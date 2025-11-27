Matches (31)
Janakpur vs Pokhara, 14th Match at Kirtipur, NPL, Nov 27 2025 - Live Cricket Score

14th Match (D/N), Kirtipur, November 27, 2025, Nepal Premier League
Janakpur Bolts (NPL) FlagJanakpur Bolts (NPL)
Pokhara Avengers (NPL) FlagPokhara Avengers (NPL)
Tomorrow
10:15 AM

Match yet to begin

7
Janakpur Bolts (NPL)Janakpur Bolts (NPL)
20200
8
Pokhara Avengers (NPL)Pokhara Avengers (NPL)
20200
Match centre Ground time: 08:07
batters to watch(Recent stats)
BKEL Milantha
10 M • 224 Runs • 22.4 Avg • 116.66 SR
Aasif Sheikh
10 M • 193 Runs • 19.3 Avg • 112.86 SR
D Kharel
9 M • 175 Runs • 21.88 Avg • 111.46 SR
K Bhurtel
9 M • 166 Runs • 20.75 Avg • 129.68 SR
bowlers to watch(Recent stats)
LN Rajbanshi
10 M • 14 Wkts • 5.4 Econ • 17.14 SR
K Mahato
10 M • 12 Wkts • 8.58 Econ • 15.5 SR
Bipin Khatri
8 M • 9 Wkts • 7.43 Econ • 14 SR
S Dhakal
9 M • 6 Wkts • 7.42 Econ • 33 SR
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Series
Season2025/26
Match days27 November 2025 - daynight (20-over match)
Nepal Premier League

TeamMWLPT
SPR3306
BIK3306
KAG4224
LUL3122
CHR2112
KAY3122
JAB2020
POA2020
