KR Blues vs Sialkot R, Final at Lahore, QEA Trophy, Dec 01 2025 - Live Cricket Score

Final, Lahore, December 01 - 05, 2025, Quaid-e-Azam Trophy
Karachi Region Blues FlagKarachi Region Blues
Sialkot Region FlagSialkot Region
Tomorrow
5:00 AM

Match yet to begin

Last five matches
batters to watch(Recent stats)
Saad Baig
9 M • 930 Runs • 58.13 Avg • 67.29 SR
Shan Masood
4 M • 562 Runs • 112.4 Avg • 87.67 SR
Azan Awais
10 M • 827 Runs • 51.69 Avg • 61.62 SR
Muhammad Hurraira
10 M • 633 Runs • 39.56 Avg • 63.93 SR
bowlers to watch(Recent stats)
Saqib Khan
8 M • 38 Wkts • 3.54 Econ • 35.78 SR
Kashif Bhatti
3 M • 25 Wkts • 2.74 Econ • 32.72 SR
Mohammad Ali
8 M • 28 Wkts • 3.33 Econ • 47.75 SR
Mehran Mumtaz
6 M • 24 Wkts • 3.27 Econ • 43.5 SR
Head to headLast 3 Matches
Playing XI
Match details
Gaddafi Stadium, Lahore
Tossno toss
Series
Season2025/26
Match days1,2,3,4,5 December 2025 - day (4-day match)
Quaid-e-Azam Trophy

TeamMWLDPTNRR
KRBLS9522161-31.040
Sialk9513155-30.878
FSLB942313630.179
PESH9531132-12.161
LAHW933312113.171
FATA92431070.000
ISB92341052609.566
MUL9252102-77.555
BHLPR9234100-20.085
ABT91536838.794
