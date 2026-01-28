Matches (25)
SCO Women vs IRE Women, 21st Match, Super Six at Kirtipur, WT20 WC Qualifier, Jan 28 2026 - Match Result
RESULT
21st Match, Super Six, Kirtipur, January 28, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
Scorecard summary
Scotland Women • 160/5(20 overs)
47 (31)
2/20 (4)
36 (26)
1/27 (4)
Ireland Women • 121/10(19.2 overs)
41 (37)
4/21 (4)
17 (13)
2/23 (4)
19.2
W
Chatterji to Maguire, OUT
Aimee Maguire run out (†SJ Bryce) 1 (4b 0x4 0x6) SR: 25
19.1
1
Chatterji to McBride, 1 run
end of over 1911 runs • 1 wicket
IRE-W: 120/9CRR: 6.31 • RRR: 41.00
Aimee Maguire1 (3b)
Lara McBride1 (2b)
Katherine Fraser 4-0-17-1
Priyanaz Chatterji 3-0-22-1
18.6
•
Fraser to Maguire, no run
18.5
1
Fraser to McBride, 1 run
18.4
•
Fraser to McBride, no run
18.4
1w
Fraser to McBride, 1 wide
18.3
1W
Fraser to Dalzell, 1 run, OUT
Alana Dalzell run out (Carter/†SJ Bryce) 9 (7b 1x4 0x6) SR: 128.57
18.2
1
Fraser to Maguire, 1 run
18.1
1
Fraser to Dalzell, 1 run
end of over 186 runs • 1 wicket
IRE-W: 115/8CRR: 6.38 • RRR: 23.00
Alana Dalzell7 (5b 1x4)
Aimee Maguire0 (1b)
Priyanaz Chatterji 3-0-22-1
Kathryn Bryce 4-0-21-4
17.6
1
Chatterji to Dalzell, 1 run
17.5
1lb
Chatterji to Maguire, 1 leg bye
17.4
W
Chatterji to Maguire, OUT
Jane Maguire c KE Bryce b Chatterji 7 (8b 0x4 0x6) SR: 87.5
17.3
1
Chatterji to Dalzell, 1 run
17.2
1
Chatterji to Maguire, 1 run
17.1
2
Chatterji to Maguire, 2 runs
end of over 177 runs • 1 wicket
IRE-W: 109/7CRR: 6.41 • RRR: 17.33
Alana Dalzell5 (3b 1x4)
Jane Maguire4 (5b)
Kathryn Bryce 4-0-21-4
Abtaha Maqsood 4-0-23-2
16.6
4
Kathryn Bryce to Dalzell, FOUR runs
16.5
1
Kathryn Bryce to Maguire, 1 run
16.4
1
Kathryn Bryce to Dalzell, 1 run
16.3
•
Kathryn Bryce to Dalzell, no run
16.2
W
Kathryn Bryce to Little, OUT
Louise Little c Carter b KE Bryce 17 (13b 1x4 1x6) SR: 130.76
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Toss
|Ireland Women, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Match number
|WT20I no. 2651
|Match days
|28 January 2026 - day (20-over match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Scotland Women 2, Ireland Women 0
IRE Women Innings
|Player Name
|R
|B
|bowled
|0
|3
|bowled
|41
|37
|caught
|7
|6
|lbw
|15
|18
|caught
|12
|13
|caught
|17
|13
|stumped
|2
|4
|caught
|7
|8
|run out
|9
|7
|run out
|1
|4
|not out
|2
|3
|Extras
|(lb 2, w 6)
|Total
|121(10 wkts; 19.2 ovs)
