दलीप ट्रॉफ़ी सेमीफ़ाइनल में अय्यर, जायसवाल और पाटीदार पर रहेंगी नज़रें

बड़ी तस्वीर: अय्यर, जायसवाल और ठाकुर दिखेंगे एक्शन में

इस मैच का लाइव प्रसारण नहीं होगा।

सुर्ख़ियों में: श्रेयस अय्यर और रजत पाटीदार

श्रेयस IPL 2025 के बाद पहली बार प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। उन्हें एशिया कप की टीम में चयनित नहीं किया गया था। IPL में उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा था लेकिन यह उनके चयन के लिए पर्याप्त नहीं था।अब व्यस्त घरेलू कार्यक्रम के दौरान रन बनाते हुए, चयनकर्ताओं को फिर प्रभावित करने का प्रयास करना चाहेंगे।

रजत पाटीदार ने अपने 2025-26 के घरेलू सीज़न की धमाकेदार शुरुआत की थी। क्वार्टर-फ़ाइनल में उन्होंने 96 गेंदों में 125 रनों की पारी खेली थी। साथ ही दूसरी पारी में भी उन्होंने 72 गेंदों में 66 रन बनाए थे। वेस्ट ज़ोन के बेहतरीन गेंदबाज़ी अटैक के सामने पाटीदार का फ़ॉर्म में होना, सेंट्रल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।

टीम न्यूज़

वेस्ट ज़ोन (संभावित): 1 यशस्वी जायसवाल, 2 हार्विक देसाई (विकेटकीपर), 3 ऋतुराज गायकवाड़, 4 श्रेयस अय्यर, 5 शिवालिक शर्मा, 6 जयमीत पटेल, 7 शार्दुल ठाकुर (कप्तान), 8 शम्स मुलानी, 9 तनुष कोटियन, 10 तुषार देशपांडे, 11 धर्मेंद्रसिंह जडेजा/अर्षन नागवासवाला

सेंट्रल के क्वार्टर-फ़ाइनल में आर्यन जुयाल 60 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए थे और इसके बाद वह पूरे मैच में मैदान पर वापस नहीं लौटे। उनकी जगह पर टीम में रेलवे के विकेटकीपर-बल्लेबाज़ उपेंद्र यादव को टीम में शामिल किया गया था। राजस्थान के बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथर को भी कुलदीप की जगह पर टीम में मौक़ा दिया जा सकता है।

सेंट्रल ज़ोन (संभावित): 1 आयुष पांडे, 2 दानिश मालेवर, 3 शुभम शर्मा, 4 रजत पाटीदार (कप्तान), 5 उपेंद्र यादव/अक्षय वाडकर (विकेटकीपर), 6 यश राठौड़, 7 दीपक चाहर, 8 हर्ष दुबे, 9 मानव सुथर, 10 आदित्य ठाकरे, 11 ख़लील अहमद

पिच और परिस्थितियां