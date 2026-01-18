Matches (30)
BAN Women vs USA Women, 2nd Match, Group A at Kathmandu, WT20 WC Qualifier, Jan 18 2026 - Match Result

RESULT
2nd Match, Group A, Mulpani, January 18, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
PrevNext
BAN Women FlagBAN Women
158/5
USA Women FlagUSA Women
(20 ov, T:159) 137/9

BAN Women won by 21 runs

Player Of The Match
63 (39)
sharmin-akhter
5

Isani Vaghela has broken the record for most ducks (5) in WT20Is for USA-W, going past Anika Kolan's 4

296

This is the highest match aggregate (296) involving BAN Women & USA Women in WT20Is

Scorecard summary
Bangladesh Women 158/5(20 overs)
Sharmin Akhter
63 (39)
Maahi Madhavan
3/23 (4)
Sobhana Mostary
32 (29)
Isani Vaghela
2/26 (4)
United States of America Women 137/9(20 overs)
Chetna Pagydyala
36 (31)
Nahida Akter
4/24 (4)
Ritu Singh
33 (13)
Ritu Moni
3/24 (4)
end of over 206 runs
USA-W: 137/9CRR: 6.85 
Maahi Madhavan12 (9b 2x4)
Saanvi Immadi2 (4b)
Marufa Akter 4-0-25-0
Sobhana Mostary 1-0-8-0
19.6
4
Marufa Akter to Madhavan, FOUR runs
19.5
Marufa Akter to Madhavan, no run
19.4
Marufa Akter to Madhavan, no run
19.3
1
Marufa Akter to Immadi, 1 run
19.2
Marufa Akter to Immadi, no run
19.1
1
Marufa Akter to Madhavan, 1 run
end of over 198 runs
USA-W: 131/9CRR: 6.89 RRR: 29.00
Maahi Madhavan7 (5b 1x4)
Saanvi Immadi1 (2b)
Sobhana Mostary 1-0-8-0
Nahida Akter 4-0-24-4
18.6
1
Mostary to Madhavan, 1 run
18.5
Mostary to Madhavan, no run
18.4
4
Mostary to Madhavan, FOUR runs
18.3
1
Mostary to Immadi, 1 run
18.3
1w
Mostary to Immadi, 1 wide
18.2
Mostary to Immadi, no run
18.1
1
Mostary to Madhavan, 1 run
end of over 186 runs • 3 wickets
USA-W: 123/9CRR: 6.83 RRR: 18.50
Maahi Madhavan1 (1b)
Nahida Akter 4-0-24-4
Rabeya Khan 4-0-34-2
17.6
W
Nahida Akter to Chopra, OUT
Taranum Chopra c Sharmin Akhter b Nahida Akter 10 (10b 1x4 0x6) SR: 100
17.5
4
Nahida Akter to Chopra, FOUR runs
17.4
1
Nahida Akter to Madhavan, 1 run
17.3
W
Nahida Akter to Kodali, OUT
Geetika Kodali st †Dilara Akter b Nahida Akter 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0
17.2
W
Nahida Akter to Singh, OUT
Ritu Singh c Shorna Akter b Nahida Akter 33 (13b 4x4 2x6) SR: 253.84
17.1
1
Nahida Akter to Chopra, 1 run
end of over 1715 runs
USA-W: 117/6CRR: 6.88 RRR: 14.33
Taranum Chopra5 (7b)
Ritu Singh33 (12b 4x4 2x6)
Rabeya Khan 4-0-34-2
Ritu Moni 4-0-24-3
16.6
1
Rabeya to Chopra, 1 run
Match details
Mulpani Cricket Ground
TossUnited States of America Women, elected to field first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
BAN Women
Sharmin Akhter
Match numberWT20I no. 2625
Match days18 January 2026 - day (20-over match)
WT20I debut
Juairiya Ferdous
Juairiya Ferdous
Umpires
Nepal
Buddhi Pradhan
England
Sue Redfern
TV Umpire
Zimbabwe
Sarah Dambanevana
Reserve Umpire
Pakistan
Saleema Imtiaz
Match Referee
West Indies
Reon King
PointsBangladesh Women 2, United States of America Women 0
USA Women Innings
Player NameRB
D Dhingra
bowled2322
CR Pagydyala
caught3631
EC Claridge
caught410
IM Vaghela
caught02
AI Chudasama
caught912
Pooja Ganesh
bowled56
RP Singh
caught3313
T Chopra
caught1010
G Kodali
stumped01
M Madhavan
not out129
S Immadi
not out24
Extras(w 3)
Total137(9 wkts; 20 ovs)
<1 / 3>

Women's T20 World Cup Qualifier

Group A
TeamMWLPTNRR
BAN-W33062.183
IRE-W22041.425
USA-W3122-0.521
PNG-W2020-1.775
NAM-W2020-2.147
Group B
TeamMWLPTNRR
NL-W33060.517
THA-W22040.616
SCO-W21121.124
NEP-W2020-0.695
ZIM-W3030-1.123
