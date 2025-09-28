इशान किशन को फिर मिली झारखंड की कमान

यह लगातार दूसरा साल है, जब किशन को झारखंड टीम की कप्तानी सौंपी गई है। पिछले सीज़न किशन ने कुल चार मैचों में कप्तानी की थी, जिसमें दो मैच ड्रॉ हुए थे और दो मैचों में झारखंड की टीम को जीत मिली थी। हालांकि टीम नॉकआउट चरण तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाई थी।

पिछले सीज़न झारखंड के अंतिम मैच के बाद किशन ने ESPNcricinfo से कहा था, "हम भले ही नॉकआउट के लिए क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए लेकिन एक बात यह भी है कि हमने इस सीज़न एक बेहतर टीम बनाने के लिए रोडमैप बना लिया है। एक कप्तान के तौर मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि झारखंड की टीम नॉकआउट में जगह बनाए और आने वाले सीज़न में रणजी ट्रॉफ़ी जीते।"

झारखंड की कमान संभालना किशन के लिए इस बार इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि राष्ट्रीय टीम में उनकी जगह को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। भारतीय क्रिकेट के मुख्य चयनकर्ता ने हाल ही में किशन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बयान दिया था।

वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भारतीय टीम के चयन के दौरान आगरकर ने कहा था, "इशान को जब हमने भारत के लिए चुना था (इंग्लैंड में पंत के रिप्लेसमेंट के तौर पर), तब वह फ़िट नहीं थे। ऐसे में हमने एन. जगदीशन को टीम का हिस्सा बनाया। हम जानते हैं कि वह (इशान) एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि वह थोड़ा और क्रिकेट खेलें और कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं।"

किशन इस घरेलू सीज़न की शुरुआत में चोट के कारण दलीप ट्रॉफ़ी का पहला मैच भी नहीं खेल पाए थे। वह नॉटिंघमशायर के साथ काउंटी कार्यकाल के दौरान इंग्लैंड में चोटिल हुए थे। ESPNcricinfo को मिली जानकारी के अनुसार, एक ई-बाइक से गिरने के बाद किशन को कई टांके लगवाने पड़े थे।

किशन ने झारखंड के लिए पिछले सीज़न कुल चार मैचों में 29.33 की औसत से कुल 176 रन बनाए थे, जिसमें रेलवे के ख़िलाफ़ 101 रनों की पारी भी शामिल थी।