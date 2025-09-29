मैच (5)
एशिया कप जीत के दौरान कुलदीप और तिलक ने बनाए कुछ अनोखे रिकॉर्ड

पुरुषों के T20I में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है

ESPNcricinfo स्टाफ़
28-Sep-2025 • 2 hrs ago
Kuldeep Yadav got the ball to grip to dismiss Parvez Hossain Emon, India vs Bangladesh, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 24, 2025

Kuldeep Yadav ने फ़ाइनल में बिखेरा अपना जलवा  •  Getty Images

9 भारत ने नौवीं बार एशिया कप ख़िताब जीता है, जो कि सर्वाधिक है। 2025 का ख़िताब भारत का दूसरा T20 एशिया कप ख़िताब है। इससे पहले उन्होंने इसे 2016 में जीता था। इसके अलावा उनके पास वनडे फ़ॉर्मेट में सात ख़िताब हैं।
श्रीलंका ने छह ख़िताब (5 वनडे और एक T20I) जीते हैं, जबकि पाकिस्तान ने दो बार यह ख़िताब अपने नाम किया है।
9-0 पुरुषों के T20I में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। यह किसी भी टीम का सबसे ज़्यादा मैचों में 100% जीत का रिकॉर्ड है।
127 भारत के पहले तीन विकेट सिर्फ़ 20 रन पर गिरे और उन्हें तब 127 रनों की ज़रूरत थी। यह पुरुषों के T20I में पहले तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सफल रनचेज़ है। इस मामले में रिकॉर्ड 2022 T20 विश्व कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 134 रन का है, जब वे 160 रन का पीछा करते हुए 26 पर तीन विकेट खो चुके थे।
113 पाकिस्तान का स्कोर पहला दो विकेट गिरने के बाद 113 रन था, लेकिन इसके बाद वे 150 से भी कम स्कोर पर आउट हो गए। यह पुरुषों के T20I में किसी भी टीम का 150 से कम के स्कोर पर ऑलआउट होने का सबसे बड़ा स्कोर है।
33 पाकिस्तान के आख़िरी आठ विकेट ने सिर्फ़ 33 रन जोड़े, जो पुरुषों के T20I में उनका अब तक का सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड है। उनका पिछला न्यूनतम 56 रन था, जो उन्होंने पिछले साल होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाए थे।
5 कुलदीप यादव ने T20I में चार या उससे ज़्यादा विकेट पांच बार लिए हैं, जो भारत के लिए भुवनेश्वर कुमार के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा है।
रविवार को कुलदीप के चार विकेटों में से तीन विकेट उनके आख़िरी ओवर में आए। यह पांचवीं बार था, जब उन्होंने एक ओवर में तीन (या उससे ज़्यादा) विकेट लिए हों। पुरुषों के T20I में केवल राशिद ख़ान (6) ने कुलदीप से ज़्यादा बार ऐसा किया है।
69* तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाबाद 69 रनों की पारी खेली। पुरुषों के T20I फ़ाइनल में नंबर 4 या उससे नीचे बल्लेबाज़ी करते हुए केवल चार खिलाड़ियों ने इससे बड़ा स्कोर बनाया है। यह T20 एशिया फ़ाइनल में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है।
36 कुलदीप के नाम एशिया कप इतिहास में 36 विकेट हो गए हैं (ODI और T20I दोनों में मिलाकर), जो किसी भी गेंदबाज़ के लिए सबसे ज़्यादा है। उन्होंने लसित मलिंगा (33) को पीछे छोड़ा। कुलदीप ने इनमें से 17 विकेट T20 एशिया कप में लिए हैं, जो संयुक्त रूप से सबसे ज़्यादा हैं।
3 साहिबज़ादा फ़रहान T20I में जसप्रीत बुमराह के ख़िलाफ़ तीन छक्के लगा चुके हैं, जो कि बुमराह के ख़िलाफ़ किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सर्वाधिक है। फ़रहान ने इस एशिया कप में बुमराह के ख़िलाफ़ तीन पारियों में 34 गेंदों पर 51 रन बनाए, जिसमें इन तीन छक्कों के अलावा छह चौके भी शामिल हैं।
इससे पहले पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज़ T20I में बुमराह की 14 ओवर की गेंदबाज़ी के दौरान एक भी छक्का नहीं मार पाया था। लेकिन इस टूर्नामेंट में उन्होंने बुमराह की 11.1 ओवरों में चार छक्के लगाए।
