आंकड़े - स्पिन से लड़खड़ाया ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के बल्लेबाज़ों ने बनाया नया रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज़ (2018 में) के बाद, ऑस्ट्रेलिया अब पुरुषों के T20I में 90 से ज़्यादा रनों से लगातार हार झेलने वाला दूसरा पूर्ण-सदस्य देश बन गया है। इसी तरह, ज़िम्बाब्वे (2024 और 2025 में) के बाद, पाकिस्तान 90 से ज़्यादा रनों के अंतर से लगातार जीत दर्ज करने वाला दूसरा पूर्ण-सदस्य देश है।