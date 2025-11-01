श्रेयस अय्यर को अस्पताल से मिली छुट्टी

BCCI ने अपने ताज़ा बयान में बताया कि 25 अक्तूबर को सिडनी में हुए मैच के दौरान फ़ील्डिंग करते हुए अय्यर के पेट में चोट लगी थी, जिससे उनकी प्लीहा में लकीरनुमा कट और अंदरूनी रक्तस्राव हुआ। हालांकि इस चोट की गंभीरता को तुरंत पहचानते हुए खून के बहाव को रोक दिया गया था और इलाज आगे जारी रहा।

BCCI के बयान में आगे कहा गया है, "श्रेयस अब स्थिर हैं और अब उनके स्वास्थ्य में काफ़ी बेहतरी आई है। BCCI की मेडिकल टीम, सिडनी और भारत के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मिलकर लगातार उनके स्वास्थ्य पर नज़र रख रही है। उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।"

इसके इतर BCCI ने अपने बयान में डॉ. कोरूश हघीघी और डॉ. दिनशॉ पारडीवाला का आभार जताया है, जिन्होंने अय्यर के इलाज में अहम भूमिका निभाई।

अय्यर अब भी सिडनी में ही रहेंगे और डॉक्टरों के साथ कुछ और चेकअप के बाद ही भारत लौटेंगे। टीम में वापसी की संभावित तारीख़ फिलहाल तय नहीं की गई है, लेकिन बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि वह पूरी तरह फ़िट होने के बाद ही भारत की यात्रा करेंगे।