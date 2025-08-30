सपनों की नई उड़ान भरने के लिए देशपांडे फिर से 'फ़िट एंड फ़ाइन'

हाल ही में दलीप ट्रॉफ़ी से पहले चेन्नई में बुची बाबू टूर्नामेंट में हरियाणा के ख़िलाफ़ तीन दिवसीय मैच में उन्होंने 18 ओवर की गेंदबाज़ी की।

उस दौरान देशपांडे ने कहा, "मैंने इस वापसी के लिए काफ़ी मेहनत की है। यह एक बड़ी सर्जरी थी। चूंकि यह मेरा लैंडिंग फ़ुट है, इसलिए ऑपरेशन भी बेहद ज़रूरी था। आने वाले समय में बहुत से अंतर्राष्ट्रीय दौरे आने वाले हैं। मैं उसी की तैयारी कर रहा हूं। साथ ही इस सीज़न में एक अच्छी शुरुआत करने के लिए भी मैं काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूं।

"भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरा सपना रहा है। हालांकि मैं एक समय पर सिर्फ़ एक ही मैच के बारे में सोचता हूं। मैं लगातर इसी प्रक्रिया का पालन करता आया हूं। पिछले सीज़न में मैं काफ़ी दिनों तक बाहर रहा था। पिछले साल मैंने खेल से काफ़ी समय गंवाया था। इसलिए अब मेरी पहली प्राथमिकता ख़ुद को फ़िट रखना है।"

उन्होंने कहा, " अब मैं फ़िट एंड फ़ाइन हूं। मैं आने वाली हर चुनौती के लिए तैयार हूं। इंग्लैंड में खेलना भी आसान नहीं था, लेकिन मैं तैयार था। अगर मुझे टेस्ट टीम में शामिल किया जाता तो मैं उसके लिए भी तैयार था।

"मेरे लिए सबकुछ फ़िटनेस के इर्द-गिर्द घूमता है। पिछले साल मैं फ़िट नहीं था, सर्जरी करानी पड़ी थी, इसलिए खेल से दूर रहा। अब मैं ठीक हूं और भारत के लिए खेलने के लिए हमेशा तैयार हूं।"

उन्होंने कहा: "मैं पिछले सीज़न से ट्रॉय के साथ काम कर रहा हूं। उनकी सलाह मल्टी-डे फ़ॉर्मेट के वर्कलोड को लेकर बहुत कारगर रहा है। चार दिन के मैच में तेज़ गेंदबाज़ को लगभग 30-35 ओवर डालने होते हैं। मैंने इसका अभ्यास किया और अब मैं दो पारियों में इतने ओवर डालने में सक्षम हूं।"

तुषार देशपांडे और तनुष कोटियान ने मुंबई के लिए 2023-24 रणजी ट्रॉफ़ी में नंबर 11 और 10 पर खेलते हुए शतक बनाया था • PTI

देशपांडे ने कहा, "मैं जब अंडर 13 खेल रहा था, तब मैंने तेज़ गेंदबाज़ी करना शुरू किया था। मुझे ऐसा लगता है कि बल्लेबाज़ी मुझे स्वाभाविक तौर पर आती है। पिताजी हमेशा कहते थे कि धैर्य से बल्लेबाज़ी करोगे तो अच्छे बल्लेबाज़ बनोगे।

"मेरे शतक के दौरान तनुष (कोटियान) ने मुझ पर भरोसा किया और स्ट्राइक रोटेट की, इसलिए उस शतक का श्रेय उन्हें भी जाता है।"

IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए देशपांडे ने 10 मैचों में नौ विकेट लिए लेकिन उनकी इकॉनमी 10 से ज़्यादा की रही। हालांकि अभी वह इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

लगातार दो IPL सीज़न (2023 और 2024) में तुषार देशपांडे CSK के लिए काफ़ी अच्छी गेंदबाज़ी की थी • AFP/Getty Images

उन्होंने कहा, " IPL में खिलाड़ियों पर काफ़ी दबाव होता है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम के बाद बल्लेबाज़ और भी आक्रामक क्रिकेट खेल रहे हैं। मैं हमेशा पावरप्ले और डेथ ओवर में गेंदबाज़ी करता हूं, जो सबसे कठिन समय होता है।

कभी मैच गेंदबाज़ के पक्ष में जाता है और कभी बल्लेबाज़ हावी रहते हैं। मेरे लिए ख़ुद को संतुलित रखना ज़रूरी था। CSK के लिए मैंने 2023 और 2024 दोनों सीज़न में सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे।"

IPL 2025 के अंत में उन्होंने दिल्ली में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के ख़िलाफ़ 19वें ओवर में सिर्फ़ छह रन देते हुए एम एस धोनी और शिवम दुबे को आउट किया था।

देशपांडे ने उस मैच के बारे में कहा, "उस ओवर से मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला। माही भाई को गेंदबाज़ी करना हमेशा दबाव वाला काम होता है। वह दुनिया के सबसे अच्छे फ़िनिशर हैं।"