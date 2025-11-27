Matches (8)
BAN vs IRE (1)
NZ vs WI (1)
Abu Dhabi T10 (3)
WBBL (3)
6th Match (N), Rawalpindi, November 27, 2025, Pakistan T20I Tri-Series
Sri Lanka FlagSri Lanka
(16.2/20 ov) 151/3
Pakistan FlagPakistan

Pakistan chose to field.Stats view

Current RR: 9.24
 • Last 5 ov (RR): 49/0 (9.80)
forecasterLive Forecast:SL 185
Report

Pakistan opt to bowl in must-win game for Sri Lanka

Pakistan bring in Salman Mirza and Abrar Ahmed for Naseem Shah and Usman Tariq; Sri Lanka are unchanged

Danyal Rasool
27-Nov-2025 • 1 hr ago
Saim Ayub celebrates one of Mohammad Nawaz's three wickets with him, Pakistan vs Sri Lanka, 3rd match, T20I tri-series, Rawalpindi, November 22, 2025

Pakistan made two changes to their XI  •  PCB

Toss Pakistan chose to bowl vs Sri Lanka
Pakistan won the toss and elected to field first in what is a must-win game for Sri Lanka. Salman Agha's side has already qualified for the final, but this game determines whether the final is a repeat against Sri Lanka, or a clash against Zimbabwe. Sri Lanka need to beat Pakistan to earn themselves a rematch in the trophy game, while victory for Pakistan will see Zimbabwe qualify.
Pakistan made two changes to their side, with Naseem Shah and Usman Tariq sitting out for Salman Mirza and Abrar Ahmed. Sri Lanka were unchanged from the team that got them their first win on tour on Tuesday, when they beat Zimbabwe to stay alive in the tri-series.
Pakistan: 1 Saim Ayub, 2 Sahibzada Farhan, 3 Babar Azam, 4 Salman Agha (capt), 5 Usman Khan (wk), 6 Fakhar Zaman, 7 Muhammad Nawaz, 8 Faheem Ashraf, 9 Mohammad Wasim, 10 Salman Mirza, 11 Abrar Ahmed
Sri Lanka: 1 Pathum Nissanka, 2 Kusal Mendis (wk), 3 Kamil Mishara, 4 Kusal Perera, 5 Janith Liyanage, 6 Dasun Shanaka (capt), 7 Pavan Ratnayake, 8 Wanindu Hasaranga, 9 Dushmantha Chameera, 10 Maheesh Theekshana, 11 Eshan Malinga
Danyal Rasool is ESPNcricinfo's Pakistan correspondent. @Danny61000

Sri Lanka Innings
Player NameRB
P Nissanka
bowled87
K Mishara
not out7546
BKG Mendis
lbw4023
MDKJ Perera
caught68
J Liyanage
not out1314
Extras(lb 4, w 5)
Total151(3 wkts; 16.2 ovs)
Pakistan T20I Tri-Series

TeamMWLPTNRR
PAK33062.016
ZIM4132-0.522
SL3122-1.324
Full Table