क्या इस विश्व कप में भी सुपर-8 में पहुंच पाएगा USA?

ग्रुप मुक़ाबले

बनाम भारत, मुंबई, 7 फ़रवरी

बनाम पाकिस्तान, कोलंबो (एसएससी), 10 फ़रवरी

बनाम नीदरलैंड्स, चेन्नई, 13 फ़रवरी

बनाम नामीबिया, चेन्नई, 15 फ़रवरी

बड़ी तस्वीर: कुछ USA खिलाड़ियों के लिए घर वापसी

2026 में उनके ग्रुप में दो अन्य एसोसिएट टीमें नीदरलैंड्स और नामीबिया हैं। हालांकि उन्हें अपने अभियान की शुरुआत भारत के ख़िलाफ़ करनी है। तीन दिन बाद उनका सामना पाकिस्तान से होगा, जो ऑस्ट्रेलिया को अपने घर में हराकर आत्मविश्वास से लबरेज़ है।

हालिया फ़ॉर्म

इन पर रहेंगी नज़रें: मोनांक और नेत्रवलकर

नेत्रवलकर USA के लिए पावरप्ले और डेथ ओवरों में भरोसेमंद गेंदबाज़ रहे हैं। 2025 से अब तक इस बाएं हाथ के तेज़ गेंदबाज़ ने (USA और MLC व CPL में अपनी टीमों के लिए) 21 पारियों में 8.3 की इकॉनमी और 22.9 के स्ट्राइक रेट से 20 विकेट लिए हैं।

मोनांक 2025 के बाद से फ़ॉर्म के आधार पर USA के सबसे अच्छे बल्लेबाज रहे हैं। USA और MLC में अपनी टीम के लिए उन्होंने 22 पारियों में 41.81 की औसत और 150.9 के स्ट्राइक रेट से 878 रन बनाए हैं, जिसमें सात अर्धशतक और एक शतक शामिल है।

आख़िरी मौक़ा

अगर USA 2028 लॉस एंजेलिस ओलंपिक में T20 मुक़ाबलों के लिए मेज़बान के रूप में क्वालिफ़ाई करता है, तो इस दल के कई खिलाड़ी अपने करियर को आगे तक खींचना चाहेंगे। हालांकि मिड-30s में चल रहे नेत्रवलकर और अली खान के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

सर्वश्रेष्ठ एकादश