-
|Batting Allrounder
|-
|Bowler
|-
|Top order Batter
|-
|Batting Allrounder
|Top order Batter
|Allrounder
|-
|-
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Batting Allrounder
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|18 November 2025 - day (20-over match)