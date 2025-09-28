IND vs PAK Live: अर्धशतक लगाने के बाद चक्रवर्ती का शिकार बने फ़रहान

लाइव
IND vs PAK Live: अर्धशतक लगाने के बाद चक्रवर्ती का शिकार बने फ़रहानBy नीरज पाण्डेय
चक्रवर्ती ने दिलाई भारत को पहली सफलता
फ़रहान ने 35 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ दूसरी बार 50 रनों का आंकड़ा छूने के लिए पांच चौके और दो छक्के लगाए। पहले ओवर से ही फ़रहान ने आक्रामक तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे और पावरप्ले के बाद पाकिस्तान ने तेज़ी से रन बनाना भी शुरू किया है। पावरप्ले के बाद तीन ओवरों में पाकिस्तान ने 33 रन जोड़ लिए थे जिसमें कुलदीप यादव के दो ओवर में 23 रन आए थे।
अर्धशतक पूरा करने के बाद फ़रहान ने वरुण चक्रवर्ती को लांग ऑन के ऊपर से एक बड़ा छक्का लगाया और उसके बाद अगली ही गेंद पर डीप विकेट को कैच दे बैठे। अधिक आक्रामकता दिखाना उन्हें भारी पड़ गया और 10वें ओवर की चौथी गेंद पर भारत को पहली सफलता मिली। फिलहाल पाकिस्तान को एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी है और वे बड़े स्कोर की ओर जरूर देखेंगे।
3 साहिबजादा फ़रहान ऐसे पहले बल्लेबाज़ हैं, जिन्होंने T20I में जसप्रीत बुमराह पर तीन छक्के मारे हैं
पावरप्ले समाप्त, भारत की कसी गेंदबाज़ी
पावरप्ले की समाप्ति हो चुकी है और पाकिस्तान की टीम लगातार कोशिश के बावजूद भी तेज़ी से रन नहीं बना पा रही है। पावरप्ले की आख़िरी गेंद पर फ़रहान ने अक्षर पटेल को चौका मारा और इस तरह से पहले छह ओवर में पाकिस्तान ने 45 रन बनाए। हालांकि इस दौरान एक सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया है। इससे पहले 2021 T20 विश्व कप के दौरान पाकिस्तान की टीम ने भारत के ख़िलाफ़ पावरप्ले में एक भी विकेट नहीं गंवाया था।
पहले 6 में से दो ओवर स्पिनर्स ने किए हैं और दोनों ने ही पाकिस्तानी ओपनर्स को परेशान किया है। पावरप्ले में दुबे ने दो अच्छे ओवर निकाले लेकिन बुमराह दो ओवर में 18 रन देकर महंगे साबित हुए। हालांकि अब फ़ील्ड खुलने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज़ों के लिए रन बनाना और भी मुश्किल होगा। इसी वजह से इस मैच में बीच के ओवर काफी अहम होने वाले हैं।
दुबे की शानदार शुरूआत
हार्दिक की अनुपस्थिति में दुबे ने पारी का पहला ओवर डाला और उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाज़ी की। भले ही इस ओवर से एक चौका आया लेकिन अधिकतर गेंद पर उन्होंने बल्लेबाज़ को ख़ामोश रखने में कामयाबी हासिल की। केवल चार रन देकर उन्होंने एक अच्छा ओवर निकाला। पहले दो ओवर में 11 गेंदों का सामना साहिबज़ादा फ़रहान ने किया है और इस पर उन्होंने दो चौकों की मदद से 10 रन बनाए हैं।
लगभग हर गेंद पर ही उन्होंने बल्ला चलाया है और 50 प्रतिशत से अधिक गेंद को वह कनेक्ट नहीं कर पाए हैं। भले ही उन्हें दो चौके मिले हैं लेकिन अब तक उनकी बल्लेबाज़ी में स्थिरता की जगह असहजता दिखाई दे रही है।
0 बार दुबे ने किसी भी फ़ॉर्मेट में गेंदबाज़ी की शुरूआत की थी। हालांकि, आज उन्होंने पहला ओवर डालकर अपने इस डक का अंत किया है।
क्या पाकिस्तान तोड़ पाएगा भारत का दबदबा?
