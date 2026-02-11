नामीबिया कप्तान इरास्मस: हमें लाइट्स के अंडर अभ्यास का मौक़ा नहीं मिला

भारत के ख़िलाफ़ महत्वपूर्ण मैच से पहले प्रेस कॉन्फ़्रेंस में इरास्मस ने कहा, "हमारे पास नामीबिया में लाइट्स के अंडर अभ्यास करने का इंफ़्रास्ट्रक्चर नहीं है और यह हमारे लिए चुनौती है। और यह मामूली बात भी नहीं है। नेपाल प्रीमियर लीग, ILT20 और विश्व कप के अलावा हमारे खिलाड़ियों के पास लाइट्स के अंडर ज़्यादा खेलने और अभ्यास करने का अनुभव नहीं होता है। हमें इस मैच के लिए भी लाइट्स का अभ्यास नहीं मिला और मुझे नहीं पता कि इसका कारण क्या है। भारत ने दो रात के अभ्यास किए और मैं अभी देख रहा हूं कि कनाडा भी अभी लाइट्स के अंडर में अभ्यास करेगी। अब आपको जो समझना है समझ सकते हैं, लेकिन हम इसे अपने नामिबियाई तरीके से हैंडल करेंगे, मतलब मुक़ाबला करेंगे।"

जब इरास्मस यह बयान दे रहे थे, तब भारत के साथ-साथ कनाडा की टीम भी अरुण जेटली स्टेडियम में लाइट्स के अंडर अभ्यास कर रही थी। कनाडा का मैच शुक्रवार को UAE के ख़िलाफ़ दिल्ली में ही निर्धारित है, जबकि वह दोपहर तीन बजे का मैच है। भारत ने इस मैच से पहले दो अभ्यास सत्रों में हिस्सा लिया और दोनों ही लाइट्स के अंडर हुआ।

इससे पहले नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ हार के बाद जब नामीबिया के कोच क्रेग विलियम्स से अगले मैच की चुनौतियों के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने भी कहा था कि उनके पास लाइट्स में खेलने का अनुभव नहीं है और भारतीय टीम के साथ यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी।