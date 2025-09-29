एशिया कप जीत के दौरान कुलदीप और तिलक ने बनाए कुछ अनोखे रिकॉर्ड

9 भारत ने नौवीं बार एशिया कप ख़िताब जीता है, जो कि सर्वाधिक है। 2025 का ख़िताब भारत का दूसरा T20 एशिया कप ख़िताब है। इससे पहले उन्होंने इसे 2016 में जीता था। इसके अलावा उनके पास वनडे फ़ॉर्मेट में सात ख़िताब हैं।

9-0 पुरुषों के T20I में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। यह किसी भी टीम का पुरुषों के T20I में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने अब तक एक भी मैच नहीं हारा है। यह किसी भी टीम का सबसे ज़्यादा मैचों में 100% जीत का रिकॉर्ड है।

127 भारत के पहले तीन विकेट सिर्फ़ 20 रन पर गिरे और उन्हें तब 127 रनों की ज़रूरत थी। यह पुरुषों के T20I में पहले तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद भारत का भारत के पहले तीन विकेट सिर्फ़ 20 रन पर गिरे और उन्हें तब 127 रनों की ज़रूरत थी। यह पुरुषों के T20I में पहले तीन विकेट जल्दी गिरने के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा सफल रनचेज़ है। इस मामले में रिकॉर्ड 2022 T20 विश्व कप में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 134 रन का है, जब वे 160 रन का पीछा करते हुए 26 पर तीन विकेट खो चुके थे।

113 पाकिस्तान का स्कोर पहला दो विकेट गिरने के बाद 113 रन था, लेकिन इसके बाद वे 150 से भी कम स्कोर पर आउट हो गए। यह पुरुषों के T20I में किसी भी टीम का 150 से कम के स्कोर पर ऑलआउट होने का सबसे बड़ा स्कोर है।

33 पाकिस्तान के आख़िरी आठ विकेट ने सिर्फ़ 33 रन जोड़े, जो पुरुषों के T20I में उनका अब तक का पाकिस्तान के आख़िरी आठ विकेट ने सिर्फ़ 33 रन जोड़े, जो पुरुषों के T20I में उनका अब तक का सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड है। उनका पिछला न्यूनतम 56 रन था, जो उन्होंने पिछले साल होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बनाए थे।

रविवार को कुलदीप के चार विकेटों में से तीन विकेट उनके आख़िरी ओवर में आए। यह पांचवीं बार था, जब उन्होंने एक ओवर में तीन (या उससे ज़्यादा) विकेट लिए हों। पुरुषों के T20I में केवल राशिद ख़ान (6) ने कुलदीप से ज़्यादा बार ऐसा किया है।

3 साहिबज़ादा फ़रहान T20I में जसप्रीत बुमराह के ख़िलाफ़ तीन छक्के लगा चुके हैं, जो कि बुमराह के ख़िलाफ़ किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा साहिबज़ादा फ़रहान T20I में जसप्रीत बुमराह के ख़िलाफ़ तीन छक्के लगा चुके हैं, जो कि बुमराह के ख़िलाफ़ किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा सर्वाधिक है। फ़रहान ने इस एशिया कप में बुमराह के ख़िलाफ़ तीन पारियों में 34 गेंदों पर 51 रन बनाए, जिसमें इन तीन छक्कों के अलावा छह चौके भी शामिल हैं।