तिलक वर्मा की हुई सर्जरी, न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ खेलने पर संशय

तिलक को तत्काल ही स्कैन कराने की सलाह दी गई जिसके बाद उनकी सर्जरी हुई। अब आने वाले कुछ दिनों में उनके BCCI सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करने की उम्मीद है। इससे उबरने में और उनकी वापसी की समय का अनुमान उनकी दोबारा जांच के बाद ही लगाया जा सकेगा।

अगर तिलक न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ का हिस्सा नहीं रह पाते हैं तो मध्य क्रम में उनकी जगह खाली हो जाएगी। CoE इस बात का आकलन भी करेगा कि क्या भारत को विश्व कप में तिलक की जगह किसी अन्य खिलाड़ी को शामिल करने की ज़रूरत है। टीमें ICC के बिना किसी औपचारिक अनुमति की ज़रूरत के 31 जनवरी 2026 तक अपने रिप्लेसमेंट की घोषणा कर सकती हैं।