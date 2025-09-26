मैच (17)
परिणाम
17वां मैच (N), दुबई, September 25, 2025, पुरूष T20 एशिया कप
पिछलाअगला

पाकिस्तान की 11 रन से जीत

प्लेयर ऑफ़ द मैच
19 (13) & 3/17
shaheen-shah-afridi
क्रिकइंफ़ो बहुमूल्य खिलाड़ी
shaheen-shah-afridi
रिपोर्ट

टूर्नामेंट के 41 साल के इतिहास में पहली बार होगा भारत बनाम पाकिस्तान फ़ाइनल

दुबई में एक अहम रोमांचक मुक़ाबले में पाकिस्‍तान ने बांग्‍लादेश को 11 रनों से हराया

देवरायण मुथु
25-Sep-2025 • 50 mins ago
Saim Ayub had another good outing with the ball, Bangladesh vs Pakistan, Men's T20 Asia Cup, Dubai, September 25, 2025

Saim Ayub had another good outing with the ball  •  AFP/Getty Images

पाकिस्‍तान 135/8 (मोहम्‍मद हारिस 31, तसकीन अहमद 3/28) ने बांग्लादेश 124/9 (शमीम हुसैन 30, शाहीन शाह अफ़रीदी 3/17, हारिस रउफ़ 3/33) को 11 रन से हराया
40 साल से ज़्यादा समय लग गया, लेकिन आख़‍िरकार वो मुक़ाबला हमारे सामने है : भारत-पाकिस्तान एशिया कप फ़ाइनल। दुबई की इस्तेमाल हो चुकी पिच पर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 135 रनों का बचाव करते हुए पाकिस्तान ने फ़ाइनल में जगह बनाई।
शाहीन शाह अफ़रीदी के तीन पावरप्ले ओवरों में दो विकेट लेने के बाद पाकिस्तानी स्पिनरों ने तेज़ टर्न और ग्रिप हासिल करते हुए दबाव को और बढ़ा दिया। एशिया कप में छह पारियों में अपने चौथे शून्य पर आउट होने के बाद सैम अयूब ने दो विकेट चटकाए और बांग्लादेश की रन गति पर ज़रूरी दबाव को बनाए रखा।
यह उन अजीबोगरीब मैचों में से एक था जहां ज़्यादा छक्के लगाने वाली टीम हार जाती है। अपनी पूरी पारी के दौरान, पाकिस्तान सिर्फ़ पांच छक्के ही लगा पाया था। बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने दसवें ओवर तक पाकिस्तान के छक्कों की बराबरी कर ली और सात छक्के जड़ दिए। आख़िरी ओवर में रिशाद हुसैन ने लांग ऑन पर एक ज़ोरदार छक्का लगाया जिससे आख़ि‍री दो गेंदों पर 12 रनों की ज़रूरत थी और एक विकेट बचा था, लेकिन वह बांग्लादेश को जीत नहीं दिला पाए।
पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों को भी शाम में इसी तरह की असफलता का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके निचले मध्यक्रम ने टीम को 135 के स्कोर तक पहुंचाया, जिसके बाद पाकिस्तानी गेंदबाज़ों को कमबैक करने का मौक़ा मिल गया। अंत में यह बांग्लादेश के लिए 11 रन अधिक साबित हुआ। पाकिस्‍तान के लिए अफ़रीदी और हारिस रउफ़ ने 3-3 विकेट अपने नाम किए।

पाकिस्‍तान की धीमी शुरुआत

बुधवार को भारत के ख़‍िलाफ़ आराम करने वाले तसकीन अहमद ने गुरुवार को शानदार प्रदर्शन किया और फ़ॉर्म में चल रहे साहिबज़ादा फ़रहान को 4 रन पर आउट किया। वह शाकिब अल हसन और मुस्तफ़‍िजु़र रहमान के बाद 100 T20I विकेट लेने वाले तीसरे बांग्लादेशी खिलाड़ी बन गए।
अगले ओवर में, टीम में वापस आने वाले ऑफ़ स्पिनर महेदी हसन ने अयूब को मिडऑन पर कैच करा दिया। यह एशिया कप में अयूब का छह पारियों में चौथा शून्य और 45 T20I अंतरराष्ट्रीय पारियों में नौवां शून्य था। इस प्रारूप में पाकिस्तान के लिए केवल उमर अकमल (79 पारियों में दस) ही इससे ज़्यादा शून्य पर आउट हुए हैं।
फ़ख़र ज़मान का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने पावरप्ले में 18 गेंद केवल 12 रन बनाए, जिसमें पाकिस्तान ने केवल 27 रन बनाए। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट में केवल हांगकांग ने ही पावरप्ले में उनसे कम रन बनाए हैं।
फरहान और अयूब के कैच लेने के बाद, रिशाद हुसैन ने गेंद से अपना दबदबा कायम किया और अपनी कलाई की स्पिन से फ़खर (20 गेंदों पर 13 रन) और हुसैन तलत (7 गेंदों पर 3 रन) को लगातार ओवरों में आउट किया। जब मुस्तफ़‍िजु़र ने कप्तान सलमान आगा को अपनी ख़ास ऑफ़ कटर से विकेट के पीछे से इनसाइड एज पर आउट किया, तब 11वें ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 5 विकेट पर 49 रन था। इसके बाद मोहम्‍मद हारिस के 31 और मोहम्‍मद नवाज़ के 25 और अफ़रीदी के 19 रनों के योगदान से पाकिस्‍तान किसी तरह 135 रनों तक पहुंचने में कामयाब रहा।
Shaheen Shah AfridiHaris RaufBangladeshPakistanPakistan vs BangladeshMen's T20 Asia Cup

देवरायण मुथु ESPNcricinfo में सब एडिटर हैं।

Language
Hindi
जीत की संभावना
पाकिस्तान 100%
पाकिस्तानबांग्लादेश
100%50%100%पाकिस्तान पारीबांग्लादेश पारी

ओवर 20 • बांग्लादेश 124/9

पाकिस्तान की 11 रन से जीत
स्मार्ट स्टैट्स द्वारा संचालित
मैच कवरेज
मैच न्यूज़

बांग्लादेश पारी
खिलाड़ीRb
एम एस हसन
कैच1815
परवेज़ हुसैन इमॉन
कैच02
एम टी हृदोय
कैच510
महेदी हसन
कैच1110
एन हसन
कैच1621
शमीम हुसैन
कैच3025
जे अली
कैच59
टी एच साकिब
बोल्ड1011
रिशाद हुसैन
नाबाद1611
तसकीन
बोल्ड42
एम रहमान
नाबाद64
अतिरिक्त(b 1, lb 2)
कुल124(9 विकेट; 20 Ovs)
<1 / 3>

पुरूष T20 एशिया कप

Super Fours
टीमMWLअंकNRR
भारत22041.357
पाकिस्तान32140.329
बांग्लादेश3122-0.831
श्रीलंका2020-0.590
Group A
टीमMWLअंकNRR
भारत33063.547
पाकिस्तान32141.790
UAE3122-1.984
ओमान3030-2.600
Group B
टीमMWLअंकNRR
श्रीलंका33061.278
बांग्लादेश3214-0.270
अफ़ग़ानिस्तान31221.241
हॉन्ग कॉन्ग3030-2.151
पूरी तालिका