NSW vs South Aust, 17th Match at Sydney, One-Day Cup, Feb 10 2026 - Live Cricket Score
What will be the toss result?
NSW Win & Bat
SOA Win & Bat
NSW Win & Bowl
SOA Win & Bowl
Ends before toss
Recent Performance
Unlocking the magic of Statsguru
Match centre
Players To Watch
batters(Recent stats)
NSW
10 M•423 Runs•42.3 Avg•94 SR
5 M•284 Runs•56.8 Avg•86.32 SR
10 M•551 Runs•68.88 Avg•105.35 SR
SOA
9 M•283 Runs•47.17 Avg•82.99 SR
bowlers(Recent stats)
NSW
7 M•16 Wkts•4.67 Econ•24.25 SR
NSW
9 M•11 Wkts•4.78 Econ•37.54 SR
SOA
10 M•12 Wkts•4.85 Econ•41.33 SR
SOA
6 M•8 Wkts•3.67 Econ•31.5 SR
Playing XI
|Middle order Batter
|Bowling Allrounder
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Bowling Allrounder
|Middle order Batter
|Bowler
|Bowler
|Top order Batter
Match details
GroundCricket Central, Sydney
Tossno toss
Series
Season2025/26
Match days10 February 2025 - day (50-over match)
Umpires
Match Referee
One-Day Cup (AUS) News