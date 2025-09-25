मैच (16)
वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए नायर की जगह पड़िक्कल

रवींद्र जाडेजा बने उपकप्तान, आकाश दीप बाहर

ESPNcricinfo स्टाफ़
25-Sep-2025 • 3 hrs ago
One of Shubman Gill and Jasprit Bumrah could become the India Test vice-captain, Birmingham, July 2, 2022

घरेलू धरती पर कप्तान गिल का यह पहला सीरीज़ होगा  •  Getty Images

वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में देवदत्त पड़िक्कल की वापसी हुई है, जबकि उनके कर्नाटक टीम के साथी करूण नायर को बाहर कर दिया गया है।
चोट से उबर रहे ऋषभ पंत की जगह अब रवींद्र जाडेजा टीम के उपकप्तान हैं, जबकि नारायण जगदीशन ने दूसरे विकेटकीपर के रूप में अपनी जगह बरकरार रखी है। वह इंग्लैंड दौरे के आख़िरी टेस्ट के लिए भारतीय टीम से पहली बार जुड़े थे।
शुभमन गिल पहली बार घरेलू मैदान पर टेस्ट कप्तानी करेंगे। इससे पहले उन्होंने इस साल इंग्लैंड में कप्तान के तौर पर डेब्यू किया था। उनके साथ बुमराह भी टीम में हैं और उन्हें एशिया कप के बाद घरेलू सीरीज़ के लिए आराम नहीं दिया गया है।
बाकी टीम लगभग वैसी ही है, जैसी इंग्लैंड में थी, लेकिन तीसरे सलामी बल्लेबाज़ विकल्प के रूप में अभिमन्यु ईश्वरन को नहीं चुना गया है। ज़रूरत पड़ने पर यह भूमिका टीम के अतिरिक्त विकेटकीपर जगदीशन निभा सकते हैं।
भारत के अंतिम एकादश की संरचना हालांकि इंग्लैंड की तुलना में काफ़ी अलग दिख सकती है, क्योंकि इस बार तेज़ गेंदबाज़ी से ज़्यादा स्पिन पर ज़ोर दिया जाएगा और इसके लिए टीम में जाडेजा के साथ-साथ कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर के साथ अक्षर पटेल टीम में हैं। बड़े फ़ॉर्मेट में यह अक्षर की वापसी है।
तेज़ गेंदबाज़ी में भारतीय टीम के साथ इंग्लैंड गए अर्शदीप सिंह, आकाश दीप और अंशुल कंबोज को जगह नहीं मिली है। अंशुल और आकाश अब ईरानी कप में रेस्ट ऑफ़ इंडिया की तरफ़ से खेलते दिखेंगे।
तेज़ गेंदबाज़ी ऑलराउंडर के रूप में टीम में एकमात्र विकल्प नीतीश कुमार रेड्डी का है, जो इंग्लैंड दौरे पर तो गए थे, लेकिन चोट के कारण बीच दौरे से वापस आ गए थे। वह फ़िलहाल ऑस्ट्रेलिया ए के ख़िलाफ़ दूसरे अनाधिकृत टेस्ट में भारत ए टीम का हिस्सा हैं। शार्दुल ठाकुर निराशाजनक इंग्लैंड दौरे के बाद बाहर हो गए हैं।
भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच दो टेस्ट मैच होंगे। पहला 2 अक्तूबर को अहमदाबाद में और दूसरा 10 अक्तूबर को दिल्ली में खेला जाएगा। यह 2025-27 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र की भारत की दूसरी सीरीज़ होगी।
भारत का अभियान इंग्लैंड में एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफ़ी सीरीज़ से शुरू हुआ था, जहां भारत ने पांच टेस्ट की सीरीज़ 2-2 से ड्रॉ की थी।
पांच टेस्ट में उपलब्ध अधिकतम 60 में से 28 अंक हासिल करने के बाद भारत WTC अंक तालिका में 46.67 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका उनसे ऊपर हैं, जिनके पास क्रमशः 100 और 66.67 प्रतिशत अंक हैं। वेस्टइंडीज़ के पास अभी तक कोई अंक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जून-जुलाई में ऑस्ट्रेलिया से तीन टेस्ट हारे थे।

वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भारत की टेस्ट टीम

शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पड़िक्कल, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जाडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश रेड्डी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव और एन जगदीशन
