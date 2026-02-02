पहली बार WPL का फ़ाइनल खेलने के प्रयास में गुजरात जायंट्स

टीम न्यूज़ और संभावित प्लेइंग XI

GG ने पिछले दो मैचों से अपनी प्लेइंग XI में कोई बदलाव नहीं किया है। वहीं DC ने भी लगातार तीन मैचों से एक ही कॉम्बिनेशन पर भरोसा जताया है। किसी ऐन वक़्त की चोट के बिना बदलाव की गुंजाइश कम ही है।

गुजरात जायंट्स: 1 बेथ मूनी (विकेटकीपर), 2 सोफ़ी डिवाइन, 3 अनुष्का शर्मा, 4 ऐश्ली गार्डनर (कप्तान), 5 जॉर्जिया वेयरहम, 6 भारती फुलमाली, 7 कनिका अहूजा, 8 काश्वी गौतम, 9 तनुजा कंवर, 10 राजेश्वरी गायकवाड़, 11 रेणुका सिंह।

दिल्ली कैपिटल्स: 1 लिज़ेल ली (विकेटकीपर), 2 शेफ़ाली वर्मा, 3 लॉरा वुलफ़ॉर्ट, 4 जेमिमाह रोड्रिग्स (कप्तान), 5 मारीज़ान काप, 6 चिनेल हेनरी, 7 निकी प्रसाद, 8 स्नेह राणा, 9 मिन्नू मानी, 10 नंदनी शर्मा, 11 एन श्री चरणी।

पिच और हालात

वडोदरा चरण की शुरुआत के मुक़ाबले अब पिचें काफ़ी बेहतर हो गई हैं। BCCI के हेड क्यूरेटर की निगरानी में रन बनाने के लिए मुफ़ीद पिच तैयार किए गए हैं। वडोदरा के मौसम में अब दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने लगा है और शाम की ठंडक अब कम हो चुकी है। ओस का असर कम होने की वजह से टॉस की भूमिका अब उतनी निर्णायक नहीं रह गई है।

जॉर्जिया वेयरहैम WPL खिताब जीत चुकी हैं • BCCI

आंकड़े और रोचक तथ्य