अभिषेक को मिली अस्पताल से छुट्टी, खेलने पर गुरुवार को होगा फ़ैसला

अभिषेक को पेट में संक्रमण के चलते दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था

ESPNcricinfo स्टाफ़
Feb 11, 2026, 12:53 PM • 1 hr ago
Abhishek Sharma prepares to bat, India vs USA, T20 World Cup, Mumbai, February 7, 2026

Abhishek Sharma को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है  •  ICC/Getty Images

गुरुवार को दिल्ली में नामीबिया के ख़िलाफ़ भारत के दूसरे ग्रुप मुक़ाबले में अभिषेक शर्मा के खेलने पर भारतीय टीम प्रबंधन मैच से पहले फ़ैसला लेगा। भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा ने मैच की पूर्व संध्या पर प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया कि अभिषेक को असप्ताल से छुट्टी मिल गई है।
तिलक ने कहा, "अभिषेक को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। उनके पेट में समस्या थी इसलिए वह अस्पताल में भर्ती थे। हम आज उनकी स्थिति देखने के बाद यह फ़ैसला कल लेंगे कि वह खेलेंगे या नहीं। हमारे पास निर्णय लेने के लिए अभी एक दिन और है।"
अभिषेक को पेट में संक्रमण के चलते दिल्ली के निजी असप्ताल में भर्ती कराया गया था। मंगलवार को भारत के सहायक कोच रायन टेन डेश्काटे ने कहा था, "अभि (अभिषेक) के पेट में अभी भी कुछ समस्या है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वह ठीक होकर इस मैच के लिए तैयार रहेंगे।"
अभिषेक शर्मा T20 विश्व कप के अपने पहले मुक़ाबले में खाता नहीं खोल पाए थे और पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। इसके बाद अभिषेक फ़ील्डिंग करने नहीं आए थे। भारतीय तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह भी अस्वस्थ होने के चलते USA के ख़िलाफ़ मुक़ाबला नहीं खेल पाए थे।
हालांकि बुमराह ने मंगलवार को अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया और उन्होंने भरपूर गेंदबाज़ी भी की। वहीं वॉशिंगटन सुंदर भी भारतीय दल के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक अगर नामीबिया के ख़िलाफ़ मुक़ाबला नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह पर संजू सैमसन, इशान किशन के साथ पारी की शुरुआत करते नज़र आ सकते हैं।
