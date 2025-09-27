चोटिल हार्दिक बाहर होते हैं तो अर्शदीप का खेलना तय
भारत बनाम पाकिस्तान फ़ाइनल से जुड़ी संभावित एकादश पर एक नज़र
भारत और पाकिस्तान एशिया कप के 41 साल के इतिहास में पहली बार फ़ाइनल में रविवार को आमने-सामने होने जा रही हैं। दोनों ही टीमों की गेंदबाज़ी कमाल कर रही है, लेकिन दोनों ही टीमों में कुछ बल्लेबाज़ हैं जिनका फ़ॉर्म में आना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस मैच की संभावित एकादश और पिच रिपोर्ट पर एक नज़र डालते हैं।
संभावित एकादश
पाकिस्तान को लगातार दो मुक़ाबलों में जीत मिली है। ऐसे में टीम प्रबंधन प्लेइंग इलेवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहेगा। टीम के बल्लेबाज़ जो अच्छे लय में नहीं हैं, उनसे फ़ाइनल मुक़ाबले में बहुत उम्मीदें होंगी। टीम के गेंदबाज़ पिछले दो मुकाबलों में अच्छी लय में नज़र आए हैं।
पाकिस्तान की संभावित एकादश: सैम अयूब, साहिबज़ादा फ़रहान, फ़ख़र ज़मान, आगा सलमान (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ़, शाहीन अफ़रीदी, हारिस रउफ़ और अबरार अहमद।
फ़ाइनल में जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी तय है। वहीं, हार्दिक पांड्या चोटिल हैं। अगर वह फ़ाइनल नहीं खेलते हैं तो अर्शदीप सिंह फ़ाइनल मुक़ाबले में नजर आ सकते हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव जो पूरे टूर्नामेंट में लय में नज़र नहीं आए हैं, उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद होगी।
भारत की संभावित एकादश: शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान),संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह।
पिच और परिस्थिति
दुबई में पिछले कुछ मैचों में देखने को मिला है कि यहां पर शुरुआत में स्विंग देखने को मिलती है। हालांकि पिच बल्लेबाज़ी के लिए बहुत अच्छी हो गई हैं। 160-170 यहां पर पार स्कोर माना जा सकता है, लेकिन जिस तरह से श्रीलंका ने कल यहां पर बल्लेबाज़ी की है, उससे साफ़ है कि दूसरी पारी में ओस आने की वजह से बल्लेबाज़ी करना और भी आसान हो गया है। जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वह पहले गेंदबाज़ी करने का फ़ैसला कर सकती है। मौसम पिछले मैचों की ही तरह यहां गर्म रहने की उम्मीद है।