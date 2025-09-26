मैच (14)
स्टंप्स • 9:30 AM पर मैच शुरू
70वां मैच, लीड्स, September 24 - 27, 2025, County Championship Division One
दिन 2 - यॉर्कशायर 32 रन से पीछे

यॉर्कशायर के लिए मयंक अग्रवाल ने जड़ा बड़ा शतक

इससे पहले वह तीन में से दो पारियों में शून्य पर आउट हुए थे

Mayank Agarwal celebrates reaching his hundred, Yorkshire vs Durham, County Championship, Headingley, September 25, 2025

शतक पूरा करने के बाद मयंक अग्रवाल  •   Allan McKenzie/SWPIx.com

यॉर्कशायर 314/5 (अग्रवाल 175, लिथ 69) डरहम 346 (रेन 101, व्हाइट 5-69) से 32 रन पीछे
भारतीय बल्लेबाज़ मयंक अग्रवाल ने डरहम के ख़िलाफ़ यॉर्कशायर के लिए हेडिंग्ली में एक बेहतरीन शतक लगाया। इस शतक की मदद से उनकी टीम पहली पारी की बढ़त लेने की कगार पर है, ताकि वे रेलिगेशन से बचने की उम्मीद कर सके। यह यॉर्कशायर का इस काउंटी सीज़न आख़िरी मैच है।
धूप भरे लीड्स के मैदान में यह बल्लेबाजों का दिन था, जहां दो खिलाड़ियों ने शतक लगाए। पहले डरहम के ऑलराउंडर बेन रेन ने अपने पहले दिन के स्कोर नाबाद 87 रनों से आगे खेलना शुरू किया और 101 रन बनाए। यॉर्कशायर के लिए नई गेंद के गेंदबाज़ जैक व्हाइट ने 69 रन देकर 5 विकेट लिए।
अग्रवाल ने अपनी 195 गेंदों की पारी में 20 चौके और 5 छक्के लगाए और सलामी बल्लेबाज़ ऐडम लिथ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 127 रनों की साझेदारी की। लिथ ने अपने 38वें जन्मदिन पर 69 रन की पारी खेली।
अच्छे बल्लेबाजी हालात होने के बावजूद, लिथ और अग्रवाल को सतर्क रहकर खेलना पड़ा। वे सजग रहे, लेकिन रन भी बनाए। लिथ ने ऑफ़ साइड में बेहतरीन शॉट लगाए और अग्रवाल शुरू से लय में थे। इससे पहले यॉर्कशायर के लिए तीन पारियों में दो शून्य रहे थे।
लिथ ने 102 गेंदों में जबकि अग्रवाल ने 84 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। अग्रवाल ने अफ़ग़ान ग़फ़ारी की गेंद पर सीधा छक्का लगाकर पचासा पूरा किया। इसके थोड़ी देर बाद ग़फ़ारी ने लिथ को स्लिप में पॉट्स के हाथों कैच कराया। अग्रवाल ने फिर ग़फ़ारी पर हमला बोला और चाय से पहले उन पर तीन और छक्के जड़े। इसमें दो छक्का एक ही ओवर में सीधी बाउंड्री पर था, जबकि उन्होंने एक मिडविकेट के ऊपर से मैक्सिमम हिट मारा। उन्होंने 122 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जिसमें दूसरा 50 सिर्फ़ 38 गेंदों में आया।
एक तरफ़ अग्रवाल रन बना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ़ यॉर्कशायर के विकेट गिरते जा रहे थे। उनके कप्तान जॉनी बेयरस्टो गोल्डेन डक पर आउठ हुए। वहीं दूसरे छोर पर अग्रवाल की मौजूदगी ने स्थिति संभाले रखी। उन्होंने 176 गेंदों में अपना 150 पूरा किया।
ग़फ़ारी ने आख़िरकार बदला लिया, जब 34 साल के अग्रवाल ने उनकी गेंद पर लॉन्ग-ऑन पर कैच थमा दिया। इसके बाद मैथ्यू रेविस और जॉर्ज हिल के बीच नाबाद 34 रन की साझेदारी हुई। वे क्रमशः 28 और 23 रन पर तीसरे दिन की शुरुआत करेंगे।
यॉर्कशायर पारी
खिलाड़ीRb
ए लिथ
कैच69127
एफ़ बीन
lbw118
एम अग्रवाल
कैच175195
जेम्स व्हार्टन
बोल्ड752
जे एम बेयरस्टो
कैच01
एम रेविस
नाबाद2886
जी हिल
नाबाद2337
अतिरिक्त(b 1, lb 10)
कुल314(5 विकेट; 86 Ovs)
