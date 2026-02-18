Matches (13)
SL A Women vs THA Women, 12th Match, Group B at Bangkok, Rising Stars, Feb 18 2026 - Match Result

RESULT
12th Match, Group B, Bangkok, February 18, 2026, Women's Asia Cup Rising Stars
Sri Lanka A Women FlagSri Lanka A Women
133/5
Thailand Women FlagThailand Women
(19.2/20 ov, T:134) 110

SL A Women won by 23 runs

hansima-karunaratne
Player Of The Match
Hansima Karunaratne
, SL-AW
62* (53)
Match centre 
Scorecard summary
Sri Lanka A Women1 Inn
133/5(20 overs)
Hansima Karunaratne
*62 (53)
Phannita Maya
2/19 (4)
Ama Kanchana
26 (24)
Sunida Chaturongrattana
1/28 (4)
Thailand Women2 Inn
110/9(19.2 overs)
Natthakan Chantham
57 (49)
Sathya Sandeepani
2/20 (4)
Aphisara Suwanchonrathi
24 (26)
Sachini Nisansala
2/23 (4)
O Kamchomphu absent hurt 0 (0b 0x4 0x6)

19.2
W
Kanchana to Putthawong, OUT
Thipatcha Putthawong c Senaratne b Kanchana 0 (2b 0x4 0x6) SR: 0
19.1
1
Kanchana to S Chaturongrattana, 1 run
Over19
2 runs, 2 wickets
THA-W 109/8CRR: 5.73  RRR: 25.00
T Putthawong 0 (1b)S Chaturongrattana 1 (2b)
M Shehani1/16 (4)
18.6
Shehani to Putthawong, no run
18.5
1W
Shehani to Chaihan, 1 run, OUT
Nannaphat Chaihan run out (Apsara/†Sanjeewani) 7 (7b 1x4 0x6) SR: 100
18.4
Shehani to Chaihan, no run
18.3
1
Shehani to S Chaturongrattana, 1 run
18.2
Shehani to S Chaturongrattana, no run
18.1
W
Shehani to Maya, OUT
Phannita Maya c Karunaratne b Shehani 7 (10b 1x4 0x6) SR: 70
Over18
6 runs
THA-W 107/6CRR: 5.94  RRR: 13.50
N Chaihan 6 (5b 1x4)P Maya 7 (9b 1x4)
Y Nimanthika1/26 (3)
17.6
4
Nimanthika to Chaihan, FOUR runs
17.5
1
Nimanthika to Maya, 1 run
17.4
Nimanthika to Maya, no run
17.3
Nimanthika to Maya, no run
17.2
1
Nimanthika to Chaihan, 1 run
17.1
Nimanthika to Chaihan, no run
Over17
6 runs, 1 wicket
THA-W 101/6CRR: 5.94  RRR: 11.00
P Maya 6 (6b 1x4)N Chaihan 1 (2b)
S Sandeepani2/20 (4)
16.6
4
Sandeepani to Maya, FOUR runs
16.5
1
Sandeepani to Chaihan, 1 run
16.4
Sandeepani to Chaihan, no run
16.3
W
Sandeepani to Laomi, OUT
Suleeporn Laomi c Gimhani b Sandeepani 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0
16.2
1
Sandeepani to Maya, 1 run
16.1
Sandeepani to Maya, no run
Match details
GroundTerdthai Cricket Ground, Bangkok
TossSri Lanka A Women, elected to bat first
Series
Women's Asia Cup Rising Stars
Season2025/26
Player Of The Match
SL A Women
Hansima Karunaratne
Hours of play (local time)14.00 start, First Session 14.00-15.30, Interval 15.30-15.50, Second Session 15.50-17.20
Match days18 February 2026 - day (20-over match)
Umpires
India
Gayathri Venugopalan
Bangladesh
Shathira Jakir
TV Umpire
Bangladesh
Rokeya Sultana
Reserve Umpire
Qatar
Shivani Mishra
Match Referee
India
GS Lakshmi
PointsSri Lanka A Women 2, Thailand Women 0
