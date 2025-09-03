मैच (4)
पहला सेमीफ़ाइनल, BCCI CEG ग्राउंड, September 04 - 07, 2025, दलीप ट्रॉफ़ी
साउथ ज़ोन Flagसाउथ ज़ोन
नॉर्थ ज़ोन Flagनॉर्थ ज़ोन
कल
4:00 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
प्रीव्यू

पड़िक्कल और जगदीशन पर होगी बड़ी जिम्मेदारी

नॉर्थ ज़ोन के बल्लेबाज़ी क्रम में बदोनी सहित कई इनफ़ॉर्म खिलाड़ी हैं, जो साउथ ज़ोन के सामने चुनौती पेश कर सकते हैं

आशीष पंत
03-Sep-2025 • 56 mins ago
Devdutt Padikkal goes square through the off side, Australia A vs India A, 1st four-day game, Mackay, October 31, 2024

Devdutt Padikkal ने भारत के लिए अपना पिछला मैच ऑस्ट्रेलिया में खेला था  •  Getty Images

बड़ी तस्वीर : दोनों टीमों के कई अहम खिलाड़ी चोटिल

दलीप ट्रॉफ़ी 2025-26 के सेमीफ़ाइनल में साउथ ज़ोन अपने कई अहम खिलाड़ियों की अनुपस्थिति में नॉर्थ ज़ोन का सामना करेगा। उनके कई खिलाड़ी चोटिलहैं। यह मैच BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस के ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो बेंगलुरु के बाहरी इलाके में स्थित है।
साउथ की टीम पहले से ही तिलक वर्मा के बिना खेल रही थी, जो एशिया कप में चयनित होने के कारण उपलब्ध नहीं हैं। वहीं आर साईं किशोर भी उंगली की चोट के कारण टीम से बाहर हैं। इसके अलावा तेज़ गेंदबाज़ विजयकुमार वयस्क के चोटिल होने के कारण उन्हें एक और बड़ा झटका लगा है। उनकी जगह पर टीम में वासुकी कौशिक को शामिल किया गया है।
वहीं केएल राहुल भी टीम के साथ नहीं हैं तो साउथ ज़ोन को बल्लेबाज़ी में देवदत्त पडिक्कल, एन जगदीशन और कप्तान मोहम्मद अज़हरूद्दीन पर काफ़ी हद तक निर्भर रहना होगा। साथ ही गेंदबाज़ों पर नॉर्थ ज़ोन के टॉप ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी होगी, जो काफ़ी आत्मविश्वास में नज़र आ रहे हैं।
नॉर्थ ज़ोन की टीम ने क्वार्टरफ़ाइनल में धमाकेदार प्रदर्शन किया था और ईस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ पहली पारी में लीड लेने के बाद सेमीफ़ाइनल में प्रवेश किया है। उन्होंने पहली पारी में 405 रन बनाए थे और फिर ईस्ट ज़ोन को 230 रनों पर ढेर कर दिया। 175 रनों की बड़ी लीड हासिल करने के बाद कप्तान अंकित कुमार और यश ढुल ने शतक लगाया और आयुष बदोनी ने नाबाद दोहरा शतक बनाया।
नॉर्थ ज़ोन की बल्लेबाज़ी में शायद ही कोई बदलाव हो लेकिन उनकी गेंदबाज़ी में दो अहम गेंदबाज़ अब टीम के साथ नहीं होंगे। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा अब राष्ट्रीय ड्यूटी पर हैं वह एशिया कप के लिए जाएंगे। पंजाब के गुरनूर सिंह और हरियाणा के अनुज टकराल को रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम के साथ जोड़ा गया है।
साउथ ज़ोन ने पिछले साल दलीप ट्रॉफ़ी का फ़ाइनल खेला था। इस कारण से उन्हें इस सीज़न सीधे सेमीफ़ाइनल में जगह मिल गई थी।

