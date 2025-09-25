मैच (16)
ख़बरें

वर्चुअल सेमीफ़ाइनल में क्या हो सकता है बांग्लादेश और पाकिस्तान का एकादश?

पिच रिपोर्ट क्या कहती है, जानिए हमारे इस प्रीव्यू मे

ESPNcricinfo स्टाफ़
25-Sep-2025 • 2 hrs ago
Saim Ayub finally found some form after three straight ducks, India vs Pakistan, Super Fours, Asia Cup, Dubai, September 21, 2025

सईम अयूब के लिए इस एशिया कप में रन बनाना मुश्किल रहा है  •  AFP/Getty Images

एशिया कप 2025 के गुरूवार के सुपर फ़ोर के मैच में बांग्लादेश का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों ने सुपर फ़ोर में एक-एक मैच जीता है, जबकि फ़ाइनल में पहुंच चुकी भारत ने दोनों टीमों को हराया है। ऐसे में इस मैच को जीतकर दोनों टीमें फ़ाइनल में पहुंचना चाहेंगी।

टीम समाचार

बांग्लादेशी टीम में लिटन दास और तस्कीन अहमद की वापसी की संभावना है। ऐसे में परवेज़ हुसैन ईमॉन और मोहम्मद सैफ़ुद्दीन को उनकी जगह बाहर किया जा सकता है।
वहीं पाकिस्तान हसन नवाज़ को वापस ला सकता है। इसके अलावा सइम अयूब की जगह ख़ुशदिल शाह को शामिल किया जा सकता है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में पांच मैचों में सिर्फ़ 23 रन बनाए हैं।
पाकिस्तान (संभावित): 1 साहिबज़ादा फ़रहान, 2 फ़ख़र ज़मान, 3 सईम अय्यूब, 4 सलमान आग़ा (कप्तान), 5 हुसैन तलत, 6 मोहम्मद हारिस (wk), 7 मोहम्मद नवाज़, 8 फ़हीम अशरफ़, 9 शाहीन शाह अफ़रीदी, 10 हारिस रऊफ़, 11 अबरार अहमद

पिच और हालात: टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करना दुबई का मंत्र

दुबई की पिच अब भी धीमी है और पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीम के लिए थोड़ी मुश्किल बनी हुई है। हालांकि एक दिन पहले ही भारत ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पहले बल्लेबाज़ी करते हुए जीत हासिल की है। गर्मी के कारण भी टीमों के पहले फ़ील्डिंग करने की संभावना है।
