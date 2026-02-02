आंकड़े - स्पिन से लड़खड़ाया ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों ने बनाया नया रिकॉर्ड
ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज़ 36 से ज़्यादा रन नहीं बना सका, वहीं पाकिस्तान ने अपने प्रतिद्वंद्वी के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ जीत के लंबे सूखे को ख़त्म किया
पाकिस्तान ने पिछले हफ़्ते घर पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20I सीरीज़ में 3-0 से जीत दर्ज करते हुए शानदार अंदाज़ में क्लीन स्वीप किया। पेश है सीरीज़ के आंकड़ों का लेखा-जोखा जिसमें कई बड़ी उपलब्धियों और कुछ कमियों पर रोशनी डाली गई है।
111 - रविवार को रनों के लिहाज़ से पाकिस्तान ने 111 रनों के अंतर से आख़िरी मैच जीता जो T20I में ऑस्ट्रेलिया की अब तक की सबसे बड़ी हार है। यह किसी भी टीम के ख़िलाफ़ रनों के हिसाब से पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जीत भी है।
ऑस्ट्रेलिया की हार का पिछला सबसे बड़ा अंतर 2005 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 100 रनों का था, जो खेला गया अब तक का दूसरा T20I मैच था। वे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ का दूसरा मैच 90 रनों से हारे, जो अब उनकी तीसरी सबसे बड़ी हार है।
वेस्टइंडीज़ (2018 में) के बाद, ऑस्ट्रेलिया अब पुरुषों के T20I में 90 से ज़्यादा रनों से लगातार हार झेलने वाला दूसरा पूर्ण-सदस्य देश बन गया है। इसी तरह, ज़िम्बाब्वे (2024 और 2025 में) के बाद, पाकिस्तान 90 से ज़्यादा रनों के अंतर से लगातार जीत दर्ज करने वाला दूसरा पूर्ण-सदस्य देश है।
217 - इस सीरीज़ में तीनों मैचों में पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज़ों द्वारा बनाए गए रनों के बीच का अंतर 217 रनों का रहा। यह पुरुषों की T20I में तीन मैचों की द्विपक्षीय सीरीज़ (कम ओवरों वाले मैचों की सीरीज़ को छोड़कर) के लिए तीसरा सबसे बड़ा अंतर है।
बेल्जियम ने 2022 की घरेलू सीरीज़ में माल्टा से 288 रन ज़्यादा बनाए थे, जिसमें उन्होंने क्रमशः 111, 84 और 122 रनों के अंतर से जीत दर्ज की थी। भारत के बल्लेबाज़ों ने 2024 की घरेलू सीरीज़ में बांग्लादेश से 227 रन ज़्यादा बनाए थे, जहां उन्होंने 86 और 133 रनों से जीत दर्ज की थी, और अन्य मैच में 49 गेंद शेष रहते जीत हासिल की थी।
22 - इस सीरीज़ के तीन मैचों में पाकिस्तान के स्पिनरों ने 22 विकेट चटकाए। यह पुरुषों के T20I में तीन मैचों की द्विपक्षीय सीरीज़ में किसी भी टीम के स्पिनरों द्वारा सबसे ज़्यादा विकेट हैं। पिछला रिकॉर्ड 2022 में हंगरी के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रिया का 20 विकेट का था।
ऑस्ट्रेलिया के स्पिनरों ने 10 विकेट लिए, जिससे सीरीज़ में स्पिनर्स द्वारा लिए गए विकेटों का कुल आंकड़ा 32 हो गया, जो तीन मैचों की द्विपक्षीय पुरुष T20I सीरीज़ के लिए सर्वाधिक है। इसने 2024 में श्रीलंका-भारत सीरीज़ के दौरान 28 विकेटों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
7 - पाकिस्तान को इस सीरीज़ से पहले पुरुषों के T20I में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ लगातार सात मैचों में हार मिली थी। इस सीरीज़ से पहले पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आख़िरी बार 2018 में हराया था, जब उन्होंने UAE में तीन मैचों की सीरीज़ 3-0 से जीती थी।
