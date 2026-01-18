Matches (30)
NEP Women vs THA Women, 1st Match, Group B at Kirtipur, WT20 WC Qualifier, Jan 18 2026 - Match Result

RESULT
1st Match, Group B, Kirtipur, January 18, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
Nepal Women FlagNepal Women
122
Thailand Women FlagThailand Women
(16.5/20 ov, T:123) 125/2

THA Women won by 8 wickets (with 19 balls remaining)

Player Of The Match
57* (39)
natthakan-chantham
Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Overs
Table
Fan Ratings
247

This is the highest match aggregate (247) involving THA Women & NEP Women in WT20Is

Match centre 
Scorecard summary
Nepal Women 122/10(20 overs)
Bindu Rawal
44 (56)
Thipatcha Putthawong
4/27 (4)
Samjhana Khadka
26 (11)
Onnicha Kamchomphu
2/24 (4)
Thailand Women 125/2(16.5 overs)
Natthakan Chantham
57* (39)
Sita Rana Magar
2/20 (4)
Nannapat Koncharoenkai
32 (25)
Somu Bist
0/11 (3)
View full scorecard
16.5
4
Riya Sharma to Chantham, FOUR runs
16.4
4
Riya Sharma to Chantham, FOUR runs
16.3
1
Riya Sharma to Chaiwai, 1 run
16.2
1
Riya Sharma to Chantham, 1 run
16.1
1
Riya Sharma to Chaiwai, 1 run
end of over 167 runs • 1 wicket
THA-W: 114/2CRR: 7.12 RRR: 2.25
Naruemol Chaiwai1 (3b)
Natthakan Chantham48 (36b 7x4 1x6)
Sita Rana Magar 4-0-20-2
Riya Sharma 3-0-24-0
15.6
1
Magar to Chaiwai, 1 run
15.5
Magar to Chaiwai, no run
15.4
Magar to Chaiwai, no run
15.3
W
Magar to Nannapat, OUT
Nannapat Koncharoenkai lbw b Magar 32 (25b 6x4 0x6) SR: 128
15.2
2
Magar to Nannapat, 2 runs
15.1
4
Magar to Nannapat, FOUR runs
end of over 159 runs
THA-W: 107/1CRR: 7.13 RRR: 3.20
Natthakan Chantham48 (36b 7x4 1x6)
Nannapat Koncharoenkai26 (22b 5x4)
Riya Sharma 3-0-24-0
Sita Rana Magar 3-0-13-1
14.6
Riya Sharma to Chantham, no run
14.5
6
Riya Sharma to Chantham, SIX runs
14.4
1
Riya Sharma to Nannapat, 1 run
14.3
1
Riya Sharma to Chantham, 1 run
14.2
Riya Sharma to Chantham, no run
14.1
1
Riya Sharma to Nannapat, 1 run
end of over 149 runs
THA-W: 98/1CRR: 7.00 RRR: 4.16
Natthakan Chantham41 (32b 7x4)
Nannapat Koncharoenkai24 (20b 5x4)
Sita Rana Magar 3-0-13-1
Rubina Chhetry 2-0-19-0
13.6
Magar to Chantham, no run
13.5
Magar to Chantham, no run
13.4
1
Magar to Nannapat, 1 run
Read full commentary
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
TossThailand Women, elected to field first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
THA Women
Natthakan Chantham
Match numberWT20I no. 2624
Match days18 January 2026 - day (20-over match)
Umpires
Ireland
Jonathan Kennedy
Bangladesh
Shathira Jakir
TV Umpire
Qatar
Shivani Mishra
Reserve Umpire
South Africa
Kerrin Klaaste
Match Referee
England
Helen Pack
PointsThailand Women 2, Nepal Women 0
THA Women Innings
Player NameRB
A Suwanchonrathi
bowled2832
N Chantham
not out5739
N Koncharoenkai
lbw3225
N Chaiwai
not out35
Extras(lb 1, w 4)
Total125(2 wkts; 16.5 ovs)
<1 / 3>

Women's T20 World Cup Qualifier

Group A
TeamMWLPTNRR
BAN-W33062.183
IRE-W22041.425
USA-W3122-0.521
PNG-W2020-1.775
NAM-W2020-2.147
Group B
TeamMWLPTNRR
NL-W33060.517
THA-W22040.616
SCO-W21121.124
NEP-W2020-0.695
ZIM-W3030-1.123
Full Table