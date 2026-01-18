Matches (30)
SL v ENG (1)
AFG vs WI (1)
WPL (1)
SA20 (1)
Men's Under-19 World Cup (3)
WT20 WC Qualifier (4)
Super Smash (1)
Ranji Trophy (17)
New Zealand in India (1)
BAN Women vs USA Women, 2nd Match, Group A at Kathmandu, WT20 WC Qualifier, Jan 18 2026 - Match Result
RESULT
2nd Match, Group A, Mulpani, January 18, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
Isani Vaghela has broken the record for most ducks (5) in WT20Is for USA-W, going past Anika Kolan's 4
This is the highest match aggregate (296) involving BAN Women & USA Women in WT20Is
Match centre
Scorecard summary
Bangladesh Women • 158/5(20 overs)
63 (39)
3/23 (4)
32 (29)
2/26 (4)
United States of America Women • 137/9(20 overs)
36 (31)
4/24 (4)
33 (13)
3/24 (4)
end of over 206 runs
USA-W: 137/9CRR: 6.85
Maahi Madhavan12 (9b 2x4)
Saanvi Immadi2 (4b)
Marufa Akter 4-0-25-0
Sobhana Mostary 1-0-8-0
19.6
4
Marufa Akter to Madhavan, FOUR runs
19.5
•
Marufa Akter to Madhavan, no run
19.4
•
Marufa Akter to Madhavan, no run
19.3
1
Marufa Akter to Immadi, 1 run
19.2
•
Marufa Akter to Immadi, no run
19.1
1
Marufa Akter to Madhavan, 1 run
end of over 198 runs
USA-W: 131/9CRR: 6.89 • RRR: 29.00
Maahi Madhavan7 (5b 1x4)
Saanvi Immadi1 (2b)
Sobhana Mostary 1-0-8-0
Nahida Akter 4-0-24-4
18.6
1
Mostary to Madhavan, 1 run
18.5
•
Mostary to Madhavan, no run
18.4
4
Mostary to Madhavan, FOUR runs
18.3
1
Mostary to Immadi, 1 run
18.3
1w
Mostary to Immadi, 1 wide
18.2
•
Mostary to Immadi, no run
18.1
1
Mostary to Madhavan, 1 run
end of over 186 runs • 3 wickets
USA-W: 123/9CRR: 6.83 • RRR: 18.50
Maahi Madhavan1 (1b)
Nahida Akter 4-0-24-4
Rabeya Khan 4-0-34-2
17.6
W
Nahida Akter to Chopra, OUT
Taranum Chopra c Sharmin Akhter b Nahida Akter 10 (10b 1x4 0x6) SR: 100
17.5
4
Nahida Akter to Chopra, FOUR runs
17.4
1
Nahida Akter to Madhavan, 1 run
17.3
W
Nahida Akter to Kodali, OUT
Geetika Kodali st †Dilara Akter b Nahida Akter 0 (1b 0x4 0x6) SR: 0
17.2
W
Nahida Akter to Singh, OUT
Ritu Singh c Shorna Akter b Nahida Akter 33 (13b 4x4 2x6) SR: 253.84
17.1
1
Nahida Akter to Chopra, 1 run
end of over 1715 runs
USA-W: 117/6CRR: 6.88 • RRR: 14.33
Taranum Chopra5 (7b)
Ritu Singh33 (12b 4x4 2x6)
Rabeya Khan 4-0-34-2
Ritu Moni 4-0-24-3
16.6
1
Rabeya to Chopra, 1 run
Match details
|Mulpani Cricket Ground
|Toss
|United States of America Women, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Match number
|WT20I no. 2625
|Match days
|18 January 2026 - day (20-over match)
|WT20I debut
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Bangladesh Women 2, United States of America Women 0
USA Women Innings
|Player Name
|R
|B
|bowled
|23
|22
|caught
|36
|31
|caught
|4
|10
|caught
|0
|2
|caught
|9
|12
|bowled
|5
|6
|caught
|33
|13
|caught
|10
|10
|stumped
|0
|1
|not out
|12
|9
|not out
|2
|4
|Extras
|(w 3)
|Total
|137(9 wkts; 20 ovs)
<1 / 3>