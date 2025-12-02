Matches (26)
Karnali vs Pokhara, 21st Match at Kirtipur, NPL, Dec 02 2025 - Live Cricket Score
21st Match (D/N), Kirtipur, December 02, 2025, Nepal Premier League
Points Table
Recent Performance
Last five matches
Karnali
L
W
L
L
L
Pokhara
L
L
L
W
L
Match centre Ground time: 23:07
batters to watch(Recent stats)
KAY9 M • 209 Runs • 34.83 Avg • 108.85 SR
KAY5 M • 183 Runs • 45.75 Avg • 164.86 SR
POA10 M • 219 Runs • 24.33 Avg • 112.88 SR
POA10 M • 166 Runs • 18.44 Avg • 128.68 SR
bowlers to watch(Recent stats)
KAY10 M • 14 Wkts • 8.22 Econ • 14.07 SR
KAY9 M • 12 Wkts • 8 Econ • 15.5 SR
POA9 M • 13 Wkts • 6.19 Econ • 12 SR
POA10 M • 7 Wkts • 7.69 Econ • 30.42 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
KAY
POA
Player
Role
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|02 December 2025 - daynight (20-over match)