लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज़ अर्धशतक जड़ने वाले भारतीय बने सरफ़राज़ ख़ान

सरफ़राज़ ख़ान ने महाराष्ट्र के अभिजीत काले और बड़ौदा के अतीत सेठ के संयुक्त रिकॉर्ड को तोड़ा। काले ने 1995 में बड़ौदा के ख़िलाफ़ 16 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था जबकि सेठ ने 2021 में छत्तीसगढ़ के ख़िलाफ़ यह कारनामा किया था।

जयपुर के जयपुरिया विद्यालय ग्राउंड में 217 के लक्ष्य का पीछे करते हुए मुशीर ख़ान और अंगकृष रघुवंशी ने 8.2 ओवर में 57 रनों की साझेदारी करते हुए मुंबई को मज़बूत शुरुआत दिलाई। सरफ़राज़ अपने भाई के आउट होने के बाद बल्लेबाज़ी के लिए आए और उन्होंने आते ही स्पिनरों पर धावा बोल दिया।

उन्होंने पंजाब के कप्तान अभिषेक शर्मा को एक ओवर में तीन छक्के और तीन चौके जड़े और इसके बाद उन्होंने बाएं हाथ के स्पिनर हरप्रीत बराड़ के ख़िलाफ़ पांच गेंदों में 19 रन बटोर लिए। सरफ़राज़ ने महज़ 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया और मंयक मार्कंडे ने जब उन्हें पगबाधा किया तब वह सात चौकों और पांच छक्कों की मदद से 20 गेंदों पर 62 रन बना चुके थे।

लिस्ट ए क्रिकेट में यह चौथा सबसे तेज़ अर्धशतक है। सबसे तेज़ अर्धशतक श्रीलंका के कौशल्या वीरारत्ने के नाम है जिन्होंने 2005-06 के सीज़न में यह कारनामा किया था।

सरफ़राज़ इस समय जारी विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में मुंबई के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं, उन्होंने छह पारियों में 75.75 की औसत और 190.56 के स्ट्राइक रेट से 303 रन बनाए हैं। 31 दिसंबर को उन्होंने गोवा के ख़िलाफ़ 157 रनों की पारी खेली थी और इससे पहले उन्होंने उत्तराखंड के ख़िलाफ़ अर्धशतक लगाया था। मुंबई पहले ही टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में प्रवेश कर चुका है और ग्रुप सी की अंक तालिका को मुंबई के द्वारा शीर्ष पर समाप्त करने की भी संभावना है।