भारत और पाकिस्तान के बीच T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में अब तक 15 मुक़ाबले खेले गए हैं। इस दौरान भारतीय टीम को 12 मैच में जीत मिली है। पाकिस्तान की टीम सिर्फ तीन मुक़ाबले अपने नाम कर पाई है। दोनों टीमों के बीच खेले गए आख़िरी 5 T20 मुक़ाबलों में भारतीय टीम ने सभी मैच अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान एक भी मुक़ाबले में जीत दर्ज नहीं कर पाई है।
ये है दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
पाकिस्तान : साहिबज़ादा फ़रहान, फ़ख़र ज़मान, सईम अयूब, सलमान आग़ा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, शाहीन शाह अफ़रीदी, मोहम्मद नवाज़, हारिस रउफ़, अबरार अहमद
भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह
हार्दिक बाहर, भारत की गेंदबाज़ी
शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि टॉस के समय दो प्रजेंटर मौजूद हों। रवि शास्त्री ने भारतीय कप्तान और वकार युनिस ने पाकिस्तानी कप्तान से सवाल पूछे। खैर भारतीय फैंस के लिए बुरी खबर है कि हार्दिक पंड्या आज का मैच नहीं खेल रहे हैं।
अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को बाहर किया गया है। रिंकू सिंह और शिवम दुबे की वापसी हो रही है। रिंकू टूर्नामेंट में पहला मैच खेलेंगे।
अब तक दुबई में जितने भी भारत-पाकिस्तान T20I मुक़ाबले हुए हैं, दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने वाली टीम जीती है
पाकिस्तान के पास क्या-क्या विकल्प हैं ?
पाकिस्तान अब तक इस संस्करण में भारत के सामने कुछ ख़ास चुनौती पेश नहीं कर पाया है लेकिन क्या फ़ाइनल में पाकिस्तान को कहां सुधार करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान की टीम के हर पहलू पर दन्याल रसूल ने प्रकाश डाला है, आप यह लेख यहां पढ़ सकते हैं।
क्या हार्दिक मिस करेंगे आज का मैच?
हार्दिक पांड्या आज ज़्यादातर समय मैदान के किनारे ही बैठे दिखाई दिए, अपने साथियों को प्रैक्टिस करते हुए देखते रहे। उनके खाते में चार पारियों में 48 रन और चार विकेट हैं, जो सुनने में बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लगता। लेकिन उनकी ऑलराउंड क्षमता टीम को ऐसा संतुलन देती है जिसे दोहराना बेहद मुश्किल है। अगर वह बाहर होते हैं तो भारत के लिए यह निश्चित ही एक झटका होगा।
आज अधिक भीड़ होने की है उम्मीद
मैदान पर मौजूद शशांक बता रहे हैं कि आज काफ़ी भीड़ उमड़ने वाली है। ऑनलाइन टिकट पूरे बिके बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी फिजिकल टिकट बेचे जा रहे हैं। इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज के मैच में भीड़ पिछले मैचों की अपेक्षा अधिक होने वाली है। शशांक ने यह भी बताया है कि शायद दोनों कप्तानों के बीच ट्रॉफ़ी फ़ोटोशूट न हो। भारतीय टीम इस समय वॉर्म अप कर रही है जबकि पाकिस्तान की टीम फ़ुटबॉल खेल रही है।
भारत-पाक फ़ाइनल में आपका स्वागत है
नमस्कार स्वागत है आपका ESPNcricinfo हिंदी के इस लाइव ब्लॉग में। भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार एशिया कप का फ़ाइनल होने जा रहा है। चार दशक से अधिक के लंबे इस टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार ये दो चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें फ़ाइनल में भिड़ती हुई नजर आएंगी। ग्रुप स्टेज और सुपर 4 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था लेकिन फ़ाइनल मुक़ाबला एकदम अलग होगा। दोनों ही टीमों के ऊपर दबाव होगा क्योंकि इस मैच पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी।
