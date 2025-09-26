टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार होगा भारत बनाम पाकिस्तान फ़ाइनल
दुबई में एक अहम रोमांचक मुक़ाबले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराया
पाकिस्तान की धीमी शुरुआत
देवरायण मुथु ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।
ओवर 20 • बांग्लादेश 124/9पाकिस्तान की 11 रन से जीत
|खिलाड़ी
|R
|b
|कैच
|18
|15
|कैच
|0
|2
|कैच
|5
|10
|कैच
|11
|10
|कैच
|16
|21
|कैच
|30
|25
|कैच
|5
|9
|बोल्ड
|10
|11
|नाबाद
|16
|11
|बोल्ड
|4
|2
|नाबाद
|6
|4
|अतिरिक्त
|(b 1, lb 2)
|कुल
|124(9 विकेट; 20 Ovs)
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|भारत
|2
|2
|0
|4
|1.357
|पाकिस्तान
|3
|2
|1
|4
|0.329
|बांग्लादेश
|3
|1
|2
|2
|-0.831
|श्रीलंका
|2
|0
|2
|0
|-0.590
|टीम
|M
|W
|L
|अंक
|NRR
|श्रीलंका
|3
|3
|0
|6
|1.278
|बांग्लादेश
|3
|2
|1
|4
|-0.270
|अफ़ग़ानिस्तान
|3
|1
|2
|2
|1.241
|हॉन्ग कॉन्ग
|3
|0
|3
|0
|-2.151