मैच (4)
ZIM vs SL (1)
BAN vs NL (1)
Vitality Blast Men (1)
CPL (1)
दूसरा सेमीफ़ाइनल, BCCI CEG ग्राउंड B, September 04 - 07, 2025, दलीप ट्रॉफ़ी
पिछलाअगला
सेंट्रल ज़ोन Flagसेंट्रल ज़ोन
वेस्ट ज़ोन Flagवेस्ट ज़ोन
कल
4:00 AM

मैच शुरू होना बाक़ी

मैच का सार
प्रीव्यू
न्यूज़
स्क्वॉड
तालिका
प्रीव्यू

दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल में अय्यर, जायसवाल और पाटीदार पर रहेंगी नज़रें

वेस्ट ज़ोन और सेंट्रल ज़ोन के बीच खेले जाने वाले इस मैच में कुलदीप यादव और ध्रुव जुरेल नहीं खेलेंगे

आशीष पंत
03-Sep-2025 • 4 hrs ago
Yashasvi Jaiswal and Shreyas Iyer were slow in the hour after lunch, India vs England, 2nd Test, Visakhapatnam, 1st day, February 2, 2024

दलीप ट्रॉफ़ी के सेमीफ़ाइनल में यशस्वी जायसवाल और श्रेयस अय्यर हिस्सा लेंगे  •  AFP/Getty Images

बड़ी तस्वीर: अय्यर, जायसवाल और ठाकुर दिखेंगे एक्शन में

2025-26 दलीप ट्रॉफ़ी के सेमीफ़ाइनल में वेस्ट ज़ोन की मज़बूत टीम शार्दुल ठाकुर की अगुवाई में सेंट्रल ज़ोन के साथ भिड़ेगी।
क्वार्टरफ़ाइनल में सेंट्रल ज़ोन की टीम ने पहली पारी में बढ़त हासिल करते हुए सेमीफ़ाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि अब उनका सामना वेस्ट ज़ोन की बेहद मज़बूत टीम के साथ है, जिसमें यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़ और तुषार देशपांडे शामिल हैं।
सरफ़राज़ ख़ान यह मैच नहीं खेलेंगे। बुची बाबू टूर्नामेंट के दौरान वह चोटिल हो गए थे। उनके क्वाड्रिसेप्स में चोट लगी थी। वेस्ट ज़ोन की तेज़ गेंदबाज़ी आक्रमण की जिम्मेदारी ठाकुर और देशपांडे पर होगी। वहीं स्पिन गेंदबाज़ी में उनके पास शम्स मुलानी और तनुष कोटियन का विकल्प है।
वहीं सेंट्रेल ज़ोन की टीम में कुलदीप यादव नहीं हैं। उन्हें एशिया कप के लिए चयनित किया गया है। साथ ही कप्तान ध्रुव जुरेल भी चोटिल होने के कारण यह मैच नहीं खेल पाएंगे। उनके ग्रोइन में खिंचाव की समस्या है। वह क्वार्टर फ़ाइनल में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। जुरेल की जगह पर विदर्भ के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ अक्षय वाडकर को टीम में शामिल किया गया है। रजत पाटीदार को कप्तानी का प्रभार दिया जा सकता है।
नॉर्थ ईस्ट ज़ोन के ख़िलाफ़ सेंट्रल ज़ोन के बल्लेबाज़ों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था। उस मैच में पाटीदार और शुभम शर्मा ने शतक लगाए थे, जबकि युवा दानिश मालेवर ने दोहरा शतक बनाया था। अगर सेंट्रल ज़ोन की गेंदबाज़ी की बात करें तो ख़लील अहमद, दीपक चाहर और हर्ष दुबे के सबसे प्रमुख गेंदबाज़ हैं।
इस मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा।

सुर्ख़ियों में: श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार

श्रेयस IPL 2025 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। उन्हें एशिया कप की टीम में चयनित नहीं किया गया था। IPL में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था लेकिन यह उनके चयन के लिए पर्याप्त नहीं था।अब व्यस्त घरेलू कार्यक्रम के दौरान रन बनाते हुए, चयनकर्ताओं को फिर प्रभावित करने का प्रयास करना चाहेंगे।
रजत पाटीदार ने अपने 2025-26 के घरेलू सीज़न की धमाकेदार शुरुआत की थी। क्वार्टर-फ़ाइनल में उन्होंने 96 गेंदों में 125 रनों की पारी खेली थी। साथ ही दूसरी पारी में भी उन्होंने 72 गेंदों में 66 रन बनाए थे। वेस्ट ज़ोन के बेहतरीन गेंदबाज़ी अटैक के सामने पाटीदार का फ़ॉर्म में होना, सेंट्रल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।

टीम न्यूज़

बड़ौदा के शिवालिक शर्मा को सरफ़राज़ ख़ान की जगह पर वेस्ट ज़ोन टीम में शामिल किया गया है। उन्हें मध्यक्रम में बल्लेबाज़ी के लिए भेजा जा सकता है।
वेस्ट ज़ोन (संभावित): 1 यशस्वी जायसवाल, 2 हार्विक देसाई (विकेटकीपर), 3 ऋतुराज गायकवाड़, 4 श्रेयस अय्यर, 5 शिवालिक शर्मा, 6 जयमीत पटेल, 7 शार्दुल ठाकुर (कप्तान), 8 शम्स मुलानी, 9 तनुष कोटियन, 10 तुषार देशपांडे, 11 धर्मेंद्रसिंह जडेजा/अर्षन नागवासवाला
सेंट्रल के क्वार्टर-फ़ाइनल में आर्यन जुयाल 60 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और इसके बाद वह पूरे मैच में मैदान पर वापस नहीं लौटे। उनकी जगह पर टीम में रेलवे के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ उपेंद्र यादव को टीम में शामिल किया गया था। राजस्थान के बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथर को भी कुलदीप की जगह पर टीम में मौक़ा दिया जा सकता है।
सेंट्रल ज़ोन (संभावित): 1 आयुष पांडे, 2 दानिश मालेवर, 3 शुभम शर्मा, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 उपेंद्र यादव/अक्षय वाडकर (विकेटकीपर), 6 यश राठौड़, 7 दीपक चाहर, 8 हर्ष दुबे, 9 मानव सुथर, 10 आदित्य ठाकरे, 11 ख़लील अहमद

पिच और परिस्थितियां

CoE के ग्राउंड बी की पिच क्वार्टर-फ़ाइनल के दौरान बल्लेबाज़ों के लिए एक स्वर्ग की तरह थी। सेमीफ़ाइनल में भी उसी तरह की पिच तैयार की जा सकती है। पिछले कुछ हफ़्तों से बेंगलुरु और उसके आसपास बारिश हो रही है। हालांकि मैच के पहले दिन बारिश की काफ़ी कम उम्मीद है, लेकिन बादल छाए रहेंगे, जिससे तेज़ गेंदबाज़ों को मदद मिल सकती है।
Shardul ThakurYashasvi JaiswalShreyas IyerRuturaj GaikwadTushar DeshpandeShams MulaniTanush KotianDhruv JurelRajat PatidarDanish MalewarShivalik SharmaManav SutharWest ZoneCentral ZoneCentral Zone vs West ZoneDuleep Trophy

Language
Hindi
AskESPNcricinfo Logo
Instant answers to T20 questions
Ask a question