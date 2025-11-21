Matches (32)
Pokhara vs S Paschim, 6th Match at Kirtipur, NPL, Nov 21 2025 - Live Cricket Score

6th Match (D/N), Kirtipur, November 21, 2025, Nepal Premier League
Pokhara Avengers (NPL) FlagPokhara Avengers (NPL)
Sudur Paschim Royals (NPL) FlagSudur Paschim Royals (NPL)
Tomorrow
10:15 AM

Match yet to begin

Points Table
Teams
M
W
L
N/R
PT
2
Sudur Paschim Royals (NPL)Sudur Paschim Royals (NPL)
11002
6
Pokhara Avengers (NPL)Pokhara Avengers (NPL)
10100
Recent Performance
Last five matches
batters to watch(Recent stats)
D Kharel
8 M • 169 Runs • 24.14 Avg • 114.18 SR
RA Reifer
7 M • 146 Runs • 36.5 Avg • 107.35 SR
DS Airee
10 M • 266 Runs • 38 Avg • 155.55 SR
B Bhandari
10 M • 235 Runs • 26.11 Avg • 109.3 SR
bowlers to watch(Recent stats)
Bipin Khatri
7 M • 9 Wkts • 7.39 Econ • 12 SR
S Dhakal
8 M • 6 Wkts • 7.03 Econ • 29 SR
SC Kuggeleijn
10 M • 19 Wkts • 7.16 Econ • 10.05 SR
Harmeet Singh
6 M • 10 Wkts • 4.63 Econ • 14.4 SR
Head to headLast 1 Match
Squad
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
Series
Season2025/26
Match days21 November 2025 - daynight (20-over match)
