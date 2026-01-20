Matches (30)
BAN Women vs PNG Women, 5th Match, Group A at Kirtipur, WT20 WC Qualifier, Jan 20 2026 - Match Result
RESULT
5th Match, Group A, Kirtipur, January 20, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
Match centre
Scorecard summary
Bangladesh Women • 168/5(20 overs)
37 (14)
1/25 (3)
35 (29)
1/37 (4)
Papua New Guinea Women • 138/9(20 overs)
35 (32)
1/13 (3)
28 (30)
1/6 (1)
end of over 206 runs • 1 wicket
PNG-W: 138/9CRR: 6.90
Mairi Tom4 (1b 1x4)
Dika Lohia1 (2b)
Shorna Akter 1-0-6-1
Ritu Moni 4-0-26-1
19.6
4
Shorna Akter to Tom, FOUR runs
19.5
W
Shorna Akter to HL Tau, OUT
Hane Tau c Nigar Sultana b Shorna Akter 3 (5b 0x4 0x6) SR: 60
19.4
1
Shorna Akter to D Lohia, 1 run
19.3
•
Shorna Akter to D Lohia, no run
19.2
1
Shorna Akter to HL Tau, 1 run
19.1
•
Shorna Akter to HL Tau, no run
end of over 196 runs • 2 wickets
PNG-W: 132/7CRR: 6.94 • RRR: 37.00
Hane Tau2 (2b)
Ritu Moni 4-0-26-1
Sanjida Akter Meghla 3-0-28-1
18.6
1W
Ritu Moni to Thomas, 1 run, OUT
Henao Thomas run out (Fahima Khatun/†Dilara Akter) 8 (9b 0x4 0x6) SR: 88.88
18.5
1
Ritu Moni to HL Tau, 1 run
18.4
1
Ritu Moni to Thomas, 1 run
18.3
1
Ritu Moni to HL Tau, 1 run
18.2
1
Ritu Moni to Thomas, 1 run
18.1
1W
Ritu Moni to Thomas, 1 run, OUT
Isabel Toua run out (Nigar Sultana/Ritu Moni) 0 (0b 0x4 0x6) SR: 0
end of over 188 runs • 1 wicket
PNG-W: 126/6CRR: 7.00 • RRR: 21.50
Henao Thomas4 (5b)
Sanjida Akter Meghla 3-0-28-1
Rabeya Khan 4-0-26-1
17.6
W
Sanjida Akter Meghla to Vare, OUT
Naoani Vare st †Dilara Akter b Sanjida Akter Meghla 15 (17b 2x4 0x6) SR: 88.23
17.5
•
Sanjida Akter Meghla to Vare, no run
17.4
4
Sanjida Akter Meghla to Vare, FOUR runs
17.3
2
Sanjida Akter Meghla to Vare, 2 runs
17.2
2
Sanjida Akter Meghla to Vare, 2 runs
17.1
•
Sanjida Akter Meghla to Vare, no run
end of over 177 runs
PNG-W: 118/5CRR: 6.94 • RRR: 17.00
Naoani Vare7 (11b 1x4)
Henao Thomas4 (5b)
Rabeya Khan 4-0-26-1
Sanjida Akter Meghla 2-0-20-0
16.6
1b
Rabeya to Vare, 1 bye
16.5
4
Rabeya to Vare, FOUR runs
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Toss
|Papua New Guinea Women, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Match number
|WT20I no. 2628
|Match days
|20 January 2026 - day (20-over match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Bangladesh Women 2, Papua New Guinea Women 0