ख़बरें

अगरकर: हम नहीं चाहते कि न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ जो हुआ वह दोहराया जाए

मुख्य चयनकर्ता ने तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन और मध्य क्रम में पड़‍िक्कल को जगह मिलने की उम्मीद जताई है

Shashank Kishore
शशांक क‍िशोर
25-Sep-2025 • 1 hr ago
B Sai Sudharsan and Devdutt Padikkal added 76 together, India A vs Australia A, 1st unofficial Test, Lucknow, 3rd day, September 18, 2025

B Sai Sudharsan and Devdutt Padikkal added 76 together  •  Tanuj/UPCA

पिछले साल न्यूज़ीलैंड के ख़‍िलाफ़ घरेलू मैदान पर 0-3 की हार को मुख्‍य चयनकर्ता अजित अगरकर ने "सबक" बताया, और कहा उसे "हम दोबारा नहीं दोहराना चाहते"। भारतीय टीम पिछले नवंबर में उस सीरीज़ हार के बाद अपने पहले घरेलू टेस्ट की तैयारी कर रही है। अगरकर के अनुसार टीम उसी भावना के साथ उतर रही है कि अब उन्हें फिर से वह ग़लती नहीं दोहरानी है।
अगरकर ने दो अक्‍तूबर से अहमदाबाद में वेस्टइंडीज़ के ख़‍िलाफ़ शुरू होने वाली दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा करने के लिए आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "बेशक, WTC [विश्व टेस्ट चैंपियनशिप] की वजह से, हर टेस्ट मैच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ज़ाहिर है, न्यूज़ीलैंड के ख़‍िलाफ़ हमारी सीरीज़ बहुत ख़राब रही। शायद यह एक चेतावनी थी। यह एक सबक था। हम नहीं चाहते कि उस ग़लती को फिर से दोहराया जाए। हम आम तौर पर लंबे समय से घरेलू मैदान पर बहुत मज़बूत रहे हैं। हमें कुछ बुरे परिणामों का भी सामना करना पड़ा और हम इसे पीछे छोड़ने की कोशिश करना चाहते हैं।"
"वेस्टइंडीज़ और साउथ अफ़्रीका के ख़‍िलाफ़ घरेलू मैदान पर खेले जाने वाले ये चारों टेस्ट मैच बेहद अहम हैं। घरेलू मैदान पर हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करना चाहते हैं। खेल में कुछ भी संभव है। लेकिन हम न्यूज़ीलैंड के ख़ि‍लाफ़ जो हुआ उसे दोबारा नहीं होने देना चाहते।"
अगरकर के शब्द न केवल परिणामों के महत्व की ओर इशारा करते हैं, बल्कि स्थिरता की आवश्यकता की ओर भी इशारा करते हैं। और भारत ने जिन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है, उनमें से एक है नंबर 3 का स्थान, जिस पर इस सदी के अधिकांश समय में दो महान खिलाड़ी, राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा काबिज रहे हैं।

'अब से यहां साई को लंबे समय तक चलाने की उम्मीद है'

