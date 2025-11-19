Matches (26)
Pakistan T20I Tri-Series (1)
Abu Dhabi T10 (2)
NZ vs WI (1)
BAN vs IRE (1)
WBBL (2)
Ranji Trophy (19)
Kathmandu vs S Paschim, 4th Match at Kirtipur, NPL, Nov 19 2025 - Live Cricket Score
4th Match (D/N), Kirtipur, November 19, 2025, Nepal Premier League
Points Table
Recent Performance
Last five matches
Kathmandu
W
L
W
W
W
S Paschim
W
W
W
W
L
Unlocking the magic of Statsguru
Match centre Ground time: 00:26
batters to watch(Recent stats)
KAG8 M • 111 Runs • 18.5 Avg • 137.03 SR
KAG8 M • 81 Runs • 10.13 Avg • 77.14 SR
SPR9 M • 235 Runs • 29.38 Avg • 110.32 SR
9 M • 227 Runs • 37.83 Avg • 160.99 SR
bowlers to watch(Recent stats)
KAG8 M • 13 Wkts • 6.54 Econ • 12.84 SR
KAG8 M • 11 Wkts • 5.47 Econ • 15.36 SR
9 M • 17 Wkts • 7.28 Econ • 10.17 SR
7 M • 9 Wkts • 7 Econ • 16.66 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
KAG
SPR
Player
Role
|Allrounder
|-
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|-
|-
|Allrounder
|Bowler
|-
|-
|Bowler
|Middle order Batter
|-
|Wicketkeeper Batter
|Batting Allrounder
|-
|-
|Wicketkeeper Batter
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|19 November 2025 - daynight (20-over match)