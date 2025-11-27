Matches (31)
Janakpur vs Pokhara, 14th Match at Kirtipur, NPL, Nov 27 2025 - Live Cricket Score
14th Match (D/N), Kirtipur, November 27, 2025, Nepal Premier League
Points Table
Recent Performance
Last five matches
Janakpur
L
W
W
L
L
Pokhara
W
L
L
L
L
Match centre Ground time: 08:07
batters to watch(Recent stats)
JAB10 M • 224 Runs • 22.4 Avg • 116.66 SR
JAB10 M • 193 Runs • 19.3 Avg • 112.86 SR
POA9 M • 175 Runs • 21.88 Avg • 111.46 SR
POA9 M • 166 Runs • 20.75 Avg • 129.68 SR
bowlers to watch(Recent stats)
JAB10 M • 14 Wkts • 5.4 Econ • 17.14 SR
JAB10 M • 12 Wkts • 8.58 Econ • 15.5 SR
POA8 M • 9 Wkts • 7.43 Econ • 14 SR
POA9 M • 6 Wkts • 7.42 Econ • 33 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
JAB
POA
Player
Role
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Batting Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Bowler
|Wicketkeeper
|Bowler
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|27 November 2025 - daynight (20-over match)