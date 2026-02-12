ओमान ने चुनी गेंदबाज़ी, श्रीलंका ने हेमंता को दिया मौक़ा

टॉस जीतने के बाद जतिंदर ने कहा, "पिच में नमी है तो हम परिस्थितियों का लाभ लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि पहले मैच से सीख़ने लायक शायद ही कोई चीज़ होगी तो हमें केवल अपनी बल्लेबाज़ी सुधारनी होगी, बाक़ी चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। वे फुल मेंबर देश हैं तो जाहिर तौर पर अच्छा क्रिकेट खेलेंगे। हमें टेस्ट खेलने वाले देशों के ख़िलाफ़ खेलने का मौक़ा नहीं मिल पाता है तो हमारे लिए यह अपना टैलेंट दिखाने का बेहतरीन समय है। हमने दो बदलाव किए हैं।"

शानका ने कहा, "बल्लेबाज़ी पाकर खुश हैं क्योंकि पिच अच्छी लग रही है। दुर्भाग्य है कि हमारे चैंपियन गेंदबाज़ हसरंगा बाहर हो गए हैं तो हमें वह बदलाव करना ही पड़ा। पिछले मैच में हम अधिक रन बनाना चाहते थे, लेकिन धीमी पिच पर ऐसा हो नहीं सका। उम्मीद है कि आज परिस्थितियां अलग़ होंगी। हमने कुछ प्लान और रणनीतियों के बारे में बात की है तो यदि परिस्थितियों ने साथ दिया तो हम उन्हें अमल में भी ला सकेंगे।"

श्रीलंका (प्लेइंग इलेवन): पतुम निसंका, कमिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, कामिंडु मेंडिस, दसुन शानका (कप्तान), दुशान हेमंथा, दुनिथ वेल्लालागे, दुश्मंता चमीरा, महेश तीक्षणा, मतीशा पथिराना

ओमान (प्लेइंग इलेवन): आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफ़ियान महमूद, नदीम खान, शाह फैसल, जय ओडेद्रा

पिच और परिस्थितियां