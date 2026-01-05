Matches (8)
The Ashes (1)
BBL (1)
BPL (2)
SA-U19 vs IND-U19 (1)
SA20 (2)
ILT20 (1)
Rhinos vs Rocks, 11th Match at Kwekwe, ZIM T20, Jan 05 2026 - Live Cricket Score
Live
11th Match, Kwekwe, January 05, 2026, Zimbabwe Domestic Twenty20 Competition
Match centre Ground time: 09:32
No content available
Playing XI
RHINO
ROCKS
Player
Role
|Top order Batter
|Batting Allrounder
|Top order Batter
|-
|-
|Allrounder
|Wicketkeeper Batter
|Bowler
|Batting Allrounder
|Bowler
|Wicketkeeper Batter
|Opening Batter
|-
|-
|-
Match details
|Kwekwe Sports Club
|Toss
|Southern Rocks, elected to field first
|Series
|Season
|2025/26
|Match days
|05 January 2026 - day (20-over match)