IND vs PAK Live: अर्धशतक लगाने के बाद चक्रवर्ती का शिकार बने फ़रहान

पावरप्ले की समाप्ति हो चुकी है और पाकिस्तान की टीम लगातार कोशिश के बावजूद भी तेज़ी से रन नहीं बना पा रही है। पावरप्ले की आख़िरी गेंद पर फ़रहान ने अक्षर पटेल को चौका मारा और इस तरह से पहले छह ओवर में पाकिस्तान ने 45 रन बनाए। हालांकि इस दौरान एक सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया है। इससे पहले 2021 T20 विश्व कप के दौरान पाकिस्तान की टीम ने भारत के ख़िलाफ़ पावरप्ले में एक भी विकेट नहीं गंवाया था।