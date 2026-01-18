Matches (30)
NL Women vs ZIM Women, 3rd Match, Group B at Kirtipur, WT20 WC Qualifier, Jan 18 2026 - Match Result
RESULT
3rd Match, Group B, Kirtipur, January 18, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
Scorecard summary
Netherlands Women • 122/10(19 overs)
27 (26)
5/22 (4)
26 (29)
1/16 (4)
Zimbabwe Women • 100/8(20 overs)
27 (16)
2/4 (2)
16 (20)
1/13 (4)
end of over 207 runs
ZIM-W: 100/8CRR: 5.00
Christabel Chatonzwa15 (16b 1x4)
Audrey Mazvishaya7 (10b)
Silver Siegers 4-0-22-0
Iris Zwilling 4-0-13-1
19.6
4
Siegers to Chatonzwa, FOUR runs
19.5
•
Siegers to Chatonzwa, no run
19.4
1
Siegers to Mazvishaya, 1 run
19.3
1
Siegers to Chatonzwa, 1 run
19.2
•
Siegers to Chatonzwa, no run
19.1
1
Siegers to Mazvishaya, 1 run
end of over 194 runs
ZIM-W: 93/8CRR: 4.89 • RRR: 30.00
Audrey Mazvishaya5 (8b)
Christabel Chatonzwa10 (12b)
Iris Zwilling 4-0-13-1
Frederique Overdijk 3-0-17-1
18.6
1
Zwilling to Mazvishaya, 1 run
18.5
•
Zwilling to Mazvishaya, no run
18.4
1
Zwilling to Chatonzwa, 1 run
18.3
1
Zwilling to Mazvishaya, 1 run
18.2
•
Zwilling to Mazvishaya, no run
18.1
1
Zwilling to Chatonzwa, 1 run
end of over 185 runs
ZIM-W: 89/8CRR: 4.94 • RRR: 17.00
Audrey Mazvishaya3 (4b)
Christabel Chatonzwa8 (10b)
Frederique Overdijk 3-0-17-1
Isabel van der Woning 2-0-4-2
17.6
•
Overdijk to Mazvishaya, no run
17.5
2
Overdijk to Mazvishaya, 2 runs
17.4
1
Overdijk to Chatonzwa, 1 run
17.3
1
Overdijk to Mazvishaya, 1 run
17.2
•
Overdijk to Mazvishaya, no run
17.1
1
Overdijk to Chatonzwa, 1 run
end of over 172 runs • 2 wickets
ZIM-W: 84/8CRR: 4.94 • RRR: 13.00
Christabel Chatonzwa6 (8b)
Isabel van der Woning 2-0-4-2
Silver Siegers 3-0-15-0
16.6
W
I van der Woning to Chigora, OUT
Kudzai Chigora b van der Woning 0 (2b 0x4 0x6) SR: 0
16.5
•
I van der Woning to Chigora, no run
Match details
|Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
|Toss
|Zimbabwe Women, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Player Of The Match
|Match number
|WT20I no. 2626
|Match days
|18 January 2026 - day (20-over match)
|Umpires
|TV Umpire
|Reserve Umpire
|Match Referee
|Points
|Netherlands Women 2, Zimbabwe Women 0
ZIM Women Innings
|Player Name
|R
|B
|caught
|1
|4
|bowled
|7
|9
|run out
|12
|11
|lbw
|4
|16
|stumped
|8
|17
|run out
|16
|20
|caught
|27
|16
|not out
|15
|16
|bowled
|0
|2
|not out
|7
|10
|Extras
|(nb 1, w 2)
|Total
|100(8 wkts; 20 ovs)
