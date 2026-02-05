ताक़त और गहराई के साथ उतरेगी इस बार वेस्टइंडीज़

ग्रुप मैच

बनाम स्कॉटलैंड, कोलकाता, 7 फ़रवरी

बनाम इंग्लैंड, मुंबई, 11 फ़रवरी

बनाम नेपाल, मुंबई, 15 फ़रवरी

बनाम इटली, कोलकाता, 19 फ़रवरी

बड़ी तस्वीर: टीम में गहराई के साथ ताक़त भी

शायद इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि 20 टीमों में वेस्टइंडीज़ की जीत-हार का अनुपात ( 0.52 ) दूसरा सबसे कम है और उन्होंने 2024 के पिछले T20 विश्व कप के बाद 43 मैचों में से सिर्फ़ 14 मैच जीते हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि उन्हें इस दौरान ज़्यादा मज़बूत विरोधियों का सामना करना पड़ा है।

हालिया फ़ॉर्म

इन पर रहेंगी नज़रें: होल्डर, शमार और मोती

जेसन होल्डर 2016 का T20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौक़ा नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने अपने स्किल का दायरा बढ़ाया है और अब वे ड्वेन ब्रावो की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं, जिसमें डेथ ओवरों में गेंदबाज़ी करना और राउंड द विकेट से एंगल बनाकर दाएं हाथ के बल्लेबाज़ों को बांधना शामिल है।

शमार जोसेफ़ नई गेंद से ख़तरा बन सकते हैं। हालांकि यह पहले जैसा होगा या नहीं, यह देखना बाक़ी है। यह तेज़ गेंदबाज़ लंबे समय बाद फिर से सुर्ख़ियों में लौट रहा है। जनवरी के मध्य में अफ़गानिस्तान सीरीज़ से पहले उन्होंने चार महीने तक कोई क्रिकेट नहीं खेला था।

आख़िरी मौका

सर्वश्रेष्ठ एकादश