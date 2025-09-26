टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार होगा भारत बनाम पाकिस्तान फ़ाइनल

पाकिस्‍तान 135/8 (मोहम्‍मद हारिस 31, तसकीन अहमद 3/28) ने बांग्लादेश 124/9 (शमीम हुसैन 30, शाहीन शाह अफ़रीदी 3/17, हारिस रउफ़ 3/33) को 11 रन से हराया

यह उन अजीबोगरीब मैचों में से एक था जहां ज़्यादा छक्के लगाने वाली टीम हार जाती है। अपनी पूरी पारी के दौरान, पाकिस्तान सिर्फ़ पांच छक्के ही लगा पाया था। बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने दसवें ओवर तक पाकिस्तान के छक्कों की बराबरी कर ली और सात छक्के जड़ दिए। आख़िरी ओवर में रिशाद हुसैन ने लांग ऑन पर एक ज़ोरदार छक्का लगाया जिससे आख़ि‍री दो गेंदों पर 12 रनों की ज़रूरत थी और एक विकेट बचा था, लेकिन वह बांग्लादेश को जीत नहीं दिला पाए।

पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों को भी शाम में इसी तरह की असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके निचले मध्यक्रम ने टीम को 135 के स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाज़ों को कमबैक करने का मौक़ा मिल गया। अंत में यह बांग्लादेश के लिए 11 रन अधिक साबित हुआ। पाकिस्‍तान के लिए अफ़रीदी और हारिस रउफ़ ने 3-3 विकेट अपने नाम किए।

पाकिस्‍तान की धीमी शुरुआत

बुधवार को भारत के ख़‍िलाफ़ आराम करने वाले तसकीन अहमद ने गुरुवार को शानदार प्रदर्शन किया और फ़ॉर्म में चल रहे साहिबज़ादा फ़रहान को 4 रन पर आउट किया। वह शाकिब अल हसन और मुस्तफ़‍िजु़र रहमान के बाद 100 T20I विकेट लेने वाले तीसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए।

अगले ओवर में, टीम में वापस आने वाले ऑफ़ स्पिनर महेदी हसन ने अयूब को मिडऑन पर कैच करा दिया। यह एशिया कप में अयूब का छह पारियों में चौथा शून्य और 45 T20I अंतरराष्ट्रीय पारियों में नौवां शून्य था। इस प्रारूप में पाकिस्तान के लिए केवल उमर अकमल (79 पारियों में दस) ही इससे ज़्यादा शून्य पर आउट हुए हैं।

फ़ख़र ज़मान का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने पावरप्ले में 18 गेंद केवल 12 रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान ने केवल 27 रन बनाए। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में केवल हांगकांग ने ही पावरप्ले में उनसे कम रन बनाए हैं।