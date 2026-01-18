Matches (30)
SL v ENG (1)
AFG vs WI (1)
WPL (1)
SA20 (1)
Men's Under-19 World Cup (3)
WT20 WC Qualifier (4)
Super Smash (1)
Ranji Trophy (17)
New Zealand in India (1)
IRE Women vs PNG Women, 4th Match, Group A at Kathmandu, WT20 WC Qualifier, Jan 18 2026 - Match Result
RESULT
4th Match, Group A, Mulpani, January 18, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
PrevNext
Orla Prendergast has broken the record for most sixes (24) in WT20Is for IRE-W, going past Gaby Lewis's 23
This is the highest match aggregate (251) involving IRE Women & PNG Women in WT20Is
Match centre
Scorecard summary
Ireland Women • 146/6(20 overs)
56 (44)
4/25 (4)
42 (25)
1/14 (3)
Papua New Guinea Women • 105/6(20 overs)
19 (28)
2/18 (3)
16 (14)
1/11 (3)
end of over 206 runs
PNG-W: 105/6CRR: 5.25
Isabel Toua16 (16b 3x4)
Henao Thomas10 (14b 1x4)
Alana Dalzell 4-0-22-1
Orla Prendergast 4-1-9-0
19.6
1
Dalzell to Toua, 1 run
19.5
4
Dalzell to Toua, FOUR runs
19.4
1
Dalzell to Thomas, 1 run
19.3
•
Dalzell to Thomas, no run
19.2
•
Dalzell to Thomas, no run
19.1
•
Dalzell to Thomas, no run
end of over 192 runs
PNG-W: 99/6CRR: 5.21 • RRR: 48.00
Henao Thomas9 (10b 1x4)
Isabel Toua11 (14b 2x4)
Orla Prendergast 4-1-9-0
Alana Dalzell 3-0-16-1
18.6
1
O Prendergast to Thomas, 1 run
18.5
1
O Prendergast to Toua, 1 run
18.4
•
O Prendergast to Toua, no run
18.3
•
O Prendergast to Toua, no run
18.2
•
O Prendergast to Toua, no run
18.1
•
O Prendergast to Toua, no run
end of over 187 runs
PNG-W: 97/6CRR: 5.38 • RRR: 25.00
Isabel Toua10 (9b 2x4)
Henao Thomas8 (9b 1x4)
Alana Dalzell 3-0-16-1
Orla Prendergast 3-1-7-0
17.6
1lb
Dalzell to Toua, 1 leg bye
17.5
1
Dalzell to Thomas, 1 run
17.4
1lb
Dalzell to Toua, 1 leg bye
17.3
•
Dalzell to Toua, no run
17.2
4
Dalzell to Toua, FOUR runs
17.1
•
Dalzell to Toua, no run
end of over 176 runs
PNG-W: 90/6CRR: 5.29 • RRR: 19.00
Henao Thomas7 (8b 1x4)
Isabel Toua6 (4b 1x4)
Orla Prendergast 3-1-7-0
Jane Maguire 3-0-27-1
16.6
4
O Prendergast to Thomas, FOUR runs
16.5
1
O Prendergast to Toua, 1 run
Match details
|Mulpani Cricket Ground
|Toss
|Ireland Women, elected to bat first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Match number
|WT20I no. 2627
|Match days
|18 January 2026 - day (20-over match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Ireland Women 2, Papua New Guinea Women 0