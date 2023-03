சிஎஸ்கே அணியின் ஆட்டங்கள் எப்போது நடைபெறுகின்றன?

மார்ச் 31: சிஎஸ்கே vs குஜராத் ஏப்ரல் 3: சிஎஸ்கே vs லக்னெள (சென்னையில்) ஏப்ரல் 8: சிஎஸ்கே vs மும்பை ஏப்ரல் 12: சிஎஸ்கே vs ராஜஸ்தான் (சென்னையில்) ஏப்ரல் 17: சிஎஸ்கே vs ஆர்சிபி ஏப்ரல் 21: சிஎஸ்கே vs ஹைதராபாத் (சென்னையில்) ஏப்ரல் 23: சிஎஸ்கே vs கேகேஆர் ஏப்ரல் 27: சிஎஸ்கே vs ராஜஸ்தான் ஏப்ரல் 30: சிஎஸ்கே vs பஞ்சாப் (சென்னையில்) மே 4: சிஎஸ்கே vs லக்னெள மே 6: சிஎஸ்கே vs மும்பை (சென்னையில்) மே 10: சிஎஸ்கே vs தில்லி (சென்னையில்) மே 14: சிஎஸ்கே vs கேகேஆர் (சென்னையில்) மே 20: சிஎஸ்கே vs தில்லி