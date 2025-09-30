आकाश दीप, इशान किशन: ईरानी कप में इन पर रहेंगी नज़रें

पिछले सीजन के रणजी ट्रॉफी विजेता विदर्भ और रेस्ट ऑफ इंडिया (RoI) के बीच ईरानी कप 2025 का मैच नागपुर में 1 अक्टूबर से शुरू होगा। इस मैच में इन खिलाड़ियों पर नज़र रहेगी।

आकाश दीप की वापसी

आकाश दीप को भारत की वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ दो टेस्ट की टीम में नहीं चुना गया, जहां फ़ोकस स्पिन पर रहने वाला है। हालांकि इस सीज़न भारत चार घरेलू टेस्ट खेलेगा और जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड पर ध्यान रखना होगा।

इसका मतलब यह है कि वह रेस से बाहर हैं। RoI के लिए अच्छा प्रदर्शन उन्हें जल्द ही फिर से टेस्ट एकादश में ला सकता है। उनकी फिटनेस यहां अहम होगी।

ईशान किशन ने जुलाई 2023 के बाद से कोई टेस्ट मैच नहीं खेला • Getty Images

इशान किशन के लिए एक और मौक़ा

इशान किशन पिछले साल BCCI की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे, लेकिन इस साल उन्हें शामिल किया गया। इससे यह संकेत मिलता है कि टीम मैनेजमेंट की योजना में वह अब भी हैं, भले ही उन्होंने जुलाई 2023 के बाद से कोई टेस्ट नहीं खेला है। जून में किशन ने नॉटिंघमशायर के लिए दो काउंटी मैच खेले और अपनी दो पारियों में 77 और 87 का स्कोर किया। आकाश दीप की तरह वह भी दलीप ट्रॉफ़ी के लिए ईस्ट ज़ोन की टीम में चुने गए थे, लेकिन काउंटी क्रिकेट के दौरान लगी हल्की चोट के कारण बाहर हो गए थे।

30 की उम्र में अभिमन्यु ईश्वरन का अंतर्राष्ट्रीय करियर अब भी शुरू नहीं हो पाया है • Hindustan Times via Getty Images

क्या अभिमन्यु ईश्वरन रेस में बने रह पाएंगे?

फ़िलहाल उनके लिए जगह बनना मुश्किल है, क्योंकि यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल टॉप पर सेट हैं और बी साई सुदर्शन नंबर तीन पर।

अभिमन्यु ने मई-जून में इंग्लैंड लायंस के खिलाफ इंडिया A के लिए चार पारियों में दो अर्धशतक और इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया A के ख़िलाफ़ पहले अनाधिकृत टेस्ट में 44 रन बनाए थे। लेकिन ऐसे आंकड़े किसी खिलाड़ी के लिए काफ़ी मज़बूत नहीं माने जाएंगे। इसलिए 30 साल के अभिमन्यु के लिए ईरानी कप बहुत अहम है, क्योंकि उनके पास समय कम होता जा रहा है।

ऋतुराज गायकवाड़ ने दलीप ट्रॉफ़ी में जोरदार वापसी की • PTI

चोट के बाद ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी

गायकवाड़ का 2024-25 घरेलू प्रथम श्रेणी सीज़न थोड़ा शांत रहा था और उन्होंने 16 पारियों में 36.93 की औसत से रन बनाए थे। इसमें छह बार के सिंगल-डिजिट स्कोर भी शामिल हैं, जिनमें से तीन ऑस्ट्रेलिया A के ख़िलाफ़ आए थे। लेकिन इस सीज़न की शुरुआत में खेली गई दमदार पारी से न सिर्फ़ उनका फ़ॉर्म दिखा, बल्कि उनका आत्मविश्वास भी वापस आया।

यश राठौड़ और दानिश मालेवर ने सेंट्रल ज़ोन की दलीप ट्रॉफ़ी जीत में अहम भूमिका निभाई • PTI

क्या यश राठौड़ अच्छा प्रदर्शन जारी रख पाएंगे?

विदर्भ के 25 वर्षीय बल्लेबाज़ यश राठौड़ ने घरेलू क्रिकेट में अपनी निरंतर चढ़ाई जारी रखी है। उनके 21 में से 19 प्रथम श्रेणी मैच 2023-24 सीजन से खेले गए हैं। इस दौरान उन्होंने विदर्भ के मध्य क्रम में अपनी जगह पक्की की और 58.83 की औसत से रन बनाए। वह दलीप ट्रॉफ़ी की पांच पारियों में 124.67 की औसत से 374 रन बनाकर ईरानी कप में उतर रहे हैं। उन्होंने इन पांच पारियों में तीन बार पचास से ज़्यादा रन बनाए और साउथ ज़ोन के ख़िलाफ़ फ़ाइनल में करियर-बेस्ट 194 रन बनाए।

राठौड़ ने कहा, "दोहरे शतक से चूकना थोड़ा निराशाजनक था, लेकिन मेरी निगाहें आगे की ओर हैं। मैं IPL भी खेलना चाहता हूं, लेकिन फ़िलहाल मेरा लक्ष्य ईरानी ट्रॉफ़ी की तैयारी करना है क्योंकि यह एक बड़ा मंच है। अगर मैं यहां अच्छा करूंगा तो अपने इंडिया A के सपने के और क़रीब पहुंच जाऊंगा। मेरा सपना भारत के लिए खेलना है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए इंडिया A पहला क़दम होगा।"

इस सीज़न राठौड़ को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि करुण नायर कर्नाटक लौट गए हैं। लेकिन पिछले दो सीज़नों के आधार पर वह ख़ुद पर भरोसा करेंगे और विदर्भ भी।

दानिश मालेवर पर नज़रें

विदर्भ के एक और युवा बल्लेबाज़ दानिश मालेवर ने सीज़न की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की। उन्होंने दलीप ट्रॉफ़ी के क्वार्टर-फ़ाइनल में नॉर्थ ईस्ट ज़ोन के खिलाफ अपना पहला प्रथम श्रेणी दोहरा शतक जड़ा। मालेवर ने 12 मैचों में 56.75 की औसत से 1135 रन बनाए हैं। उन्होंने 20 पारियों में 11 बार पचास से ज्यादा रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता को दिखाता है।

मालेवर अपने सीनियर साथी राठौड़ को रोल मॉडल मानते हैं। उनका मानना है कि दोनों की बल्लेबाज़ी शैली "काफी मिलती-जुलती" है। उन्होंने दलीप ट्रॉफ़ी में 352 रन बनाए थे, जो राठौड़ के स्कोर के लगभग बराबर था। मालेवर अगले सप्ताह 22 साल के हो जाएंगे और उनकी शानदार शुरुआत को देखते हुए वह विदर्भ के लिए लंबे समय तक भरोसेमंद खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

मैच कैसे चलेगा?

नागपुर का VCA स्टेडियम पारंपरिक रूप से धीमी पिच के लिए जाना जाता है। पिछले घरेलू सीज़न में यहां तीन प्रथम श्रेणी मैच हुए थे, जिनमें से दो ड्रॉ रहे थे। उन दो मैचों में तीन पारियां भी पूरी नहीं हो पाई थीं, क्योंकि पिच पर गेंदबाजों को ख़ास मदद नहीं मिल रही थी।