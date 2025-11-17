Matches (26)
NZ vs WI (1)
IND vs SA (1)
WBBL (2)
PAK vs SL (1)
Ranji Trophy (19)
Asia Cup Rising Stars (2)

Janakpur vs Kathmandu, 1st Match at Kirtipur, NPL, Nov 17 2025 - Live Cricket Score

1st Match (D/N), Kirtipur, November 17, 2025, Nepal Premier League
Prev
Next
Janakpur Bolts (NPL) FlagJanakpur Bolts (NPL)
Kathmandu Gurkhas (NPL) FlagKathmandu Gurkhas (NPL)
Tomorrow
10:15 AM

Match yet to begin

Summary
Stats
Squads
Table
Points Table
See full table
Teams
M
W
L
N/R
PT
Janakpur Bolts (NPL)Janakpur Bolts (NPL)
-----
Kathmandu Gurkhas (NPL)Kathmandu Gurkhas (NPL)
-----
Recent Performance
Last five matches
Unlocking the magic of Statsguru
AskESPNcricinfo Logo
Match centre Ground time: 12:09
batters to watch(Recent stats)
BKEL Milantha
10 M • 293 Runs • 32.56 Avg • 130.8 SR
Aasif Sheikh
10 M • 162 Runs • 16.2 Avg • 107.28 SR
MG Erasmus
7 M • 110 Runs • 18.33 Avg • 137.5 SR
B Sharki
7 M • 78 Runs • 11.14 Avg • 79.59 SR
bowlers to watch(Recent stats)
LN Rajbanshi
10 M • 17 Wkts • 5.33 Econ • 14.11 SR
K Mahato
10 M • 14 Wkts • 8.03 Econ • 14.14 SR
Karan KC
7 M • 12 Wkts • 6.38 Econ • 11.91 SR
MG Erasmus
7 M • 11 Wkts • 5.21 Econ • 13.72 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Series
Season2025/26
Match days17 November 2025 - daynight (20-over match)
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question

Nepal Premier League

TeamMWLPT
BIK----
CHR----
JAB----
KAY----
KAG----
LUL----
POA----
SPR----
Full Table