BAN Women vs PNG Women, 5th Match, Group A at Kirtipur, WT20 WC Qualifier, Jan 20 2026 - Match Result

RESULT
5th Match, Group A, Kirtipur, January 20, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
BAN Women won by 30 runs

Player Of The Match
37 (14) & 1/6
shorna-akter
Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Overs
Table
Fan Ratings
Scorecard summary
Bangladesh Women 168/5(20 overs)
Shorna Akter
37 (14)
Dika Lohia
1/25 (3)
Dilara Akter
35 (29)
Mairi Tom
1/37 (4)
Papua New Guinea Women 138/9(20 overs)
Brenda Tau
35 (32)
Fahima Khatun
1/13 (3)
Sibona Jimmy
28 (30)
Shorna Akter
1/6 (1)
View full scorecard
end of over 206 runs • 1 wicket
PNG-W: 138/9CRR: 6.90 
Mairi Tom4 (1b 1x4)
Dika Lohia1 (2b)
Shorna Akter 1-0-6-1
Ritu Moni 4-0-26-1
19.6
4
Shorna Akter to Tom, FOUR runs
19.5
W
Shorna Akter to HL Tau, OUT
Hane Tau c Nigar Sultana b Shorna Akter 3 (5b 0x4 0x6) SR: 60
19.4
1
Shorna Akter to D Lohia, 1 run
19.3
Shorna Akter to D Lohia, no run
19.2
1
Shorna Akter to HL Tau, 1 run
19.1
Shorna Akter to HL Tau, no run
end of over 196 runs • 2 wickets
PNG-W: 132/7CRR: 6.94 RRR: 37.00
Hane Tau2 (2b)
Ritu Moni 4-0-26-1
Sanjida Akter Meghla 3-0-28-1
18.6
1W
Ritu Moni to Thomas, 1 run, OUT
Henao Thomas run out (Fahima Khatun/†Dilara Akter) 8 (9b 0x4 0x6) SR: 88.88
18.5
1
Ritu Moni to HL Tau, 1 run
18.4
1
Ritu Moni to Thomas, 1 run
18.3
1
Ritu Moni to HL Tau, 1 run
18.2
1
Ritu Moni to Thomas, 1 run
18.1
1W
Ritu Moni to Thomas, 1 run, OUT
Isabel Toua run out (Nigar Sultana/Ritu Moni) 0 (0b 0x4 0x6) SR: 0
end of over 188 runs • 1 wicket
PNG-W: 126/6CRR: 7.00 RRR: 21.50
Henao Thomas4 (5b)
Sanjida Akter Meghla 3-0-28-1
Rabeya Khan 4-0-26-1
17.6
W
Sanjida Akter Meghla to Vare, OUT
Naoani Vare st †Dilara Akter b Sanjida Akter Meghla 15 (17b 2x4 0x6) SR: 88.23
17.5
Sanjida Akter Meghla to Vare, no run
17.4
4
Sanjida Akter Meghla to Vare, FOUR runs
17.3
2
Sanjida Akter Meghla to Vare, 2 runs
17.2
2
Sanjida Akter Meghla to Vare, 2 runs
17.1
Sanjida Akter Meghla to Vare, no run
end of over 177 runs
PNG-W: 118/5CRR: 6.94 RRR: 17.00
Naoani Vare7 (11b 1x4)
Henao Thomas4 (5b)
Rabeya Khan 4-0-26-1
Sanjida Akter Meghla 2-0-20-0
16.6
1b
Rabeya to Vare, 1 bye
16.5
4
Rabeya to Vare, FOUR runs
Read full commentary
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
TossPapua New Guinea Women, elected to field first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
BAN Women
Shorna Akter
Match numberWT20I no. 2628
Match days20 January 2026 - day (20-over match)
Umpires
Zimbabwe
Sarah Dambanevana
U.S.A.
Vijaya Mallela
TV Umpire
Pakistan
Saleema Imtiaz
Reserve Umpire
England
Sue Redfern
Match Referee
England
Helen Pack
PointsBangladesh Women 2, Papua New Guinea Women 0
PNG Women Innings
Player NameRB
H Doriga
bowled2113
K Oala
lbw128
B Tau
caught3532
S Jimmy
stumped2830
P Siaka
run out83
N Vare
stumped1517
HJ Thomas
run out89
I Toua
run out00
HL Tau
caught35
D Lohia
not out12
M Tom
not out41
Extras(b 1, w 2)
Total138(9 wkts; 20 ovs)
Women's T20 World Cup Qualifier

Group A
TeamMWLPTNRR
BAN-W33062.183
IRE-W22041.425
USA-W3122-0.521
PNG-W2020-1.775
NAM-W2020-2.147
Group B
TeamMWLPTNRR
NL-W33060.517
THA-W22040.616
SCO-W21121.124
NEP-W2020-0.695
ZIM-W3030-1.123
Full Table