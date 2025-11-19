Matches (26)
Pakistan T20I Tri-Series (1)
Abu Dhabi T10 (2)
NZ vs WI (1)
BAN vs IRE (1)
WBBL (2)
Ranji Trophy (19)

Kathmandu vs S Paschim, 4th Match at Kirtipur, NPL, Nov 19 2025 - Live Cricket Score

4th Match (D/N), Kirtipur, November 19, 2025, Nepal Premier League
PrevNext
Kathmandu Gorkhas (NPL) FlagKathmandu Gorkhas (NPL)
Sudur Paschim Royals (NPL) FlagSudur Paschim Royals (NPL)
Tomorrow
10:15 AM

Match yet to begin

Summary
Stats
Squads
Table
Points Table
See full table
Teams
M
W
L
N/R
PT
1
Kathmandu Gorkhas (NPL)Kathmandu Gorkhas (NPL)
11002
Sudur Paschim Royals (NPL)Sudur Paschim Royals (NPL)
-----
Recent Performance
Last five matches
Unlocking the magic of Statsguru
AskESPNcricinfo Logo
Match centre Ground time: 00:26
batters to watch(Recent stats)
MG Erasmus
8 M • 111 Runs • 18.5 Avg • 137.03 SR
B Sharki
8 M • 81 Runs • 10.13 Avg • 77.14 SR
B Bhandari
9 M • 235 Runs • 29.38 Avg • 110.32 SR
DS Airee
9 M • 227 Runs • 37.83 Avg • 160.99 SR
bowlers to watch(Recent stats)
Karan KC
8 M • 13 Wkts • 6.54 Econ • 12.84 SR
MG Erasmus
8 M • 11 Wkts • 5.47 Econ • 15.36 SR
SC Kuggeleijn
9 M • 17 Wkts • 7.28 Econ • 10.17 SR
DS Airee
7 M • 9 Wkts • 7 Econ • 16.66 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Series
Season2025/26
Match days19 November 2025 - daynight (20-over match)
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question

Nepal Premier League

TeamMWLPT
KAG1102
CHR1102
BIK1102
JAB1010
POA1010
KAY1010
LUL----
SPR----
Full Table