आगे बढ़ते हुए, भारत तीसरे नंबर के लिए एक दीर्घकालिक विकल्प तलाशने को उत्सुक है। और फ़िलहाल, यह तलाश बीसाई सुदर्शन पर आकर ख़त्म होती दिख रही है, जिनसे चयन समिति को उम्मीद है कि वे इस भरोसे पर खरे उतरेंगे। अगरकर को लगता है कि संकेत आशाजनक हैं और अब उनके लिए उस जगह को अपने नाम करने का रास्ता साफ़ है।
इंग्लैंड में तीन टेस्ट मैचों की छह पारियों में सुदर्शन ने एक अर्धशतक सहित 140 रन बनाए। पिछले दो हफ़्तों में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के ख़‍िलाफ़ भारत ए की ओर से तीसरे नंबर पर खेलते हुए दो अर्धशतक लगाए हैं।
अगरकर ने बताया, "आख़‍िरकार, यह कुछ हद तक निरंतरता का मामला है। मुझे लगता है कि इंग्लैंड में नंबर 3 पर कुछ बदलाव हुए थे, क्योंकि हम जिस संयोजन के साथ खेले थे वह काफ़ी अलग था।"
"तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कप्तान और कोच उस समय क्या चाहते हैं, और वे कैसा संतुलन चाहते हैं। लेकिन जहां तक आगे बढ़ने की बात है, साई ने काफ़ी आशाजनक प्रदर्शन किया है। हम जानते हैं कि वह एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। उम्मीद है कि अब हम उसे एक ख़ास नंबर पर लंबे समय तक मौक़ा दे पाएंगे। उम्मीद है कि आगे चलकर हम इन खिलाड़ियों को अपना करियर बनाने का समय दे पाएंगे।"
घरेलू सीरीज़ के लिए करुण नायर के बाहर होने के बाद चयनकर्ताओं ने अब मध्यक्रम के संभावित उम्मीदवार के रूप में उनके राज्य के जूनियर खिलाड़ी देवदत्त पड़‍िक्कल की ओर रुख किया है। सलामी बल्लेबाज़ के रूप में अपना करियर शुरू करने वाले पड़‍िक्कल ने पिछले दो सीज़न में सभी प्रारूपों में मध्यक्रम में अपनी जगह बनाई है। और साई सुदर्शन की तरह ही उनका हालिया प्रदर्शन भी उत्साहजनक रहा है।
चोट के कारण इंग्लैंड दौरे से चूकने के बाद पड़‍िक्कल ने हाल ही में भारत ए के लिए प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, पिछले हफ़्ते लखनऊ में हुए पहले अनाधिकारिक टेस्ट में 150 रन बनाए। ऋषभ पंत के चोटिल होने के कारण इस बार पड़‍िक्कल को पांचवें नंबर पर खेलने का मौक़ा मिलने की संभावना है। जब तक चोटिल पंत वापसी नहीं करते अगरकर ने लंबे समय में नीतीश कुमार रेड्डी को छठे नंबर के लिए एक मज़बूत दावेदार बताया है।
अगरकर ने कहा, "ज़ाहिर है, देवदत्त मध्यक्रम में बल्लेबाज़ी कर सकते हैं। अगर मैं ग़लत नहीं हूं, तो उन्होंने धर्मशाला में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अपने पहले टेस्ट मैच में चौथे नंबर पर और पर्थ में तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी की थी। ये ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आख़िरकार कप्तान और कोच ही गौर करते हैं कि सबसे अच्छा संतुलन क्या है। लेकिन नीतीश ने काफ़ी उम्मीदें दिखाईं।"
"यहां तक कि लॉर्ड्स में उसने जिस तरह से अच्छी गेंदबाज़ी की। और दूसरी पारी में दबाव में उसने जिस तरह से बल्लेबाज़ी की। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया में उसकी बल्लेबाज़ी ने दिखाया है कि उनमें क्षमता है। और वह अभी भी एक युवा खिलाड़ी है। व
"तो, वह जितना ज़्यादा खेलेंगे, उतना ही बेहतर होता जाएगा। और ज़ाहिर है कि हमारी उस पर नज़र है। इसलिए अगर वह उस ऑलराउंडर के रूप में विकसित होता है जिसकी आप हमेशा तलाश करते हैं, तो इससे आपको अपनी चुनी हुई एकादशों में काफ़ी लचीलापन मिलता है और आप टीम में संतुलन बना सकते हैं।"

