Karnali vs Pokhara, 21st Match at Kirtipur, NPL, Dec 02 2025 - Live Cricket Score

21st Match (D/N), Kirtipur, December 02, 2025, Nepal Premier League
Karnali Yaks (NPL) FlagKarnali Yaks (NPL)
Pokhara Avengers (NPL) FlagPokhara Avengers (NPL)
Tomorrow
10:15 AM

Match yet to begin

Points Table
6
Karnali Yaks (NPL)Karnali Yaks (NPL)
51402-0.176
7
Pokhara Avengers (NPL)Pokhara Avengers (NPL)
41302-0.624
batters to watch(Recent stats)
WG Bosisto
9 M • 209 Runs • 34.83 Avg • 108.85 SR
MRJ Watt
5 M • 183 Runs • 45.75 Avg • 164.86 SR
D Kharel
10 M • 219 Runs • 24.33 Avg • 112.88 SR
K Bhurtel
10 M • 166 Runs • 18.44 Avg • 128.68 SR
bowlers to watch(Recent stats)
Sompal Kami
10 M • 14 Wkts • 8.22 Econ • 14.07 SR
NK Yadav
9 M • 12 Wkts • 8 Econ • 15.5 SR
Bipin Khatri
9 M • 13 Wkts • 6.19 Econ • 12 SR
S Dhakal
10 M • 7 Wkts • 7.69 Econ • 30.42 SR
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Series
Season2025/26
Match days02 December 2025 - daynight (20-over match)
