साफ़ सोच, स्पष्ट लक्ष्य और कमाल का आत्मविश्वास - विदर्भ के उभरते सितारे दानिश मालेवार

दानिश मालेवार शांत स्वभाव के हैं। लेकिन इस शांत खिलाड़ी का बल्ला बिल्कुल भी शांत नहीं है और इसका सबूत वह अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही दे चुके हैं। सिर्फ़ 21 साल की उम्र और 10 प्रथम श्रेणी मैचों के अनुभव में ही उन्होंने जो स्पष्टता, विविधता और परिपक्वता दिखाई है, वह इस युवा खिलाड़ी के बारे में काफ़ी कुछ बयां करती है।

मालेवार को भले ही बड़े शॉट्स लगाना पसंद है लेकिन वह रक्षात्मक खेल की अहमियत को भी समझते हैं। उनका मानना है कि उनकी सबसे बड़ी ताक़त फ्रंट फ़ुट से खेलना है, लेकिन उनकी बल्लेबाज़ी देखने के बाद पता चलता है कि बैकफ़ुट पर भी वह काफ़ी अच्छी तरह से खेलने में सक्षम हैं। उनका पंच और पुल शॉट भी काफ़ी मजबूत है।

बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में मालेवार के यह सारे गुण देखने को मिले। उन्होंने घरेलू सीज़न के पहले दिन धमाकेदार पारी खेलते हुए नाबाद 198 रन बनाए और दूसरे दिन सुबह प्रथम श्रेणी क्रिकेट का अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया। उन्होंने यह उपलब्धि कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाते हुए हासिल किया। दूसरे दिन खेल ख़त्म होने के बाद उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखीं, वह साफ़ बता रही थी कि उन्हें क्या चाहिए।

उन्होंने कहा, "जब मैंने बल्लेबाज़ी शुरू की, पिच पर नमी थी। मैं चाह रहा था कि नई गेंद को पहले आराम से देख लिया जाए और लंच के बाद विकेट थोड़ा आसान हो गया। मैंने जो भी अभ्यास किया था, उस पर मुझे पूरा भरोसा था।"

दानिश मालेवार ने शुक्रवार को अपना पहला प्रथम श्रेणी दोहरा शतक लगाया • Himanshu Agrawal/ESPNcricinfo Ltd

उन्होंने कहा, "मैं लंबे समय से यश भैया को देख रहा हूं। मैंने उनसे सीखा है कि स्टंप की लाइन में आती गेंद को कैसे डिफेंड करना है। मैं नेट्स में अक्सर उनके साथ अभ्यास करता हूं और देखता हूं कि वह ऑफ़ स्टंप के बाहर की गेंद को कैसे छोड़ते हैं और ड्राइव कैसे लगाते हैं। मुझे लगता है कि हमारी बल्लेबाज़ी शैली काफ़ी मिलती-जुलती है।"

करुण नायर पिछले सीज़न तक विदर्भ की टीम में थे लेकिन इस सीज़न वह कर्नाटका की टीम में लौट आए हैं। इसलिए अब विदर्भ की टीम में मालेवार की ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है।

मालेवार ने कहा, "मैंने पिछले साल अच्छा प्रदर्शन किया। मुझे लगता है कि मैं नंबर 3 अच्छी बल्लेबाज़ी कर सकता हूं। (नायर की गैरमौजूदगी) का मतलब है कि मुझ पर और ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। शीर्ष क्रम के बल्लेबाज़ के तौर पर मुझे ठोस नींव रखनी होगी। मुझे नई गेंद का सामना करना होगा और प्रयास करना होगा कि लंबे समय तक बल्लेबाज़ी करूं।"

मालेवार 16 पारियों में से आठ बार 100 से ज़्यादा गेंदों का सामना किया है। वह अपनी खु़द की बल्लेबाज़ी शैली विकसित करना चाहते हैं। उन्हें सभी तरह के शॉट्स अच्छे लगते हैं। उनके तीन आदर्श हैं, और वह अच्छी तरह जानते हैं कि किससे क्या पूछना है।