'शमी को कुछ खेलना होगा', तभी उन पर विचार किया जाना चाहिए

चयनकर्ता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अगरकर ने अक्सर इस बात पर ज़ोर दिया है कि खिलाड़ियों को नियमित रूप से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खेलकर अपनी फ़ॉर्म और फ़‍िटनेस साबित करनी होगी। इसी वजह से मोहम्मद शमी और इशान किशन टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं।
शमी पिछले तीन सीज़न में लगातार चोटों के कारण केवल दो लाल गेंद वाले मैच ही खेल पाए हैं। इस साल की शुरुआत में उन्हें 2025 चैंपियंस ट्रॉफ़ी टीम में शामिल किया गया था, लेकिन घरेलू क्रिकेट में कम प्रदर्शन के कारण शमी राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के क़रीब भी नहीं पहुंच पाए हैं।
अगरकर ने कहा, "उन्‍होंने ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला है। पिछले दो-तीन सालों में, मुझे लगता है कि उन्‍होंने बंगाल के लिए एक मैच और दलीप ट्रॉफ़ी में एक मैच खेला है। इसलिए एक अनुभवी के तौर पर हम जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं। लेकिन, उन्हें अपने प्रदर्शन से काफ़ी कुछ साबित करना होगा।"
" इशान को जब हमने उन्‍हें भारत के लिए इंग्लैंड में पंत की जगह चुना था, तब भी वह पूरी तरह से फ़‍िट नहीं थे। [एन] जगदीशन उस आख़िरी टेस्ट मैच का हिस्सा थे जिसमें हमने इशान के चोटिल होने पर टीम चुनी थी। जैसा कि हम जानते हैं, वह [इशान] एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है। लेकिन हम चाहेंगे कि वह थोड़ा और क्रिकेट खेले और कुछ अच्छा प्रदर्शन करे।"
श्रेयस अय्यर के बारे में अगरकर ने स्पष्ट किया कि वह अभी भी 50 ओवरों की टीम के एक प्रमुख सदस्य हैं। गुरुवार को BCCI ने पुष्टि की कि अय्यर ने "संयम विकसित करने" के लिए लाल गेंद वाले क्रिकेट से छह महीने का ब्रेक मांगा है, उसके बाद ही उनके नाम पर दोबारा विचार किया जा सकता है।
फ़िलहाल अय्यर को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे सीरीज़ से पहले, कानपुर में ऑस्ट्रेलिया के ख़‍िलाफ़ तीन 50 ओवरों के मैचों के लिए भारत ए का कप्तान बनाया गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या रजत पाटीदार और तिलक वर्मा को मूल रूप से कप्तान घोषित किए जाने के बाद नेतृत्व में यह देर से बदलाव अय्यर के लिए एक बड़ी भूमिका का संकेत देता है, अगरकर ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसे उन्हें वनडे कप्तानी के लिए चुने जाने के संकेत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि हमने अभी तक 50 ओवरों के प्रारूप पर चर्चा की है। फ़िलहाल हमें टेस्ट टीम चुननी है। श्रेयस एक सीनियर खिलाड़ी हैं। ज़ाहिर है, वह IPL में अपनी फ़्रैंचाइज़ी की कप्तानी करते हैं। वह सीनियर खिलाड़ियों में से एक हैं। वह भारत ए के लिए चार दिवसीय मैचों के लिए कप्तान भी रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम उन्हें टेस्ट कप्तान के तौर पर देख रहे हैं। हम बहुत से लोगों में एक लीडर के गुण तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।"
"भारत ए में वह हमें यह देखने का मौक़ा देते हैं कि क्या किसी में वह क्षमता है। मुझे लगता है कि उनके ब्रेक लेने का बयान पहले ही जारी कर दिया गया था। उनकी फ़‍िटनेस के संदर्भ में, लाल गेंद वाले क्रिकेट के संदर्भ में, वह उपलब्ध नहीं होंगे और इससे हमें एक मौक़ा मिलता है।"
"पिछले कुछ सालों में वह वनडे क्रिकेट में एक प्रमुख खिलाड़ी रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले उन्हें तीन मैच खेलने का मौक़ा मिलेगा। सबसे बढ़कर, हम चाहते हैं कि वह खेलें और अच्छा खेलें क्योंकि वह वनडे टीम का एक प्रमुख सदस्य बन गए हैं।"
Ajit AgarkarSai SudharsanKarun NairDevdutt PadikkalMohammed ShamiIshan KishanIndiaWest Indies tour of India

शशांक क‍िशोर ESPNcricinfo में वरिष्‍ठ संवाददाता हैं।