इन खिलाड़ियों पर रहेगी नज़र: पडिक्कल, नबी, बदोनी

देवदत्त पडिक्कल ने हाल ही में चोट से वापसी की थी और उसके बाद उन्होंने महाराजा T20 ट्रॉफ़ी में सबसे अधिक रन बनाए। अब वह लाल गेंद की क्रिकेट में अपनी उस लय को जारी रखने का प्रयास करेंगे। पडिक्कल ने नवंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पर्थ टेस्ट खेला था और उसके बाद से उन्होंने भारत के लिए एक भी मैच नहीं खेला है। दलीप ट्रॉफ़ी और आने वाले घरेलू मैचों में अगर वह बड़ा स्कोर बनाते हैं, तो उनके पास वापसी करने का अच्छा मौक़ा होगा।
दूसरी ओर भले ही टीम में अर्शदीप और हर्षित नहीं हैं लेकिन सबकी नज़रें ईस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ चार गेंदों में चार विकेट लेने वाले आक़िब नबी पर होंगी। नबी ने उस मैच में अपनी गेंदबाज़ी से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। उस मैच में वह तेज़ी से गेंदबाज़ी कर रहे थे। पिच से वह उछाल प्राप्त करने में सफल हो रहे थे। साथ ही गेंद को दोनों तरफ़ स्विंग कराने में सफल हो रहे थे। नबी 2024-25 रणजी ट्रॉफ़ी में तेज़ गेंदबाज़ों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले थे। इस सीज़न भी उन्होंने अपनी उसी लय को बनाए रखा है। दो महत्वपूर्ण गेंदबाज़ों की अनुपस्थिति में नॉर्थ ज़ोन की गेंदबाज़ी आक्रमण की अगुवाई करेंगे।
आयुष बदोनी ने पिछले रणजी सीजन में दिल्ली के लिए सबसे अधिक रन बनाए थे। लेकिन दिल्ली प्रीमियर लीग में उनका प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं था। लाल गेंद की क्रिकेट में उनका फ़ॉर्म अच्छा रहा है। उन्होंने क्वार्टरफ़ाइनल के पहली पारी में 60 गेंदों में 83 रनों की तेज़ पारी खेली। इसके बाद दूसरी पारी में 204 रनों की नाबाद पारी खेली।

टीम न्यूज़

नॉर्थ ज़ोन के गेंदबाज़ी दल में युद्धवीर सिंह चरक और गुरनूर सिंह बराड़ को शामिल कर सकता है। इसके अलावा टीम में शायद और कोई बदलाव नहीं होगा। नॉर्थ ज़ोन टीम (संभावित): 1 अंकित कुमार (कप्तान), 2 शुभम खजूरिया (उप-कप्तान), 3 यश ढुल, 4 आयुष बदोनी, 5 निशांत सिंधु, 6 कन्हैया वाधवान (विकेटकीपर), 7 साहिल लोत्रा, 8 मयंक डागर, 9 आक़िब नबी, 10 युद्धवीर सिंह चरक, 11 गुरनूर सिंह बराड़
वहीं साउथ ज़ोन की टीम में तन्मय अग्रवाल, पडिक्कल, रिकी भुई और जगदीशन शीर्ष चार बल्लेबाज़ हो सकते हैं। इसके अलावा वे तीन तेज़ गेंदबाज़ों और दो स्पिनरों के साथ मैदान पर उतर सकते हैं।
साउथ ज़ोन टीम (संभावित): 1 तन्मय अग्रवाल, 2 देवदत्त पडिक्कल, 3 रिकी भुई, 4 नारायण जगदीशन (उप-कप्तान), 5 मोहम्मद अज़हरूद्दीन (कप्तान और विकेटकीपर), 6 शेख़ रशीद/सलमान निज़ार, 7 अंकित शर्मा, 8 तन्मय त्यागराजन, 9 वासुकी कौशिक, 10 गुरजपनीत सिंह, 11 बेसिल एनपी / एमडी निधीश

पिच और परिस्थितियां

CoE के ग्राउंड ए में क्वार्टर-फ़ाइनल के चारों दिन सुबह तेज़ गेंदबाज़ों को सीम मूवमेंट मिली थी और उन्हें अच्छी उछाल मिल रही थी। लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ा पिच आसान होती गई। सेमीफ़ाइनल के लिए भी इसी तरह की पिच उम्मीद की जा सकती है। पिछले कुछ हफ़्तों से बेंगलुरु और उसके आसपास बारिश हो रही है। हालांकि मैच के पहले दिन बारिश की काफ़ी कम उम्मीद है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, जिससे तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिल सकती है।
