NL Women vs ZIM Women, 3rd Match, Group B at Kirtipur, WT20 WC Qualifier, Jan 18 2026 - Match Result

RESULT
3rd Match, Group B, Kirtipur, January 18, 2026, Women's T20 World Cup Qualifier
Netherlands Women FlagNetherlands Women
122
Zimbabwe Women FlagZimbabwe Women
(20 ov, T:123) 100/8

NL Women won by 22 runs

Player Of The Match
15* (16) & 5/22
christabel-chatonzwa
Summary
Scorecard
Commentary
Stats
Overs
Table
Fan Ratings
222

This is the lowest match aggregate (222) involving NL Women & ZIM Women in WT20Is

Match centre 
Scorecard summary
Netherlands Women 122/10(19 overs)
Phebe Molkenboer
27 (26)
Christabel Chatonzwa
5/22 (4)
Sterre Kalis
26 (29)
Josephine Nkomo
1/16 (4)
Zimbabwe Women 100/8(20 overs)
Nyasha Gwanzura
27 (16)
Isabel van der Woning
2/4 (2)
Chiedza Dhururu
16 (20)
Iris Zwilling
1/13 (4)
View full scorecard
end of over 207 runs
ZIM-W: 100/8CRR: 5.00 
Christabel Chatonzwa15 (16b 1x4)
Audrey Mazvishaya7 (10b)
Silver Siegers 4-0-22-0
Iris Zwilling 4-0-13-1
19.6
4
Siegers to Chatonzwa, FOUR runs
19.5
Siegers to Chatonzwa, no run
19.4
1
Siegers to Mazvishaya, 1 run
19.3
1
Siegers to Chatonzwa, 1 run
19.2
Siegers to Chatonzwa, no run
19.1
1
Siegers to Mazvishaya, 1 run
end of over 194 runs
ZIM-W: 93/8CRR: 4.89 RRR: 30.00
Audrey Mazvishaya5 (8b)
Christabel Chatonzwa10 (12b)
Iris Zwilling 4-0-13-1
Frederique Overdijk 3-0-17-1
18.6
1
Zwilling to Mazvishaya, 1 run
18.5
Zwilling to Mazvishaya, no run
18.4
1
Zwilling to Chatonzwa, 1 run
18.3
1
Zwilling to Mazvishaya, 1 run
18.2
Zwilling to Mazvishaya, no run
18.1
1
Zwilling to Chatonzwa, 1 run
end of over 185 runs
ZIM-W: 89/8CRR: 4.94 RRR: 17.00
Audrey Mazvishaya3 (4b)
Christabel Chatonzwa8 (10b)
Frederique Overdijk 3-0-17-1
Isabel van der Woning 2-0-4-2
17.6
Overdijk to Mazvishaya, no run
17.5
2
Overdijk to Mazvishaya, 2 runs
17.4
1
Overdijk to Chatonzwa, 1 run
17.3
1
Overdijk to Mazvishaya, 1 run
17.2
Overdijk to Mazvishaya, no run
17.1
1
Overdijk to Chatonzwa, 1 run
end of over 172 runs • 2 wickets
ZIM-W: 84/8CRR: 4.94 RRR: 13.00
Christabel Chatonzwa6 (8b)
Isabel van der Woning 2-0-4-2
Silver Siegers 3-0-15-0
16.6
W
I van der Woning to Chigora, OUT
Kudzai Chigora b van der Woning 0 (2b 0x4 0x6) SR: 0
16.5
I van der Woning to Chigora, no run
Read full commentary
Match details
Tribhuvan University International Cricket Ground, Kirtipur
TossZimbabwe Women, elected to field first
Series
Season2025/26
Player Of The Match
ZIM Women
Christabel Chatonzwa
Match numberWT20I no. 2626
Match days18 January 2026 - day (20-over match)
Umpires
South Africa
Kerrin Klaaste
U.S.A.
Vijaya Mallela
TV Umpire
Bangladesh
Shathira Jakir
Reserve Umpire
Ireland
Jonathan Kennedy
Match Referee
England
Helen Pack
PointsNetherlands Women 2, Zimbabwe Women 0
ZIM Women Innings
Player NameRB
KT Ndhlovu
caught14
B Biza
bowled79
M Mupachikwa
run out1211
CS Mugeri-Tiripano
lbw416
JN Nkomo
stumped817
CT Dhururu
run out1620
N Gwanzura
caught2716
C Chatonzwa
not out1516
K Chigora
bowled02
A Mazvishaya
not out710
Extras(nb 1, w 2)
Total100(8 wkts; 20 ovs)
<1 / 3>

Women's T20 World Cup Qualifier

Group A
TeamMWLPTNRR
BAN-W33062.183
IRE-W22041.425
USA-W3122-0.521
PNG-W2020-1.775
NAM-W2020-2.147
Group B
TeamMWLPTNRR
NL-W33060.517
THA-W22040.616
SCO-W21121.124
NEP-W2020-0.695
ZIM-W3030-1.123
Full Table