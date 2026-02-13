T20 World 2026 Cup UAE vs CAN: कनाडा की पहले बल्लेबाज़ी, UAE में दो बदलाव

UAE XI: 1 आर्यांश शर्मा (विकेटकीपर), 2 मुहम्मद वसीम (कप्तान), 3 अलीशान शराफ़ू, 4 मयंक कुमार, 5 सोहैब ख़ान, 6 हर्षित कौशिक, 7 मुहम्मद अरफ़ान, 8 मुहम्मद फ़ारूक़, 9 हैदर अली, 10 जुनैद सिद्दीकी, 11 मुहम्मद जवादुल्लाह