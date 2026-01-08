न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे के लिए श्रेयस अय्यर को मिली हरी झंडी

सर्जरी से गुजरने के बाद तिलक वर्मा न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पहले तीन T20I मैचों से बाहर हो गए हैं। BCCI ने रिलीज़ जारी करते हुए बताया, "गुरुवार की सुबह तिलक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और शुक्रवार को वह हैदराबाद वापस जाएंगे। उनकी हालत स्थिर है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वह फिजिकल और स्किल ट्रेनिंग वापस शुरू करेंगे। ट्रेनिंग पर वापस आने के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए आख़िरी दो T20I में उनके खेलने को लेकर निर्णय लिया जाएगा।"