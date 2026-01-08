मैच (29)
तिलक वर्मा की हुई सर्जरी, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेलने पर संशय

तिलक T20 विश्व कप दल का भी हिस्सा हैं, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पांच मैचों की T20I सीरीज़ 21 जनवरी को शुरू होगी

ESPNcricinfo स्टाफ़
08-Jan-2026 • 14 hrs ago
Tilak Varma warms up for the Lucknow T20I, India vs South Africa, 4th T20I, Lucknow, December 17, 2025

Tilak Varma भारत के एशिया कप ख़िताबी अभियान का हिस्सा थे और वह फ़ाइनल के प्लेयर ऑफ़ द मैच भी थे  •  Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

मंगलवार को राजकोट में बंगाल के ख़िलाफ़ विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी मुक़ाबले के बाद दर्द की शिकायत के बाद भारतीय बल्लेबाज़ तिलक वर्मा की पेट के निचले हिस्से (लोअर एबडोमन) में सर्जरी की गई है।
तिलक को तत्काल ही स्कैन कराने की सलाह दी गई जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई। अब आने वाले कुछ दिनों में उनके BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने की उम्मीद है। इससे उबरने में और उनकी वापसी की समय का अनुमान उनकी दोबारा जांच के बाद ही लगाया जा सकेगा।
तिलक को हुई इंजरी के समय को देखते हुए 21 जनवरी से शुरू हो रही न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ पांच मैचों की T20I सीरीज़ में उनके न खेल पाने की संभावना प्रबल है। तिलक भारत के T20 विश्व कप दल का भी हिस्सा हैं।
दिसंबर में साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ खेलने के बाद तिलक ने विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी के दो मुक़ाबलों में हैदराबाद का नेतृत्व किया। 3 जनवरी को चंडीगढ़ के ख़िलाफ़ उन्होंने 109 रनों की पारी भी खेली और इसके अलावा मंगलवार को बंगाल के ख़िलाफ़ उन्होंने 34 रन बनाए।
तिलक पिछले छह महीनों से भारत के T20I दल का अहम हिस्सा रहे हैं और वह एशिया कप (सितंबर), ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20I (अक्तूबर) और साउथ अफ़्रीका के ख़िलाफ़ T20I (दिसंबर) सीरीज़ का भी हिस्सा रहे थे। तिलक ने एशिया कप के फ़ाइनल में अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी।
अगर तिलक न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ का हिस्सा नहीं रह पाते हैं तो मध्य क्रम में उनकी जगह खाली हो जाएगी। CoE इस बात का आकलन भी करेगा कि क्या भारत को विश्व कप में तिलक की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने की ज़रूरत है। टीमें ICC के बिना किसी औपचारिक अनुमति की ज़रूरत के 31 जनवरी 2026 तक अपने रिप्लेसमेंट की घोषणा कर सकती हैं।
T20 विश्व कप में भारत अपने अभियान का आग़ाज़ 7 फ़रवरी को मुंबई में संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के ख़िलाफ़ करेगा, जिसके बाद वह 12 फ़रवरी को नामीबिया, 15 फ़रवरी को पाकिस्तान और 18 फ़रवरी को नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ खेलेगा।
