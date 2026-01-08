न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे के लिए श्रेयस अय्यर को मिली हरी झंडी
सर्जरी के बाद गुरुवार को अस्पताल से छुट्टी पाए तिलक वर्मा पहले तीन T20I मैचों से हुए बाहर
श्रेयस अय्यर को न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज़ के लिए भारतीय टीम टीम का हिस्सा बनने की मंजूरी मिल गई है। श्रेयस को 15 सदस्यीय दल में शामिल तो किया गया था लेकिन उनका खेलना फिटनेस पर तय था। विजय हजारे ट्राफ़ी में खेलते हुए अपनी फिटनेस साबित करने के बाद शुक्रवार को वह भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे। वड़ोदरा में में होने वाले पहले वनडे से केवल दो दिन पहले वह टीम के साथ जुड़ेंगे।
भारत के उपकप्तान श्रेयस को 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में पसली में चोट लगी थी और इसके बाद वह पहली बार भारतीय टीम में वापस आ रहे हैं। इस चोट के कारण वह साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ घरेलू सीरीज़ नहीं खेल पाए हैं।
सर्जरी से गुजरने के बाद तिलक वर्मा न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पहले तीन T20I मैचों से बाहर हो गए हैं। BCCI ने रिलीज़ जारी करते हुए बताया, "गुरुवार की सुबह तिलक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और शुक्रवार को वह हैदराबाद वापस जाएंगे। उनकी हालत स्थिर है। पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वह फिजिकल और स्किल ट्रेनिंग वापस शुरू करेंगे। ट्रेनिंग पर वापस आने के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए आख़िरी दो T20I में उनके खेलने को लेकर निर्णय लिया जाएगा।"
मुंबई के लिए 82 और 45 रनों की पारियां खेलकर अय्यर ने वापसी के लिए मजबूत इरादे दिखाए हैं। चोट के कारण शार्दुल की अनुपस्थिति में उन्होंने मुंबई की कप्तानी भी की है। भारत के वनडे दल के अधिकतर खिलाड़ी 7 जनवरी को वड़ोदरा पहुंचे हैं। 15 सालों से अधिक के समय के बाद वड़ोदरा में कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेला जाएगा। नए बने कोटांबी स्टेडियम ने महिला वनडे और WPL मैच होस्ट किए हैं।
भारत का वनडे दल
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जाडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल।