दुबे और ठाकुर की मदद से विदर्भ ने जीता ईरानी कप
ढुल और सुथार का संघर्ष गया बेकार
विदर्भ 342 (टाइडे 143, राठौड़ 91, आकाश दीप 3-51) और 232 (मोखड़े 37, कंबोज 4-34) ने रेस्ट ऑफ़ इंडिया 214 (पाटीदार 66, अभिमन्यु 52, ठाकुर 4-66) और 267 (ढुल 92, सुथार 56*, दुबे 4-73) को 93 रन से हराया
रेस्ट ऑफ़ इंडिया के यश ढुल ने चौथी पारी में बहादुरी से 92 रन बनाए और एक समय पर वापसी की उम्मीद जगाई, लेकिन विदर्भ ने उनका प्रतिरोध तोड़ते हुए 2025-26 ईरानी कप पर क़ब्जा कर लिया। यह 2017-18 के बाद उनका तीसरा ईरानी कप ख़िताब है।
आख़िरी दिन रेस्ट ऑफ इंडिया ने दो विकेट पर 30 रन से आगे खेलना शुरू किया और उनको 361 रन का लक्ष्य मिला था। रात के नाबाद बल्लेबाज़ और कप्तान रजत पाटीदार जल्दी ही आउट हो गए, जब उन्होंने हवा में ड्राइव मारकर आदित्य ठाकरे की गेंद पर उन्हीं को कैच दे दिया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 19 गेंदें टिक सके और दर्शन नालकंडे की गेंद पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे।
दूसरे नाबाद बल्लेबाज़ ईशान किशन ने 64 गेंदों तक धैर्य रखा, लेकिन फिर अधीर होकर आगे बढ़े और बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष दुबे की गेंद पर डीप मिडविकेट पर कैच दे बैठे। वह 35 रन बनाकर आउट हुए, जब सारांश जैन, बाएं हाथ के स्पिनर हर्ष रखाडे की गेंद पर पगबाधा आउट हुए।
हालांकि, 22 साल के ढुल ने नंबर 6 पर खेलते हुए रेस्ट ऑफ़ इंडिया को उम्मीद दी। उन्होंने मानव सुथार के साथ सातवें विकेट के लिए 104 रनों की साझेदारी की। ढुल ने 117 गेंदों पर आठ चौके और एक छक्का लगाते हुए 92 रन बनाए।
लेकिन यश ठाकुर की गेंद पर उनका अपरकट डीप थर्डमैन पर सीमा रेखा पार नहीं कर सका और वह आउट हो गए। अगली ही गेंद पर ठाकुर ने अंशुल कम्बोज को बोल्ड कर दिया और स्कोर 237/8 हो गया। अब विदर्भ की जीत साफ़ नजर आने लगी।
इसके बाद दुबे ने आकाश दीप को कवर ड्राइव खेलते हुए आउट कराया। सुथार ने नंबर 11 गुरनूर बराड़ के साथ साझेदारी की और अपना छठा प्रथम श्रेणी अर्धशतक पूरा किया। आख़िरकार दुबे ने आख़िरी विकेट झटककर विदर्भ की जीत पक्की कर दी। उन्होंने इस पारी में चार विकेट लिए।