Matches (25)
Men's Under-19 World Cup (2)
New Zealand in India (1)
WT20 WC Qualifier (2)
UAE vs IRE (1)
PAK vs AUS (1)
SA vs WI (1)
Ranji Trophy (16)
WPL (1)

SCO Women vs IRE Women, 21st Match, Super Six at Kirtipur, WT20 WC Qualifier, Jan 28 2026 - Match Result

RESULT
21st Match, Super Six, Kirtipur, January 28, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
PrevNext
Scotland Women FlagScotland Women
160/5
Ireland Women FlagIreland Women
(19.2/20 ov, T:161) 121

SCO Women won by 39 runs

Player Of The Match
30 (23) & 4/21
kathryn-bryce
Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Overs
Table
Fan Ratings
What will be the toss result?
IRE-W Win & Bat
52%
SCO-W Win & Bat
22%
IRE-W Win & Bowl
18%
SCO-W Win & Bowl
8%
Match centre 
Scorecard summary
Scotland Women 160/5(20 overs)
Sarah Bryce
47 (31)
Jane Maguire
2/20 (4)
Katherine Fraser
36 (26)
Lara McBride
1/27 (4)
Ireland Women 121/10(19.2 overs)
Gaby Lewis
41 (37)
Kathryn Bryce
4/21 (4)
Louise Little
17 (13)
Abtaha Maqsood
2/23 (4)
View full scorecard
19.2
W
Chatterji to Maguire, OUT
Aimee Maguire run out (†SJ Bryce) 1 (4b 0x4 0x6) SR: 25
19.1
1
Chatterji to McBride, 1 run
end of over 1911 runs • 1 wicket
IRE-W: 120/9CRR: 6.31 RRR: 41.00
Aimee Maguire1 (3b)
Lara McBride1 (2b)
Katherine Fraser 4-0-17-1
Priyanaz Chatterji 3-0-22-1
18.6
Fraser to Maguire, no run
18.5
1
Fraser to McBride, 1 run
18.4
Fraser to McBride, no run
18.4
1w
Fraser to McBride, 1 wide
18.3
1W
Fraser to Dalzell, 1 run, OUT
Alana Dalzell run out (Carter/†SJ Bryce) 9 (7b 1x4 0x6) SR: 128.57
18.2
1
Fraser to Maguire, 1 run
18.1
1
Fraser to Dalzell, 1 run
end of over 186 runs • 1 wicket
IRE-W: 115/8CRR: 6.38 RRR: 23.00
Alana Dalzell7 (5b 1x4)
Aimee Maguire0 (1b)
Priyanaz Chatterji 3-0-22-1
Kathryn Bryce 4-0-21-4
17.6
1
Chatterji to Dalzell, 1 run
17.5
1lb
Chatterji to Maguire, 1 leg bye
17.4
W
Chatterji to Maguire, OUT
Jane Maguire c KE Bryce b Chatterji 7 (8b 0x4 0x6) SR: 87.5
17.3
1
Chatterji to Dalzell, 1 run
17.2
1
Chatterji to Maguire, 1 run
17.1
2
Chatterji to Maguire, 2 runs
end of over 177 runs • 1 wicket
IRE-W: 109/7CRR: 6.41 RRR: 17.33
Alana Dalzell5 (3b 1x4)
Jane Maguire4 (5b)
Kathryn Bryce 4-0-21-4
Abtaha Maqsood 4-0-23-2
16.6
4
Kathryn Bryce to Dalzell, FOUR runs
16.5
1
Kathryn Bryce to Maguire, 1 run
16.4
1
Kathryn Bryce to Dalzell, 1 run
16.3
Kathryn Bryce to Dalzell, no run
16.2
W
Kathryn Bryce to Little, OUT
Louise Little c Carter b KE Bryce 17 (13b 1x4 1x6) SR: 130.76
Read full commentary
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
TossIreland Women, elected to field first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
SCO Women
Kathryn Bryce
Match numberWT20I no. 2651
Match days28 January 2026 - day (20-over match)
Umpires
Netherlands
Rizwan Akram
Bangladesh
Shathira Jakir
TV Umpire
South Africa
Kerrin Klaaste
Reserve Umpire
England
Sue Redfern
Match Referee
West Indies
Reon King
PointsScotland Women 2, Ireland Women 0
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question
IRE Women Innings
Player NameRB
CE Coulter Reilly
bowled03
GH Lewis
bowled4137
O Prendergast
caught76
L Paul
lbw1518
R Stokell
caught1213
L Little
caught1713
AN Kelly
stumped24
J Maguire
caught78
A Dalzell
run out97
AK Maguire
run out14
LA McBride
not out23
Extras(lb 2, w 6)
Total121(10 wkts; 19.2 ovs)
<1 / 3>

Women's T20 World Cup Qualifier

Super Six
TeamMWLPTNRR
BAN-W33061.150
NL-W33060.865
SCO-W32141.339
IRE-W3122-0.533
USA-W3030-1.115
THA-W3030-1.677
Group A
TeamMWLPTNRR
BAN-W44081.750
IRE-W43161.165
USA-W4224-0.209
PNG-W4132-1.025
NAM-W4040-1.669
Group B
TeamMWLPTNRR
NL-W44080.600
SCO-W43162.045
THA-W4224-0.424
NEP-W4132-1.151
ZIM-W4040-0.942
Full Table