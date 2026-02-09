Matches (11)
NSW vs South Aust, 17th Match at Sydney, One-Day Cup, Feb 10 2026 - Live Cricket Score

Upcoming
17th Match, Sydney, February 10, 2026, One-Day Cup (Australia)
New South Wales FlagNew South Wales
South Australia FlagSouth Australia
Today, 11:00 PM
1h:31m
Points Table
#Teams
M
W
L
N/R
PTS
NRR
3
New South WalesNew South Wales
5230100.478
4
South AustraliaSouth Australia
523010-0.593
Recent Performance
Players To Watch
batters(Recent stats)
M Gilkes
10 M423 Runs42.3 Avg94 SR
KR Patterson
5 M284 Runs56.8 Avg86.32 SR
MW Harvey
10 M551 Runs68.88 Avg105.35 SR
JS Lehmann
9 M283 Runs47.17 Avg82.99 SR
bowlers(Recent stats)
T Sangha
7 M16 Wkts4.67 Econ24.25 SR
CJ Green
9 M11 Wkts4.78 Econ37.54 SR
L Pope
10 M12 Wkts4.85 Econ41.33 SR
L Scott
6 M8 Wkts3.67 Econ31.5 SR
Head to head
Playing XI
NSW
SOA
Kurtis Patterson † (c)
Middle order Batter
Chris Green 
Bowling Allrounder
Liam Hatcher 
Bowler
Charlie Stobo 
Bowling Allrounder
Matthew Gilkes 
Wicketkeeper Batter
Ryan Hadley 
Bowler
Josh Philippe 
Wicketkeeper Batter
Tanveer Sangha 
Bowler
William Salzmann 
Bowling Allrounder
Lachlan Shaw 
Middle order Batter
Joel Davies 
Bowler
Charlie Anderson 
Bowler
Sam Konstas 
Top order Batter
Match details
GroundCricket Central, Sydney
Tossno toss
Series
One-Day Cup (Australia)
Season2025/26
Match days10 February 2025 - day (50-over match)
Umpires
Australia
Chris Grant
Australia
Gerard Abood
Match Referee
Australia
Kepler Wessels
