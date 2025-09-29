तिलक के अर्धशतक से भारत ने नौवीं बार जीता एशिया कप

भारत 150/5 (तिलक 69*, दुबे 33, अशरफ़ 3-33) ने पाकिस्तान 146 (फ़रहान 57, फ़ख़र 46, कुलदीप 4-30) को पांच विकेट से हराया

फ़रहान ने 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ दूसरी बार 50 रनों का आंकड़ा छूने के लिए पांच चौके और दो छक्के लगाए। अर्धशतक पूरा करने के बाद फ़रहान ने वरुण चक्रवर्ती को लांग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का लगाया और उसके बाद अगली ही गेंद पर डीप विकेट को कैच दे बैठे। अधिक आक्रामकता दिखाना उन्हें भारी पड़ गया और 10वें ओवर की चौथी गेंद पर चक्रवर्ती ने भारत को पहली सफलता दिलाई।

113 के स्कोर पर सईम अयूब के रूप में पाकिस्तान को दूसरा झटका लगा और इसके बाद भारतीय स्पिनर्स के जाल में एक के बाद एक पाकिस्तानी बल्लेबाज फंसते चले गए। फ़ख़र ने 35 गेंदों में 46 रन बनाए। इसके बाद पाकिस्तान की बल्लेबाज़ी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। पहले दो ओवर में काफ़ी महंगे रहे कुलदीप ने अपने अंतिम ओवर में केवल एक रन देते हुए तीन विकेट चटका दिए। केवल 28 रन के भीतर ही पाकिस्तान के आठ बल्लेबाज़ पवेलियन लौट गए।

बुमराह ने आख़िरी दो विकेट निकालते हुए पाकिस्तान की पारी का अंत 146 के स्कोर पर किया और वे पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल सके। पाकिस्तान ने 33 रनों के भीतर नौ विकेट गंवाए थे जो ये दिखाता है कि उनकी पारी किस तरह पटरी से नीचे उतर गई। पहले तीन बल्लेबाज़ों के अलावा पाकिस्तान का कोई अन्य बल्लेबाज़ दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाया।

दो विकेट जल्दी गिरने के बाद शुभमन गिल से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने भी अपना विकेट फेंक दिया। जब गिल आउट हुए तो कमेंट्री कर रहे दिग्गज़ सुनील गावस्कर ने कम से कम तीन बार "भारत ये मैच फेंक रहा है" को दोहराया था। पावरप्ले में ही 20 के स्कोर पर तीन विकेट गिर जाने के बाद भारत को एक साझेदारी की आवश्यकता थी। तिलक और संजू सैमसन ने वो साझेदारी बनाई। पहली 60 गेंदों में भारत ने 58 रन बनाए अंतिम 60 गेंदों में उनको 89 रनों की जरूरत थी। इस बीच सैमसन को एक जीवनदान भी मिला था, लेकिन वह इसका लाभ नहीं ले सके।

21 गेंदों में 24 रन बनाकर वह अबरार अहमद का शिकार बने और तिलक के साथ अर्धशतकीय साझेदारी का अंत हुआ। अगले दो ओवर में भारत केवल सात रन बना सका और आवश्यक रन-रेट 11 के क़रीब पहुंच गया। 15वें में हारिस रऊफ़ को 17 और 16वें में अबरार को 11 रन मारते हुए तिलक और दुबे ने भारत की वापसी कराई। इसी बीच तिलक ने 43 गेंदों में अपना पचासा पूरा किया। अंतिम 18 गेंदों में भारत को जीत के लिए 30 रन चाहिए था। रऊफ़ के ओवर से 13 रन निकालते हुए भारत ने मैच को क़रीबी बनाया।