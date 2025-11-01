मैच (27)
विश्व कप लीग 2 (1)
NZ vs ENG (1)
IND-A vs SA-A (1)
रणजी ट्रॉफ़ी (19)
PAK vs SA (2)
AUS vs IND (1)
BAN vs WI (1)
ZIM vs AFG (1)
ख़बरें

श्रेयस अय्यर को अस्पताल से मिली छुट्टी

ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले गए तीसरे वनडे के दौरान अय्यर को गंभीर चोट आई थी

ESPNcricinfo स्टाफ़
01-Nov-2025 • 4 hrs ago
Shreyas Iyer is helped off the ground after taking a pain-causing catch to dismiss Alex Carey, Australia vs India, 3rd ODI, Sydney, October 25, 2025

Shreyas Iyer अभी भारत नहीं लौटेंगे  •  Cricket Australia/Getty Images

भारतीय बल्लेबाज़ श्रेयस अय्यर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीसरे वनडे के दौरान गंभीर चोट लगी थी लेकिन अब उनकी स्थिति स्थिर है और धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं।
BCCI ने अपने ताज़ा बयान में बताया कि 25 अक्तूबर को सिडनी में हुए मैच के दौरान फ़ील्डिंग करते हुए अय्यर के पेट में चोट लगी थी, जिससे उनकी प्लीहा में लकीरनुमा कट और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ। हालांकि इस चोट की गंभीरता को तुरंत पहचानते हुए खून के बहाव को रोक दिया गया था और इलाज आगे जारी रहा।
BCCI के बयान में आगे कहा गया है, "श्रेयस अब स्थिर हैं और अब उनके स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतरी आई है। BCCI की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मिलकर लगातार उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख रही है। उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।"
इसके इतर BCCI ने अपने बयान में डॉ. कोरूश हघीघी और डॉ. दिनशॉ पारडीवाला का आभार जताया है, जिन्होंने अय्यर के इलाज में अहम भूमिका निभाई।
अय्यर अब भी सिडनी में ही रहेंगे और डॉक्टरों के साथ कुछ और चेकअप के बाद ही भारत लौटेंगे। टीम में वापसी की संभावित तारीख़ फिलहाल तय नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि वह पूरी तरह फ़िट होने के बाद ही भारत की यात्रा करेंगे।
सिडनी वनडे में फ़ील्डिंग के दौरान अय्यर को यह चोट तब लगी थी जब वह ऐलेक्स कैरी का कैच लेने के लिए प्वाइंट से पीछे की तरफ़ भागे, और कैच पकड़ने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी पसलियों को थाम लिया। इसके बाद उन्हें मैदान से बाहर ले जाया गया और आगे वह मैच में नहीं लौटे।
Shreyas IyerIndiaAustralia vs IndiaIndia tour of Australia

Terms of Use  •  Privacy Policy  •  Your US State Privacy Rights  •  Children's Online Privacy Policy  •  Interest - Based Ads  •  Do Not Sell or Share My Personal Information  •  Feedback