Lumbini vs S Paschim, 13th Match at Kirtipur, NPL, Nov 27 2025 - Live Cricket Score
13th Match, Kirtipur, November 27, 2025, Nepal Premier League
Points Table
Recent Performance
Last five matches
Lumbini
L
L
W
L
L
S Paschim
W
L
W
W
W
batters to watch(Recent stats)
LUL10 M • 378 Runs • 37.8 Avg • 120 SR
LUL10 M • 156 Runs • 17.33 Avg • 106.84 SR
SPR10 M • 231 Runs • 25.67 Avg • 104.05 SR
10 M • 220 Runs • 27.5 Avg • 137.5 SR
bowlers to watch(Recent stats)
LUL8 M • 10 Wkts • 7 Econ • 13.2 SR
7 M • 8 Wkts • 5.77 Econ • 16.5 SR
10 M • 18 Wkts • 6.8 Econ • 11.27 SR
SPR8 M • 14 Wkts • 4.75 Econ • 13.71 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
LUL
SPR
Player
Role
|Batting Allrounder
|Middle order Batter
|Top order Batter
|Bowler
|Top order Batter
|Batting Allrounder
|Opening Batter
|Bowling Allrounder
|Bowler
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|27 November 2025 - day (20-over match)