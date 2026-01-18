Matches (30)
IRE Women vs PNG Women, 4th Match, Group A at Kathmandu, WT20 WC Qualifier, Jan 18 2026 - Match Result

RESULT
4th Match, Group A, Mulpani, January 18, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
Ireland Women FlagIreland Women
146/6
Papua New Guinea Women FlagPapua New Guinea Women
(20 ov, T:147) 105/6

IRE Women won by 41 runs

Player Of The Match
56 (44) & 2 catches
orla-prendergast
24

Orla Prendergast has broken the record for most sixes (24) in WT20Is for IRE-W, going past Gaby Lewis's 23

251

This is the highest match aggregate (251) involving IRE Women & PNG Women in WT20Is

Match centre 
Scorecard summary
Ireland Women 146/6(20 overs)
Orla Prendergast
56 (44)
Hane Tau
4/25 (4)
Gaby Lewis
42 (25)
Pauke Siaka
1/14 (3)
Papua New Guinea Women 105/6(20 overs)
Hollan Doriga
19 (28)
Arlene Kelly
2/18 (3)
Konio Oala
16 (14)
Laura Delany
1/11 (3)
View full scorecard
end of over 206 runs
PNG-W: 105/6CRR: 5.25 
Isabel Toua16 (16b 3x4)
Henao Thomas10 (14b 1x4)
Alana Dalzell 4-0-22-1
Orla Prendergast 4-1-9-0
19.6
1
Dalzell to Toua, 1 run
19.5
4
Dalzell to Toua, FOUR runs
19.4
1
Dalzell to Thomas, 1 run
19.3
Dalzell to Thomas, no run
19.2
Dalzell to Thomas, no run
19.1
Dalzell to Thomas, no run
end of over 192 runs
PNG-W: 99/6CRR: 5.21 RRR: 48.00
Henao Thomas9 (10b 1x4)
Isabel Toua11 (14b 2x4)
Orla Prendergast 4-1-9-0
Alana Dalzell 3-0-16-1
18.6
1
O Prendergast to Thomas, 1 run
18.5
1
O Prendergast to Toua, 1 run
18.4
O Prendergast to Toua, no run
18.3
O Prendergast to Toua, no run
18.2
O Prendergast to Toua, no run
18.1
O Prendergast to Toua, no run
end of over 187 runs
PNG-W: 97/6CRR: 5.38 RRR: 25.00
Isabel Toua10 (9b 2x4)
Henao Thomas8 (9b 1x4)
Alana Dalzell 3-0-16-1
Orla Prendergast 3-1-7-0
17.6
1lb
Dalzell to Toua, 1 leg bye
17.5
1
Dalzell to Thomas, 1 run
17.4
1lb
Dalzell to Toua, 1 leg bye
17.3
Dalzell to Toua, no run
17.2
4
Dalzell to Toua, FOUR runs
17.1
Dalzell to Toua, no run
end of over 176 runs
PNG-W: 90/6CRR: 5.29 RRR: 19.00
Henao Thomas7 (8b 1x4)
Isabel Toua6 (4b 1x4)
Orla Prendergast 3-1-7-0
Jane Maguire 3-0-27-1
16.6
4
O Prendergast to Thomas, FOUR runs
16.5
1
O Prendergast to Toua, 1 run
Read full commentary
Match details
Mulpani Cricket Ground
TossIreland Women, elected to bat first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
IRE Women
Orla Prendergast
Match numberWT20I no. 2627
Match days18 January 2026 - day (20-over match)
Umpires
Netherlands
Rizwan Akram
Pakistan
Saleema Imtiaz
TV Umpire
England
Sue Redfern
Reserve Umpire
Nepal
Buddhi Pradhan
Match Referee
West Indies
Reon King
PointsIreland Women 2, Papua New Guinea Women 0
PNG Women Innings
Player NameRB
H Doriga
lbw1928
K Oala
caught1614
B Tau
lbw1317
N Vare
caught617
P Siaka
bowled12
S Jimmy
caught1512
HJ Thomas
not out1014
I Toua
not out1616
Extras(lb 3, w 6)
Total105(6 wkts; 20 ovs)
<1 / 3>

Women's T20 World Cup Qualifier

Group A
TeamMWLPTNRR
BAN-W33062.183
IRE-W22041.425
USA-W3122-0.521
PNG-W2020-1.775
NAM-W2020-2.147
Group B
TeamMWLPTNRR
NL-W33060.517
THA-W22040.616
SCO-W21121.124
NEP-W2020-0.695
ZIM-W3030-1.123
Full Table