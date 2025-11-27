Matches (31)
Lumbini vs S Paschim, 13th Match at Kirtipur, NPL, Nov 27 2025 - Live Cricket Score

13th Match, Kirtipur, November 27, 2025, Nepal Premier League
Lumbini Lions (NPL) FlagLumbini Lions (NPL)
Sudur Paschim Royals (NPL) FlagSudur Paschim Royals (NPL)
Tomorrow
6:00 AM

Match yet to begin

Points Table
Teams
M
W
L
N/R
PT
1
Sudur Paschim Royals (NPL)Sudur Paschim Royals (NPL)
33006
4
Lumbini Lions (NPL)Lumbini Lions (NPL)
31202
Recent Performance
Last five matches
batters to watch(Recent stats)
RK Paudel
10 M • 378 Runs • 37.8 Avg • 120 SR
S Jora
10 M • 156 Runs • 17.33 Avg • 106.84 SR
B Bhandari
10 M • 231 Runs • 25.67 Avg • 104.05 SR
DS Airee
10 M • 220 Runs • 27.5 Avg • 137.5 SR
bowlers to watch(Recent stats)
RK Paudel
8 M • 10 Wkts • 7 Econ • 13.2 SR
Abhishesh Gautam
7 M • 8 Wkts • 5.77 Econ • 16.5 SR
SC Kuggeleijn
10 M • 18 Wkts • 6.8 Econ • 11.27 SR
Harmeet Singh
8 M • 14 Wkts • 4.75 Econ • 13.71 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Series
Season2025/26
Match days27 November 2025 - day (20-over match)
Nepal Premier League

TeamMWLPT
SPR3306
BIK3306
KAG4224
LUL3122
CHR2112
KAY3122
JAB2020
POA2020