10 - शनिवार को सीरीज़ के दूसरे मैच में पाकिस्तान के स्पिनरों ने सभी 10 विकेट चटकाए। यह पहला मौक़ा था जब पाकिस्तान के स्पिनरों ने T20I में सभी 10 विकेट लिए, और साथ ही पहली बार ऐसा हुआ जब ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी 10 विकेट स्पिन के ख़िलाफ़ गंवाए।
कुल मिलाकर, यह 11वां उदाहरण था जब T20I पारी में सभी 10 विकेट स्पिनरों के खाते में गए। पिछले 10 में से केवल एक में पूर्ण-सदस्य टीम शामिल थी - 2022 में लॉडरहिल में वेस्टइंडीज़ के ख़िलाफ़ भारत।
207/6 - रविवार को ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ तीसरे मैच में पाकिस्तान का स्कोर 207/6 था। यह T20I में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनका पहला 200 से ज़्यादा का स्कोर था। पाकिस्तान का पिछला उच्चतम स्कोर 198/5 था, जो शनिवार को दूसरे मैच में बना था। इस सीरीज़ से पहले, ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ उनका उच्चतम स्कोर 2018 में हरारे में 194/7 था।
5/18 - तीसरे मैच में मोहम्मद नवाज़ के गेंदबाज़ी आंकड़े 5/18 रहे। वह पुरुषों के T20I में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ फ़ाइव विकेट हॉल लेने वाले केवल दूसरे गेंदबाज़ हैं। श्रीलंका के अजंता मेंडिस ने 2011 में पल्लेकेले में 16 रन देकर छह विकेट लिए थे।
यह T20I में नवाज़ का दूसरा पांच विकेट हॉल था, जिससे वह उमर गुल (जिनके नाम भी दो हैं) के बाद एक से ज़्यादा बार पांच विकेट लेने वाले पाकिस्तान के केवल दूसरे गेंदबाज़ बन गए।
36 - पहले मैच में कैमरन ग्रीन ने 36 रन बनाए थे जो इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के लिए सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। दूसरे T20I में उनके 35 रन ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सर्वोच्च स्कोर है, जबकि पहले मैच में ज़ेवियर बार्टलेट के नाबाद 34 रन तीनों मैचों में उनके लिए एकमात्र अन्य 30 से ज़्यादा का स्कोर है।
इस पाकिस्तान दौरे से पहले दो या उससे ज़्यादा मैचों वाली 59 पुरुष T20I सीरीज़ (या टूर्नामेंट) में से किसी में भी ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर कभी भी 40 से कम नहीं रहा है। उन सीरीज़ में केवल चार बार ऐसा हुआ था जब ऑस्ट्रेलिया कोई व्यक्तिगत अर्धशतक नहीं लगा पाया था।
पूर्ण-सदस्य टीमों में, केवल दो का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर उस पुरुष T20I सीरीज़ में 36 से कम था जिसमें उन्होंने कम से कम तीन मैच खेले थे: 2024 टी20 विश्व कप में आयरलैंड का 34 और 2016 में भारत के ख़िलाफ़ श्रीलंका का 35।
44 - तीसरे मैच में चौथे विकेट के लिए ग्रीन और मार्कस स्टॉयनिस के बीच 44 रनों की साझेदारी हुई। यह इस सीरीज़ के तीनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है। यह पुरुषों के T20I में अब तक की पहली ऐसी सीरीज़ (या टूर्नामेंट) है जिसमें ऑस्ट्रेलिया 15 या उससे ज़्यादा साझेदारियों के बावजूद 50 से ज़्यादा रनों की साझेदारी करने में विफल रहा। लाहौर में तीन मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कुल 28 साझेदारियां हुईं। केवल चार अन्य पूर्ण-सदस्य टीमों के साथ किसी पुरुष T20I सीरीज़ में ऐसा हुआ है कि उनके पास इतनी या इससे ज़्यादा साझेदारियां थीं लेकिन वे एक भी 50 से ज़्यादा की साझेदारी नहीं कर सके।
Sampath Bandarupalli is a statistician at ESPNcricinfo