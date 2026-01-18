Matches (30)
NEP Women vs THA Women, 1st Match, Group B at Kirtipur, WT20 WC Qualifier, Jan 18 2026 - Match Result
RESULT
1st Match, Group B, Kirtipur, January 18, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
122
(16.5/20 ov, T:123) 125/2
THA Women won by 8 wickets (with 19 balls remaining)
Match centre
Scorecard summary
Nepal Women • 122/10(20 overs)
44 (56)
4/27 (4)
26 (11)
2/24 (4)
Thailand Women • 125/2(16.5 overs)
57* (39)
2/20 (4)
32 (25)
0/11 (3)
16.5
4
Riya Sharma to Chantham, FOUR runs
16.4
4
Riya Sharma to Chantham, FOUR runs
16.3
1
Riya Sharma to Chaiwai, 1 run
16.2
1
Riya Sharma to Chantham, 1 run
16.1
1
Riya Sharma to Chaiwai, 1 run
end of over 167 runs • 1 wicket
THA-W: 114/2CRR: 7.12 • RRR: 2.25
Naruemol Chaiwai1 (3b)
Natthakan Chantham48 (36b 7x4 1x6)
Sita Rana Magar 4-0-20-2
Riya Sharma 3-0-24-0
15.6
1
Magar to Chaiwai, 1 run
15.5
•
Magar to Chaiwai, no run
15.4
•
Magar to Chaiwai, no run
15.3
W
Magar to Nannapat, OUT
Nannapat Koncharoenkai lbw b Magar 32 (25b 6x4 0x6) SR: 128
15.2
2
Magar to Nannapat, 2 runs
15.1
4
Magar to Nannapat, FOUR runs
end of over 159 runs
THA-W: 107/1CRR: 7.13 • RRR: 3.20
Natthakan Chantham48 (36b 7x4 1x6)
Nannapat Koncharoenkai26 (22b 5x4)
Riya Sharma 3-0-24-0
Sita Rana Magar 3-0-13-1
14.6
•
Riya Sharma to Chantham, no run
14.5
6
Riya Sharma to Chantham, SIX runs
14.4
1
Riya Sharma to Nannapat, 1 run
14.3
1
Riya Sharma to Chantham, 1 run
14.2
•
Riya Sharma to Chantham, no run
14.1
1
Riya Sharma to Nannapat, 1 run
end of over 149 runs
THA-W: 98/1CRR: 7.00 • RRR: 4.16
Natthakan Chantham41 (32b 7x4)
Nannapat Koncharoenkai24 (20b 5x4)
Sita Rana Magar 3-0-13-1
Rubina Chhetry 2-0-19-0
13.6
•
Magar to Chantham, no run
13.5
•
Magar to Chantham, no run
13.4
1
Magar to Nannapat, 1 run
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Toss
|Thailand Women, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Match number
|WT20I no. 2624
|Match days
|18 January 2026 - day (20-over match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Thailand Women 2, Nepal Women 0
THA Women Innings
|Player Name
|R
|B
|bowled
|28
|32
|not out
|57
|39
|lbw
|32
|25
|not out
|3
|5
|Extras
|(lb 1, w 4)
|Total
|125(2 wkts; 16.5 ovs)
<1 / 3>