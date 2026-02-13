तीन बदलाव के साथ USA की बल्लेबाज़ी, नीदरलैंड्स में एक बदलाव

नीदरलैंड्स: 1 माइकल लेविट, 2 मैक्स ओ'डाउड, 3 बास ड लीडे, 4 कॉलिन एकरमैन, 5 स्कॉट एड्वर्ड्स( विकेटकीपर और कप्तान), 6 ज़ैक लायन-काचेट, 7 लोगान वान बीक, 8 आर्यन दत्त, 9रोलॉफ़ वैन डर मर्व, 10 काइल क्लाइन, 11 फ़्रेड क्लासन

संयुक्त राज्य अमेरिका: 1 मोनांक पटेल (कप्तान), 2 शयान जहांगीर, 3 साईतेजा मुक्कामल्ला, 4 मिलिंद कुमार, 5संजय कृष्णमूर्ति, 6 शुभम रांजने, 7 हरमीत सिंह, 8 मोहम्मद मोहसिन, 9 शैडली वान शाल्कविक, 10 नॉस्थुश केनजिगे, 11 अली ख़ान

एड्वर्ड्स ने कहा कि पिच बल्लेबाज़ी के लिए अच्छी है और बाद में ओस आने की संभावना को देखते हुए उन्होंने पहले गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है। नीदरलैंड्स की टीम में एक बदलाव है।