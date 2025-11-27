Pakistan opt to bowl in must-win game for Sri Lanka
Pakistan bring in Salman Mirza and Abrar Ahmed for Naseem Shah and Usman Tariq; Sri Lanka are unchanged
Toss Pakistan chose to bowl vs Sri Lanka
Pakistan won the toss and elected to field first in what is a must-win game for Sri Lanka. Salman Agha's side has already qualified for the final, but this game determines whether the final is a repeat against Sri Lanka, or a clash against Zimbabwe. Sri Lanka need to beat Pakistan to earn themselves a rematch in the trophy game, while victory for Pakistan will see Zimbabwe qualify.
Pakistan made two changes to their side, with Naseem Shah and Usman Tariq sitting out for Salman Mirza and Abrar Ahmed. Sri Lanka were unchanged from the team that got them their first win on tour on Tuesday, when they beat Zimbabwe to stay alive in the tri-series.
Pakistan: 1 Saim Ayub, 2 Sahibzada Farhan, 3 Babar Azam, 4 Salman Agha (capt), 5 Usman Khan (wk), 6 Fakhar Zaman, 7 Muhammad Nawaz, 8 Faheem Ashraf, 9 Mohammad Wasim, 10 Salman Mirza, 11 Abrar Ahmed
Sri Lanka: 1 Pathum Nissanka, 2 Kusal Mendis (wk), 3 Kamil Mishara, 4 Kusal Perera, 5 Janith Liyanage, 6 Dasun Shanaka (capt), 7 Pavan Ratnayake, 8 Wanindu Hasaranga, 9 Dushmantha Chameera, 10 Maheesh Theekshana, 11 Eshan Malinga
Danyal Rasool is ESPNcricinfo's Pakistan correspondent. @Danny61000