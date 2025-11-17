Matches (27)
Janakpur vs Kathmandu, 1st Match at Kirtipur, NPL, Nov 17 2025 - Live Cricket Score
1st Match (D/N), Kirtipur, November 17, 2025, Nepal Premier League
Points Table
Recent Performance
Last five matches
Janakpur
W
L
L
W
W
Kathmandu
L
W
L
W
W
Match centre Ground time: 02:27
batters to watch(Recent stats)
JAB10 M • 293 Runs • 32.56 Avg • 130.8 SR
JAB10 M • 162 Runs • 16.2 Avg • 107.28 SR
KAG7 M • 110 Runs • 18.33 Avg • 137.5 SR
KAG7 M • 78 Runs • 11.14 Avg • 79.59 SR
bowlers to watch(Recent stats)
JAB10 M • 17 Wkts • 5.33 Econ • 14.11 SR
JAB10 M • 14 Wkts • 8.03 Econ • 14.14 SR
KAG7 M • 12 Wkts • 6.38 Econ • 11.91 SR
KAG7 M • 11 Wkts • 5.21 Econ • 13.72 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
JAB
KAG
Player
Role
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Batting Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper
|Bowler
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|17 November 2025 - daynight (20-over match)