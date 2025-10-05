दुबे और ठाकुर की मदद से विदर्भ ने जीता ईरानी कप

विदर्भ 342 (टाइडे 143, राठौड़ 91, आकाश दीप 3-51) और 232 (मोखड़े 37, कंबोज 4-34) ने रेस्ट ऑफ़ इंडिया 214 (पाटीदार 66, अभिमन्यु 52, ठाकुर 4-66) और 267 (ढुल 92, सुथार 56*, दुबे 4-73) को 93 रन से हराया

इसके बाद दुबे ने आकाश दीप को कवर ड्राइव खेलते हुए आउट कराया। सुथार ने नंबर 11 गुरनूर बराड़ के साथ साझेदारी की और अपना छठा प्रथम श्रेणी अर्धशतक पूरा किया। आख़िरकार दुबे ने आख़िरी विकेट झटककर विदर्भ की जीत पक्की कर दी। उन्होंने इस पारी में चार विकेट लिए।