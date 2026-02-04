क्या फ़ाइनल में रावत को मिलेगी RCB के एकादश में जगह?

टीम न्यूज़ और संभावित एकादश

RCB को बतौर विशेषज्ञ बल्लेबाज़ पूजा वस्त्रकर को एकादश में बरक़रार रख सकती है। हालांकि उन्होंने नेट्स में गेंदबाज़ी करना शुरू कर दिया है लेकिन 15 महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में उनकी वापसी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट द्वारा वस्त्रकर के कंधों से भार को हल्का रखने का फ़ैसला लिया गया है। अरुंधति रेड्डी का फ़ॉर्म में न होना RCB के लिए चिंता का एकमात्र विषय है। ऐसे में RCB अपने एकादश में प्रेमा रावत को शामिल कर सकती है।

RCB: 1 स्मृति मांधना (कप्तान), 2 ग्रेस हैरिस, 3 जॉर्जिया वॉल, 4 ऋचा घोष (विकेटकीपर), 5 राधा यादव, 6 नडीन डी क्लर्क, 7 पूजा वस्त्रकर, 8 श्रेयंका पाटिल, 9 सायली सातघरे, 10 अरुंधति रेड्डी/प्रेमा रावत, 11 लॉरेन बेल

इस सीज़न DC ने सबसे कम 13 खिलाड़ियों का उपयोग किया है और वह फ़ाइनल में भी बिना किसी बदलाव के साथ उतर सकती हैं।

DC: 1 शेफ़ाली वर्मा, 2 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 3 लॉरा वुलफ़ार्ट, 4 जेमिमाह रॉड्रिग्स (कप्तान), 5 मारीज़ान काप, 6 शिनेल हेनरी, 7 निकी प्रसाद, 8 स्नेह राणा, 8 मिन्नु मणि, 10 नंदनी शर्मा, 11 श्री चरणी

पिच रिपोर्ट